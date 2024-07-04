Hindistan cevizi yağı sedef hastalığına iyi gelir mi?

Sedef hastalığı hayatınızın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen kalıcı bir cilt hastalığıdır. Kaşıntılı, pullu ve bazen kırmızı lekelere neden olan ve tedavisi zor olabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin herhangi bir yerinde görülebilmesine rağmen en sık dirsekler, dizler, kafa derisi ve sırtın alt kısmında bulunur. Tahriş edici olabilse de, sedef hastalığına yardımcı olabilecek olası bir evde tedavi yöntemi vardır: Hindistan cevizi yağı. Sedef hastalığının neden olduğu rahatsızlığı etkili bir şekilde azaltabilen antibakteriyel ve antifungal niteliklere sahiptir. Hindistan cevizi yağının sedef hastalığı semptomlarını nasıl iyileştirdiğini ve nasıl kullanılacağını burada bulabilirsiniz.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı, cilt yüzeyinde kırmızıya ve kaşıntıya dönüşebilen kalın pullu lekelere neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Bu lekeler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ancak ClinMed Journal'da yayınlanan bir çalışmaya göre özellikle dirseklerin, dizlerin, kafa derisinin ve sırtın alt kısmının yakınında ortaya çıkıyor.

“Ayurveda'da sedef hastalığı doşalardaki dengesizlik nedeniyle tetikleniyor ve bu da vücutta toksinlerin (ama) birikmesine yol açıyor. Pitta dengesizliği olan hastalar genellikle yüksek metabolik ateş ve iltihaplanma nedeniyle ürtiker, sivilce, sivilce, rosacea ve sedef hastalığı gibi cilt bozukluklarıyla daha yüksek olasılıkla karşı karşıya kalır.

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sedef hastalığı belirtileri, durumun ciddiyetine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre sedef hastalığının yaygın semptomlarından bazıları şunlardır:

Vücudunuzda kalın, gümüşi pullarla kaplı kırmızı cilt lekelerine neden olabilir.

Cildiniz kurumaya, çatlamaya veya soyulmaya başlayabilir ve bazen kanamaya neden olabilir.

Hatta ciltte kaşıntıya, yanmaya veya acıya bile yol açabilir.

Tırnaklar kalınlaşmaya ve çıkıntılı olmaya eğilimlidir.

Ayrıca psoriatik artritin bir belirtisi olan şişmiş ve sert eklemler de yaşanabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SEDEF HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

Hindistan cevizi yağı, Dermatoloji ve Klinik Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre doğal bir nemlendiricidir ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Nemlendirme sedef hastalığının semptomlarını azaltmak için önemli bir faktördür.

“Kuruluğu, kaşıntılı ve pul pul cildi azaltmaya yardımcı olduğu için sedef hastalığı için mükemmel bir doğal ilaçtır. Nemin ciltte kilitlenmesine yardımcı olur ve böylece iltihaplanmayı azaltır. Hindistan cevizi yağı ayrıca cildi yumuşatmaya ve iltihaptan kaynaklanan kızarıklık ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Cilt bariyerinin onarılmasını ve yenilenmesini destekler. Hindistan cevizi yağı, özellikle cildi yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olan laurik asit olmak üzere zengin bir yağ asitleri kaynağıdır. Uzmanlar, enfeksiyonu ve çatlamış cildi önlemeye yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu söylüyor.

SEDEF HASTALIĞI İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Uzmanın açıkladığı gibi, sedef hastalığı için evde çare olarak hindistan cevizi yağını kullanmanın bazı etkili yollarını burada bulabilirsiniz.

1. Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal

Foods MDPI Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre zerdeçal, cildi yumuşatmaya ve iyileştirmeye yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu kombinasyon sedef hastalığının belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Ancak iddianın kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Hazırlanışı:

1 yemek kaşığı zerdeçal tozunu 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağına alın. Bunları karıştırın ve avuçlarınızın arasında ovalayın, böylece sıcak ve sıvı benzeri bir karışım haline gelirler. Bunu etkilenen bölgelere nazikçe uygulayın ve mümkün olduğu kadar uzun süre açık bırakın.

2. Hindistan cevizi yağı ve bal

Farmakognozi Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre bal, antioksidanlar, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikler açısından zengindir. Bu, hindistancevizi yağı ile birleştirildiğinde cilt durumuyla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Ancak iddianın kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını eşit miktarda bal ile karıştırın ve bunu sedef hastalığı olan bölgelere uygulayın. 15-20 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

3. Aloe vera

Hint Dermatoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, aloe vera cildi yumuşatmaya yardımcı oluyor ve cilt için mükemmel olan anti-inflamatuar özelliklere sahip. Bu kombinasyon sedef hastalığının tedavisine yardımcı olur. Ancak iddianın kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı aloe vera

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını eşit miktarda aloe vera jeli ve hindistancevizi yağıyla karıştırın.

Karışımı, ciltte çözünene kadar etkilenen bölgeye hafifçe masaj yapın.

Hindistan cevizi yağının sedef hastalığına karşı yan etkileri nelerdir?

Hindistan cevizi yağının kendisine karşı spesifik bir alerjiniz olmadığı sürece, ciddi bir yan etkisi yoktur. Bazı durumlarda gözenekleri tıkayarak hassas cilde sahip kişilerde sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle her kullanımdan sonra cildinizin iyice temizlenmesi önerilir. Gram unu (besan), zerdeçal ve yoğurtla evde doğal bir temizleyici yapabilirsiniz. Ayrıca sedef hastalığı için Hindistan cevizi yağını kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışmayı unutmayın.