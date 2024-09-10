İdeal kilo nasıl hesaplanır? İdeal kilo kaç olmalı?

İdeal kiloda olmak, bireylerin genel sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirir. Fazla kilolu bireylerde, zamanla halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ve hareketlerde zorlanma gibi sorunlar görülebilir. Ayrıca, kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara yakalanma riski artar. Düşük kilolu bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflar, hastalıklara karşı direnç azalır ve mevcut rahatsızlıklar daha ağır seyredebilir. Uzman Diyetisyen Gizem Deniz, ideal kilo hakkında tüm merak edilenleri anlatıyor...

İDEAL KİLOYA NASIL ULAŞILIR?

İdeal kiloya ulaşmak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı yürütülmelidir. Günlük alınan kalori miktarı, bireyin yaşına, cinsiyetine, boyuna ve fiziksel aktivite düzeyine göre ayarlanmalıdır. Sağlıklı kilo verme veya alma sürecinde, şok diyetlerden kaçınılmalı ve uzun vadeli yaşam tarzı değişiklikleri hedeflenmelidir. Fiziksel aktivite, ideal kiloya ulaşmada ve korumada önemli bir diğer noktadır. Düzenli egzersizle vücut ağırlığı kontrol altında tutulabilir.

İDEAL KİLO NASIL HESAPLANIR?

İdeal kilo hesaplama işlemi için kullanılan en yaygın formül, vücut kitle indeksi (VKİ) formülüdür. VKİ, kişinin boyuna göre uygun ağırlıkta olup olmadığını belirler.

VKİ hesaplama formülü şöyledir: VKİ = kilo / boy x boy (kg/m²).

Örneğin 65 kilo, 170 cm boyundaki bir kişinin VKİ değeri = 65 / (1,7 x 1,7) = 22,4 kg/ m²’dir.

VKİ’nin 18.5-24.9 aralığında olması, ideal kiloya sahip olunduğunu gösterir. Kişinin yaşı gençse VKİ olarak alt sınırlara yakınlık, yaşı ileriyse üst sınırlar hedef alınır.