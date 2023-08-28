İp atlama kaç kalori yaktırır? İşte ip atlamanın sağlığa 10 faydası

Ünlülerden boksörlere, artık herkes ip atlıyor ve bunun bir sebebi var. Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Programı direktörü William Roberts, "İp atlamak, uzun süredir güç, denge ve kardiyovasküler egzersiz için kullanılıyor," diyor. İşte ip atlamanın sağlığa 10 faydası…

İP ATLAMANIN SAĞLIĞA 10 FAYDASI

1) Kemik sağlığını iyileştirir

İp atlamak, iskeletinize ağırlık vermenizi gerektiren bir egzersizdir. Bu nedenle kemik sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor Dr. Roberts.

Bir spor salonunda egzersiz fizyoloğu olan Heather Milton, yetişkinlikte kemik yoğunluğunu korumak için harika olan bu aktivitenin aynı zamanda kemik gelişimine de yardımcı olduğundan gençler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini kabul ediyor:

"Özellikle genç kadınlara bu tür aktiviteleri teşvik ediyoruz, çünkü yirmi yaşından sonra kemik sağlığını arttırmak çok daha zordur."

BioMed Research International'da yayınlanan bir araştırmaya göre, diğer taraftan, ip atlamak osteoporozdan en çok etkilenen demografik grup olan menopoz sonrası kadınlarda kemik sağlığının iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. Yani ip atlamak, hayatınız boyunca güçlü bir iskelet oluşturmanıza ve onu korumanıza yardımcı olacak, her yaşta harika bir uygulamadır.

2) Sakatlanmayı önleyebilir

Kemikleriniz ne kadar güçlü olursa kırılması da o kadar zor olur; bu da ip atlamanın sakatlanmayı önlediğini düşündürüyor. Örneğin osteoporozdan muzdarip insanlar, düşme sonrasında veya eğilme gibi günlük aktiviteler sırasında kemiklerine kolayca zarar verebilirler. İp atlamak gibi ağırlık barındıran egzersizleri hayatınızın her aşamasında ne kadar çok yaparsanız, kazaların kemiklerinize vereceği zarar o kadar az olur.

Dr. Roberts, ip atlamanın ayak bileği sakatlıklarını önlemeye de yardımcı olabileceğini söylüyor çünkü hareket, kendisini destekleyen tüm kasları kullanıyor ve dolayısıyla güçlendiriyor. Gullickson, "İp atlamak, ayak bileği ekleminin stabilitesini ve hareketliliğini arttırmanın harika bir yoludur" diye kabul ediyor.

3) Kardiyorespiratuar sağlığı iyileştirir

Her üç uzman da ip atlamanın harika bir kalp-solunum egzersizi olduğunu savunuyor. Milton, "İp atlamak yüksek tempoda da olabilir" diyor. “Böylelikle, yürüme, koşu veya bisiklete binme gibi diğer kardiyo türlerine göre daha efektif bir kardiyo egzersizi yaparsınız," diyor.

Bu tür kardiyovasküler egzersizler sadece kalp ve akciğerler için de iyi değildir. Milton, kilo alımını, yüksek tansiyonu, diyabeti, belirli kanser türlerini ve diğer bazı klinik durumları da önlemeye yardımcı olduğunu ekliyor. Gullickson, "Kardiyo makinelerini bir kenara bırakın , ipinizi çıkarın ve sağladığı faydalardan yararlanın," diyor.

4) Koordinasyon ve dengeyi geliştirir

İp atlamanın anahtarı koordinasyondur - özellikle elleriniz, ayaklarınız ve gözleriniz arasında - bu nedenle tekrarlanan pratikler genel olarak koordinasyonunuzu geliştirebilir. "İp atlamak kolay değil" diyor Gullickson. “Odaklanma ve vücut farkındalığı gerektirir.”

Boksörlerin ip atlama antrenmanını bu kadar sevmelerinin nedenlerinden biri de dengeyi geliştirmesi, diyor Dr. Roberts.

Bu durumun dezavantajı, eğer koordinasyon yeteneğiniz zayıfsa, başlangıçta ip atlamanın zor olabilmesidir. Gullickson, yönetilebilir bir tempoyla, yavaş başlamanızı ve temel hareketlerle işleri mümkün olduğunca kolay tutmanızı tavsiye ediyor.

5) Ritminizi bulmanıza yardımcı olacaktır

Gullickson, "Zamanlama ip atlamanın büyük bir bileşenidir" diyor. "Hızınız ve ritminiz çok kısa sürede artacak, ve farklı stiller denemeye başlayacaksınız.” Eğer farklı atlama stilleri size göre değilse, hızınızı zorlamak için sık sık hızlı ve yavaş tempo arasında geçiş yapmayı deneyin."

6) Kalflarınızı şekillendirir

Eğer belirgin kalfları kıskanıyorsanız, ip atlamak bunu sağlamanın eğlenceli bir yoludur. Gullickson'a göre atlama aktivitesinin kalkış kısmı baldır kaslarını geliştirmeye yarıyor.

İp atlamak, kalflarnızı çevreleyen tendonların ve fasyanın (yani bağ dokusunun) esnekliğini artırmaya yardımcı olur, bu da kasların enerjiyi daha iyi depolamasına yardımcı olur.

7) Kalori yaktırır

İp atlayarak saatte 667 ile 990 arası kalori yakabilirsiniz. Yale-New Haven Hastanesi'nde klinik egzersiz fizyoloğu olan Matthew Stults-Kolehmainen, araştırmaların ip atlamanın koşmaktan daha çok kalori yaktırdığı fikrini desteklediğini söylüyor. Başka bir deyişle, ip atlamanın kalori yakımına yetişmek için oldukça hızlı koşmanız gerekir.

8) Omuz gücünü arttırır

Güç ve şekillendirme açısından bakıldığında, ip atlamanın fiziksel faydalarının çoğu göbeğinize ve vücudunuzun alt kısmına odaklanır; ancak Human Kinetics Journal'da yayınlanan bir çalışmanın bulgularına göre ip atlamak, omuz kuvvetinin geliştirilmesine de yardımcı oluyor. Katılımcılar 12 hafta boyunca ağırlıklı atlama ipi eğitimi aldılar. Sonunda omuz eklemleri güçlendi ve hareket kabiliyetlerinde artış görüldü.

9) İlerlemek ve gelişmek kolaydır

Dr. Roberts, ip atlamanın sağladığı tüm faydaların, ipinizi ağırlıklı bir iple değiştirerek kolayca artırılabileceğini belirtiyor. İpiniz daha ağır olduğu için vücudunuzun üst kısmı daha çok güçlenecek ve genel olarak daha fazla kalori yakacaksınız.

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, ağırlıklı halatlar atlayıcılara koordinasyon ve dayanıklılık açısından da daha fazla kazanım sağlıyor.

10) Ekipmanı erişilebilir, taşınabilir, ve çok yönlüdür

Gullickson, "En iyi avantajı her yerde ip atlayabilmenizdiri" diyor. Bir atlama ipi yer kaplamaz, süper hafiftir (ağırlıklı bir atlama ipiniz olmadığı sürece) ve her küçük çantaya sığabilir.” Bu, onları seyahat ederken kullanım için daha da uygun hale getirir.

Atlamak için çok fazla alana da ihtiyacınız yok. Dr. Roberts, "Makul bir tavan yüksekliğiniz olduğu sürece, bu işlem iç mekanda oldukça küçük bir alanda yapılabilir" diyor.