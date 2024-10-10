İncel grubu nedir? Kadınlar 'İncel Erkek Şiddeti' ile karşı karşıya

İncel olarak tanımlanan bazı erkeklerin, kadınları romantik veya cinsel anlamda ulaşılmaz olarak görmeleri sonucunda kadınlara yönelik nefret ve düşmanlık geliştirdiklerini ifade eden uzmanlar, bu düşmanlığın, çevrimiçi taciz, tehdit, hatta fiziksel şiddet ve terör eylemlerine kadar varabildiğini söylüyor.

“İncel” şiddetinin özellikle sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda kadınları hedef aldığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Kadınların şiddete yönelik eğilimlerin belirtilerini tanımaları önemlidir. Önyargılı cinsiyetçi söylemler, kadınları aşağılayan ifadeler veya kadınların toplumsal rollerine dair olumsuz inançlar gibi işaretlere dikkat edilmelidir.” dedi.

İNCEL GRUBU NEDİR?

İncel olarak tanımlanan bazı erkeklerin, kadınları romantik veya cinsel anlamda ulaşılmaz olarak görmeleri sonucunda kadınlara yönelik nefret ve düşmanlık geliştirdiklerini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bu düşmanlık, çevrimiçi taciz, tehdit, hatta fiziksel şiddet ve terör eylemlerine kadar varabilmektedir. İncel ideolojisi, kadınların erkekler üzerinde haksız bir güç sahibi olduğunu ve erkeklerin sosyal olarak dışlandığını savunan cinsiyetçi bir yaklaşım sergiler. Bu anlayış, çevrimiçi platformlarda giderek daha yaygın hale gelmekte ve tehlikeli bir etki yaratmaktadır.” dedi.

KADINLAR 'İNCEL' ŞİDDETİ İLE KARŞI KARŞIYA MI?

“İncel” şiddetinin özellikle sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda kadınları hedef aldığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Kadınlar, incel topluluklarının yoğun olarak bulunduğu çevrimiçi ortamlarda taciz, tehdit ve aşağılanmaya maruz kalıyor. Bu tehditler sadece çevrimiçi ortamda kalmayıp fiziksel saldırılara da dönüşebilir. İncel ideolojisi, kadınların özgürce seçim yapma haklarına doğrudan saldırıda bulunarak kadınlar üzerinde korku ve güvensizlik yaratır.” diye konuştu.

ROMANTİK İLİŞKİLERDE KADINLARIN GÜVEN DUYGUSUNU ZEDELİYOR

“İncel” şiddetinin romantik ilişkilerde kadınların güven duygusunu zedeleyebildiğini de söyleyen Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Sosyal medyada ve hatta gerçek hayatta giderek daha görünür hale gelmesi, kadınlarda potansiyel partnerlerin şiddet yatkınlığına sahip olabileceği endişesini yaratabilir. Bu da kadınların yeni ilişkiler kurarken daha temkinli davranmasına, karşısındaki kişiyi güven problemi nedeniyle daha uzun süre gözlemlemesine ve genel olarak ilişkilerde daha fazla güvensizlik yaşamasına neden olabilir. Temkinli olmak oldukça önemlidir fakat bu durum temkinin ötesine geçtiği noktada psikolojik bir hastalık haline gelebilir.” şeklinde konuştu.

Kadınların şiddete yönelik eğilimlerin belirtilerini tanımaları önemli!

“Kadınların şiddete yönelik eğilimlerin belirtilerini tanımaları önemlidir. Önyargılı cinsiyetçi söylemler, kadınları aşağılayan ifadeler veya kadınların toplumsal rollerine dair olumsuz inançlar gibi işaretlere dikkat edilmelidir.” diyen Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şöyle devam etti:

“Güvenli bir ilişki kurmanın anahtarı olan iletişim, şeffaflık ve empati eksikliğini fark etmek de kadınlara yardımcı olabilir. Fakat elbette bunlarla bitmez, güvensiz ortamlardan tanışmak ciddi bir risk faktörü olabilir.”

Toplum genelinde kadına yönelik şiddet ve taciz gibi cinsiyetçi akımlar…

“İncel” hareketinin kadınlara yönelik şiddeti ve düşmanlığı meşrulaştırarak toplumsal cinsiyet ilişkilerini olumsuz etkilediğini de ifade eden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bu, erkeklerin kadınlarla ilişkilerinde kontrol sağlamaya yönelik bir motivasyonla yaklaşmalarına ve kadınları daha az değerli bir konuma koymalarına neden olabilir. Toplum genelinde kadına yönelik şiddet ve taciz gibi cinsiyetçi akımlarla daha yaygın hale geldikçe, kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik ve güven duygusu zayıflar. İlişkiler çatışma noktası haline gelebilir.” dedi.

'İNCEL' HAREKETİNE KAPILMIŞ ERKEKLERİN EMPATİ KURMASI İÇİN NE YAPMALI?

“İncel” hareketine kapılmış erkeklerin, kadınlarla empati kurma yeteneklerini geliştirmeleri için neler yapılması gerektiğine de dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şöyle devam etti:

“Bu tür bireyler için empati geliştirme, ilk etapta farkındalık yaratmakla başlar. Bu kişilerde değişimi teşvik etmek için psikiyatrik tedavi ardından psikolojik eğitim, iletişim becerileri ve duygusal farkındalık çalışmaları yapılabilir. Ayrıca, okullarda ve üniversitelerde sağlıklı ilişkiler üzerine eğitim programları düzenlenmesi, şiddet etkisine maruz kalan kişilerin süreci anlamaya yönelik empati becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Gruplar halinde yürütülen farkındalık çalışmaları ve çevrimiçi destek programları da bu konuda faydalı olabilir. Böyle bir süreçte durum ciddiye alınmalı ve bir psikiyatri hekimi ve psikolog eşliğinde ciddi bir tedavi süreci yürütülmelidir.”

'İNCEL' ŞİDDETİNİN ETKİLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “İncel” şiddetinin etkilerini önlemek için öncelikle durumun ciddiyetinin üzerinde durulması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayacak eğitim projeleri geliştirilmeli, özellikle genç bireylerin sağlıklı ilişki dinamikleri hakkında bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Okul müfredatlarına eklenebilecek toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri, empati geliştirme çalışmaları, sağlıklı iletişim becerileri gibi konularda bilinçlendirme yapılabilir. Çevrimiçi platformlarda sosyal medya kampanyaları başlatarak, şiddet içeren ve cinsiyetçi ideolojiler konusunda farkındalık yaratmak, toplumun farklı kesimlerine ulaşma noktasında etkili bir adım olabilir. Bu içeriklerin olduğu sosyal medyalara ağır yaptırımlar uygulanması da oldukça önemlidir.”

“Şiddet olan bir toplumda içsel çürüme başlamış demektedir”

Aileler, eğitimciler ve medyanın iş birliğiyle geliştirilecek projelerle toplum genelinde daha sağlıklı kadın-erkek ilişkilerinin desteklenmesi gerektiğini de kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şiddet olan bir toplumda içsel çürüme başlamış demektedir. Şiddet içeren bir toplumda psikolojik iyi oluş beklenemez. Bu çerçevede, toplumsal eğitim ve farkındalık programlarının yanı sıra, kadınların güvenliğine ve cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak projeler geliştirilmesi için daha fazla iş birliği yapılabilir. Güvenlik önlemleri alınabilir. Güvensiz- belirsiz ortamda olmak psikolojik rahatsızlıkların asıl sebebidir.”