Uzun süre oturmak zararlı

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Dr. Fizyoterapist Gamze Şenbursa, uzun süre oturmanın ölüme kadar uzanan pek çok zararı olduğunu söylüyor.

Kalp hastalığına neden olur:

Kaslar daha az yağ yakar ve kan akışı yavaşlar. Bu da yağ asitlerinin kalbi daha kolay bir şekilde tıkamasına yol açar. Sedanter (hareketsiz) zamanlar geçirenlerin kardiyovasküler hastalığa sahip olma olasılığı normalin iki katı.



Pankreas aşırı çalışır:

Pankreas insülini (hücrelere enerji için glikoz taşıyan hormon) üretir. Fakat çalışmayan kaslar insüline kolayca yanıt vermez, bundan dolayı pankreas daha fazla üretim yapar, bu da diyabet ve diğer hastalıklara neden olabilir.



Kolon kanseri yapar:

Oturmak kolon, meme ve endometrium kanserleri için büyük risk oluşturur. Bir teoriye göre aşırı insülin, hücre büyümesini teşvik eder. Düzenli hareket ise doğal antioksidanları arttırarak serbest radikalleri, hücrelere zarar veren ve potansiyel kanser sebebi olan hücreleri öldürür.



Gevşek karın kasları:

Ayakta duruşta, oturduğunuzda veya hareket ettiğinizde karın kaslarınız dik durmanızı sağlar. Fakat eğer bir sandalyeye, koltuğa yığılırsanız, kaslarınızı kullanamazsınız. Gergin bel kasları ve yetersiz karın kasları belinizin çukurluğunun artması, başınızın öne doğru çıkması, kalçanızın geriye doğru hareketi, kürek kemiklerinizin kanatlaşması, kamburluğun artması gibi tamamen bozuk bir duruşa sebep olur.



Gergin kalçalar:

Esnek kalçalar dengenizi sağlamaya yardım eder fakat sürekli olarak oturan insanlar çok nadir olarak kalçanın ön kısmındaki (fleksör) kasları gerer. Bu, kasları kısaltır ve gerginleştirir, eklem hareketini limitler ve adım uzunluğunu azaltır. Azalan kalça hareketi yaşlı insanların düşmeye eğilimli olmasının temel sebebi.



Gevşek kalça kasları:

Otururken kalça kaslarınız neredeyse hiçbir şey yapmaz, bu da buna alışmasına sebep olur. Yumuşak kalça kasları dengenizi ve itme kuvvetinizi bozar, böylelikle güçlü ve büyük adımlarla yürüme konusundaki yeteneğinizi sürdüremezsiniz.



Bacaklarda zayıf kan dolaşımı:

Uzun süre oturmak bacaklardaki kan dolaşımını yavaşlatır, bu da kanın bacaklarda göllenmesine sebep olur. Problem, şişmiş ayak bileği ve varisten, derin ve trombozuna kadar ilerleyebilir.



Yumuşak kemikler:

Yürüme ve koşma gibi vücutta ağırlık aktarmayı gerektiren aktiviteler kalça ve alt gövde kemiklerinin kalın, yoğun ve güçlü olmasını sağlar. Bilim adamları osteoporozun sebebini kısmen aktivite eksikliğine bağlıyor.



Bulanık beyin:

Kasların çalışması beyne temiz kan ve oksijen pompalanmasını ve genel ruh hali üzerinde etkili kimyasalların salgılanmasını tetikler. Uzun süre hareketsiz kaldığımızda beyin fonksiyonları dahil her şey yavaşlar.



Gergin boyun:

Eğer oturduğunuz zamanların çoğunu ofisinizde geçiriyorsanız, başınızı aşırı derecede geriye atarak bir şey takip etmek, klavye kullanmak için sürekli başınızı öne eğmek veya telefonu omzunuz ile sabitleyip bir şey ile uğraşmak boynunuzdaki gerginliği arttırır.



Esnek olmayan bir omurga:

Hareket ettiğimizde omurgalar arasındaki yumuşak madde kan ve besinleri tıpkı sünger gibi emer. Fakat biz uzun süre oturunca diskler sıkışır. Tendon ve bağları destekleyen kolajen sertleşir.



Disk hasarı:

Çok oturanlarda bel fıtığı oluşma riski daha yüksek oluyor. Psoas adı verilen kas, abdominal boşluğu geçerek bacağa yapışır. Eğer bu kas kısalırsa bel bölgesindeki omurgaları öne doğru çeker. Üst gövdenin ağırlığı bütün vücuda dağıtılacakken tüber iskiadikum (oturma kemiği) üzerine biner.