Halk arasında ‘üstüne görmek’ olarak tabir edilen yerleşme kanaması döllenmeden 8-10 gün sonrasında görülebilir. Adet dönemine denk geldiği için çoğu zaman regl kanamasıyla karıştırılır. Soluk pembe veya kahverengi lekelenmeler şeklinde görülür. Farkında olmadan geçirilen her gün gebelik sürecine kötü etki edebileceğinden bedenin dikkatle gözlemlenmesi önemli.

Bebek sahibi olmak isteyen anne adayları her ay regl döneminde hayal kırıklığına uğruyor. Oysa gebelikten sonra görülen vajinal kanamalar da var. Yerleşme kanaması denilen durum halk arasında ‘Üstüne adet görmek’ olarak tabir edilir. Tabi bu kanamanın adet kanaması olmadığını söylememiz gerekir. Gebe kalmak istemeyen kadınlar için de sıkıntı yaratabilen bu süreçte kötü alışkanlıklara devam edilmesi farkında olunmadan bebeğe zarar verebilir. Bu sebeple bedenin her daim takip edilmesi çok önemli. Peki yerleşme kanaması ne zaman ve nasıl görülür?



Hangi Aşamada Yerleşme Kanaması Görülür?

Yerleşme kanaması, genellikle döllenmeden 8-10 gün sonrasında görülür. Üç kadından birinde görülen bu durum döllenme sonrasındaki 4-5 gün içerisinde veya yumurtlamadan 12 gün sonrasına kadar yaşanabilir. Döllenen yumurta tüplerde bölünerek büyürken rahme taşınır ve bu süreçte rahim içinde dolanır. İşte bu aşamada rahme tutunmaya çalışan embriyo kılcal damarların çatlamasına neden olabilir. Bunun sonucunda hafif çapta kanamalar görülür.

Yerleşme Kanaması Nasıl Görülür?

Adet kanamasından farklı olarak lekelenmeler şeklinde görülen yerleşme kanaması kahvemsi veya pembe renkte olur. Regl sancısı görülmese de kısa süreli hafif kramplar buna eşlik edebilir. Bu esnada hamile olduğunu bilen anneler düşük geçirme korkusu yaşayabilir. Oysa bu kanama rahme yerleşmeye çalışan embriyonun hareket etmesi nedeniyle olur. Bu tarz korkular yaşamak istemiyorsanız regl takvimi kullanmanızı ve regl dönemindeki belirtilerinizi dikkatle incelemeniz yerinde olur.

Yerleşme Kanaması Kaç Gün Sürer?

Bünyeden bünyeye değişkenlik gösteren yerleşme kanaması her kadında görülmez. Özellikle hamile kalmak isteyen kadınların bedenini dikkatle incelemesi bu anlamda önemli. Yerleşme kanamasının görülme süresi kimi kadınlarda 3 saat kimilerindeyse 3 gün sürebilir. Bazı hassas kadınlarda bu süreç çok daha uzun olabilir. 6 ile 12 gün yerleşme kanaması yaşayan kadınlar olduğunu söylemeliyiz. Şiddeti ve süresi hakkında net bir bilgi vermek zor olsa da regl kanamasından farklı olarak aralıklı hafif lekelenmeler şeklinde görüldüğünü söyleyebiliriz.

Yerleşme Kanaması Olduğunu Nasıl Anlarız?

Hamileliğin 2. veya 3. haftasında görülebildiği için yerleşme kanaması regl kanaması ile karıştırılabilir. Gebelik oluşmadığı taktirde regl olunacak olan hafta, gebelikten dolayı kanama görülmesi kafa karıştırıcı olsa da adet ile yerleşme kanamasını ayırt etmenin birkaç yolu var. Regl kanamasında renk canlı ve koyu kırmızı iken yerleşme kanaması sırasında bu renk soluk pembe veya soluk kahverengi olur. Genellikle lekelenmeler tarzında görülse de bazı kadınlarda daha şiddetli görüldüğü biliniyor. Regl kanaması formunda olsa da rengine bakarak yerleşme kanaması olup olmadığını anlamanız mümkün. Regl kanaması akışkan iken yerleşme kanaması koyu kıvamlı ve daha çok akıntı şeklinde olur. Ayrıca regl kanaması pıhtılı olabilirken yerleşme kanamasında pıhtı görülmez.