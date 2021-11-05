Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından 4 Kasım itibarıyla sisteme tanımlanan kişiler randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor. Peki, gündemdeki terim hatırlatma dozu (rapel doz) nedir? Ne anlama geliyor? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, Türkiye’de uygulanmaya 3. doz (rapel doz) COVID-19 aşısı hakkında merak edilenleri anlattı..

HATIRLATMA DOZU (RAPEL DOZ) NE DEMEK?

Hürkal, 'Hatırlatma dozu (rapel doz) nedir, neden önemli?' sorusunu şöyle yanıtlıyor:

3. doz aşı uygulamasına hatırlatma dozu; rapel doz ya da tekrarlayıcı aşı uygulaması adı verilen bir kavramdır. Aşı olduktan belli bir süre sonra vücudumuzdaki antikor seviyesinde azalma ortaya çıkar ve bu azalan antikorların yeniden vücutta üretimini sağlayabilmek için vücuda hatırlatma dozu dediğimiz bir aşılama yapılarak vücudun tekrar hafıza hücreleri hareketlendirilerek o virüse karşı olan antikor seviyesini kanda tutmak amaçlanır.

Türkiye’de şu an inaktif aşı uygulaması olan; Sinovac aşısı 2 doz uygulanmış kişiler ya da BioNTech mRNA aşısı ile aşılanmış kişilerin süreleri dolduktan sonra 3. doz aşı uygulamalarını talep edebilirler.

HATIRLATMA AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Peki, hatırlatma aşısı kimlere yapılacak? Hürkal, "65 yaş ve üstü başta olmak üzere, kanser hastalığı ve kronik hastalığı olan, ağır hastalık geçmişi olan veya bağışıklığı baskılayan ilaç kullanımı öyküsü olanlar ve yüksek temas ve riski olan gruplar, önümüzdeki günlerde 3. doz aşılarını olabilecekler" diyor.

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILACAK?

Peki, hatırlatma dozu ne zaman yapılacak? Hürkal'ın yanıtı şöyle: 3. doz aşı, kişilerin aşı takvimini tamamladıktan 6 ay sonra yapılmasını önermekteyiz. 3. doz aşı tek bir doz olarak uygulanacak şekilde planlanmakta olacak. Bu şekilde de halihazırda devam etmekte olan pandemi sürecinde, kişilerin koronavirüs’e karşı bağışıklık güçlerini de bir nebze daha kuvvetlendirmek ve karşılaşılabilecek mutasyonlara karşı da vücudun korunaklılığını artırabilmek hedeflenecektir.

SAĞLIK BAKANI KOCA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamasında "mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar, 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar." demişti.