Soğuk hava "alerjik" reaksiyonu tetikleyebilir

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Dikkat, soğuk havada vücutta görülen kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık ve şişme alerjik reaksiyonun habercisi olabilir!

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havanın ardından alerji uzmanları, kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, şişme ile kendini gösteren soğuk alerjisi konusunda vatandaşları uyardı.



Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kokuludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında çok bilinmeyen soğuk alerjisinin hem kış hem de yaz aylarında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.



Soğuk alerjisinin, isminden de anlaşılacağı gibi soğuk ile temas halinde ortaya çıktığını kaydeden Kokuludağ, soğukla temas eden bölgede kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık ve şişme meydana geldiğini anlattı. Alerji belirtilerinin geçici olduğunu, soğuk ile temas halinde ise yinelendiğini kaydeden Ali Kokuludağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyelim ki dışarısı rüzgarlı ve soğuk yüzünüze vuruyor, belirtiler yüzde ortaya çıkıyor. Soğuk demiri tuttuğunuzda elinizde, dondurma yerken ağızda şişmeler oluyor. Ağız içindeki şişme, nefes almada güçlüğe neden oluyor. Bu da ciddi sonuçlar doğurabiliyor."

Soğuk alerjisinin tanısının kolay olduğunu, bir buz küpü ile soğuk alerjisini anlayabildiklerini ifade eden Kokuludağ, soğuğa maruz kalan ön kol bölgesinde 3-5 dakikada belirtilerin gözle görülür hale geldiğini dile getirdi.

Soğuk alerjisinin tedavisinde ise korunmanın esas olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kokuludağ, "Bu aylarda şikayetlerin artması lazım ama çok fazla bilgi sahibi değiliz, o yüzden hastalar gelmiyorlar" dedi.

Yaz aylarında da soğuk alerjisinin şoka neden olduğunu aktaran Kokuldağ, "Yazın soğuk denize, havuza girildiğinde tüm vücut aynı anda soğukla temas ettiği için yaygın reaksiyon ortaya çıkıyor. Bir taraftan kızarıklık bir yandan tansiyon düşmesi söz konusu oluyor" dedi.

İnsanların aklına soğuk alerjisi gelmediği için şikayetleri nedeniyle kalp, nöroloji ve diğer branşlarda uzman doktorlara başvurduğunu, son olarak alerji doktorlarına danıştığını da aktaran Kokuludağ, soğuk alerjisi bulunanlara "Hastanın soğuk denize, havuza tek başına girmemesi, soğuk havalarda tek başına dışarı çıkmaması, belki daha ılıman iklimli yerlere taşınması gerekir" uyarısında bulundu.



Havaların ısınması da alerji nedeni

Hava sıcaklığının yükselmesiyle bahar aylarında ortaya çıkan polen alerjilerinin de arttığına değinen Prof. Dr. Ali Kokuludağ, şubat ayından itibaren şikayetlerin fazlalaştığını kaydetti.

Nisan aylarında ise bahar alerjilerinin en yüksek noktasına ulaştığını bildiren Kokuludağ, alerjik nezlenin ise sadece baharda değil yılın her ayında yaşanabileceğine dikkati çekti.

(AA)