Vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmesi sonucu gelişen ödem birçok insanın ortak sorunu... Peki ödem nedir, ödeme neden olan faktörler nelerdir? Ödem atmak için hangi besinleri tüketmek gerekir?

Ödem nedir?

Ödem, hücrelerin fazladan su tutması nedeni ile oluşan ve çoğu zaman rahatsız eden bir şişliktir. Vücuttaki aşırı şişlikler çoğu zaman ödeme bağlı olarak gelişir. Aşırı tuz ve az su tüketimi ile ilgili yakından ilgilidir.

Ödem nasıl oluşur?

Peki, özellikle kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen ödem neden olur? Birden fazla nedene bağlı olarak oluşan ödem bazen yolda yürümeyi, ayakkabı giymeyi hatta adım atmayı bile zorlaştırabilir. Ödemin başlıca nedenleri arasında tuz tüketimi, kadınların adet dönemi, aşırı kilo, bazı hastalıklar ve hava değişimi gelir.

1. Hareketsiz yaşamdan dolayı kan dolaşımı olmaması, çalıştığınız yerde saatlerce oturmanız, çalışma zamanları dışında da spor ve yürüyüşten kaçınmak ödemin en büyük etkenlerinden. Hareketsizlik kan dolaşımı yetersizliği demektir. Kan dolaşımı olmaması metabolizmanın yavaşlamasını getirir. Özellikle ayak ve bileklerde su toplamasından dolayı ödem oluşur.



2. Aşırı derecede tuz tüketmek ödemin oluşmasında bir diğer sebeptir. Tuz oranı yüksek olan soda ve maden suyu içmek ödem olmasına sebeptir. Tuz vücutta su tutmaya neden olur. Bu yüzden aşırı tuz tüketmekten kaçınılmalı.



3. Hava değişimi ödemi tetikler. Havaların birden sıcak ve soğuk olması da ödeme davetiye çıkarır.



4. Bilindiği üzere hamilelik döneminde de hormonal değişikliklerden dolayı ödem oluşabilir. Hamilelik döneminde bacaklarda varis de çoğu kadında görülebilir.

5. Doğaları gereği kadınlar regl dönemlerinden yaklaşık bir hafta - on gün öncesinde şişlik yaşar. Özellikle karın bölgesinde şişlik yani ödem gelişir. Bu son derece normal bir durumdur.



Ödemin bazı ciddi hastalıklara bağlı nedenleri de vardır. Bunlar;



• Varisler

• Kullanılan bazı ilaçlar

• Böbrek hastaları

• Kalp yetmezliğine bağlı olarak bacaklar ve ayak bileği etrafında görülebilir

• Meme kanseri ameliyatı sonrasında kollarda görülebilir

• Romatizma, özellikle iltihaplı romatizma yumuşak doku eklem bölgelerinde oluşur.

• Karaciğer hastalıklarında siroza bağlı olarak kollarda ödem görülebilir.



Ödem nasıl anlaşılır?

Ödemi eliniz ile anlamak kesin olmasa bile yine de mümkündür. Bacak, bilek ve ayak gibi eklem bölgelerine parmaklarınız ile bastırın. Eğer deride çökme oluyorsa ve bu çukur birkaç saniye o şekilde kalıyorsa ödem var demektir. Fakat eliniz ile yaptığınız bu teşhis tam olarak doğru olmayabilir. Bu yüzden yine de bir uzman doktora görünmekte fayda vardır.



Ödem nasıl atılır?

Ödem atmak için günlük yaşantınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Hareket etmiyorsanız spora başlayabilir, yüzmeye gidebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Doğru ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığını benimserseniz ödem atabilirsiniz. Eğer daha ciddi belirtiler yani bazı hastalıklardan dolayı oluşan bir ödem şikayetiniz varsa bu yollarla ödem atmak mümkün olmayabilir. Bunun için bir doktora başvurmakta yarar vardır. Doktorlar öncelikle idrar söktürücü ödem attırıcı ilaçlar verecektir. İdrar söktürücü ilaçları bilinçsiz bir şekilde kullanmak aşırı su ve tuz kaybına neden olabilir. Bu nedenle de dikkatli kullanılmalıdır.



Ödeme ne iyi gelir?

• Yemekleri az tuzlu yapmak.

• Asitli içeceklerde uzak durmak.

• Şekerli hazır gıdalardan uzak durmak.

• İdeal kiloda olmak ve bunu korumak.

• Düzenli bir şekilde egzersiz ve yürüyüş yapmak.

• Kiraz, ananas gibi meyvelerle metabolizmayı hızlandırmak.

• Yeşil yapraklı sebzeler tüketmek. (Yeşil yapraklı sebzeler hem sağlıklıdır hem de metabolizmayı hızlandırarak ödem atmaya yardımcı olur.)

• Karbonhidrat tüketimini aza indirmek.

• Düzenli ve kaliteli uyku uyumak.