Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin günde 7-9 saat uyuması gerekiyor. Günde 6 saatten az veya 9 saatten çok uyuyan erkeklerin çocuk sahibi olma şansı düşüyor.

Gecede 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin eşlerinin gebe kalma şansı yüzde 43 azalırken aynı zamanda 9 saati aşan uykunun da gebelik olasılığını yüzde 42 azalttığı ortaya çıktı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Boston Üniversitesi’nde yapılan bu önemli araştırmanın detayları hakkında bilgi verdi:

“Çalışma kapsamına alınan ve tüp bebek tedavisi gören 695 çiftte erkek ve kadınların yaş aralığı 21- 45 arasındaydı. Araştırmacılar tarafından erkeklerin gecelik uyku süresi düzenli olarak takip edildi. Bu sırada 12 aya kadar her 8 haftada bir çiftlerde gebelik olup olmadığı kontrol edildi. Yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı ortaya çıktı. Araştırmada gecede 7-9 saat arası uykunun erkekler için üreme kapasitesi açısından en ideal süre olduğu belirlendi.

Uyku bozukluğu testestoronu etkiliyor

Günlük testosteron salınımının büyük kısmı, uyku esnasında gerçekleştiğinden sperm gelişmesinde anahtar hormon olan “testosteron” üretimi, uyku bozukluklarından etkileniyor. Uyku problemleri bu yolla sperm yoğunluğu ile beraber spermin hareketini ve morfolojisini de olumsuz etkiliyor."