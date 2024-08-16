IQ'nuzu artırın! Zeka katsayınızı artırmak için 7 etkili ipucu

Yapay zeka çağında, insan zekasının önemini göz ardı edemeyiz! Zeka Katsayısı (IQ), bir kişinin zekasının, entelektüel potansiyelinin ve zihinsel çevikliğinin ölçüsüdür. Genetik, sağlık, yetiştirilme tarzı, eğitim, sosyal veya ekonomik statü ve yaşam tarzı gibi faktörler IQ'nuzu etkileyebilir. Düşük IQ'ya sahip biri olsanız bile, basit aktiviteler uygulayarak veya beyninize meydan okuyarak beyninizi her zaman daha hızlı ve daha çevik olacak şekilde eğitebilirsiniz. IQ'nuzu nasıl artıracağınızı merak ediyorsanız, zeka katsayınızı artırmak için uzmanların önerdiği bazı ipuçlarını paylaşalım.

IQ SEVİYESİ NEDİR?

Zeka katsayısı seviyeniz, uzamsal görselleştirme, hafıza ve nicel analiz gibi diğer şeylerle birlikte muhakeme yeteneğiniz hakkında makul bir fikir verir. Bu faktörler zekanızı belirlemede büyük bir rol oynasa da, yine de tek faktörler değildir. Dahası, bilişsel zeka bir kişinin zekasını veya hayattaki başarısını tahmin edebilen tek faktör değildir.

Örneğin, IQ testleri bir kişinin zekasını ölçmeye yardımcı olur ancak hiçbir şekilde o kişinin yaratıcılık seviyesini ölçmeye yardımcı olamaz. Bunun yanı sıra, IQ testleri duygusal zekayı veya eleştirel düşünmeyi de ölçmez. Gerçekte, tüm bu faktörlerin bir kombinasyonu bir kişinin hayattaki başarısını belirler.

Bununla birlikte, doktorlar hala belirli ruh sağlığı durumlarını veya öğrenme güçlüklerini teşhis etmede ilk adım olarak IQ testlerini kullanırlar.

IQ'NUZU NASIL ARTIRABİLİRSİNİZ?

IQ test sonuçlarınız zekanız hakkında adil bir fikir vermeye yardımcı olur ancak hayatınız boyunca yaptığınız eylemler ve çabalar da aynı derecede önemlidir. Journal of Intelligence'a göre, IQ testleriyle ölçülen çeşitli alanlarda düzenli egzersiz yaparak IQ'nuzu artırabilirsiniz, bu da puanlarınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Bunun dışında, muhakeme, problem çözme ve planlama yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek bazı aktiviteler vardır.

1. Hafızayla ilgili aktiviteler

Hafıza aktiviteleri sadece hafızanızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda muhakeme ve dil becerilerinizi de geliştirebilir. Görselleştirilmiş Deneyler Dergisi'ne göre hafıza oyunları hafıza ile dil veya nesne bilgisi arasındaki ilişkiyi araştırmak için araştırma çalışmalarında kullanılmıştır.

Muhakeme ve dil zekanın ölçütü olarak kullanılır, bu da hafıza aktivitelerinin zekayı geliştirebileceğini gösterir. Hafıza aktivitelerinden bazıları şunlardır:

• Yapboz

• Sudoku

• Bulmaca

• Kart eşleştirme

2. Görsel-uzaysal muhakeme aktiviteleri

Görsel-uzaysal muhakeme, fiziksel temsillerle ilgili zihinsel süreçleri uygulamayı içerir. Örneğin, bir haritayı okumak ve yorumlamak görsel-uzaysal işleme ve muhakemeyi kullanmayı içerir. Bu aktivite IQ puanlarınızı yükseltmenize yardımcı olabilir. Frontiers Journal'a göre, görsel-uzaysal muhakeme yetenekleri genç Çinli öğrencilerin matematik ve diğer okuma konularındaki akademik başarılarıyla bağlantılıydı.

Bazı aktiviteler şunlardır:

• Açılmış prizmalar

• 3 boyutlu modeller

• Bakış açısı aktiviteleri

• Labirentler

3. İlişkisel beceriler

İlişkisel Çerçeve Teorisi (RFT), insan bilişi ve dilin ilişkisel ilişkiler yoluyla gelişimiyle ilgilidir. Bu teori, insan dilinin ve daha yüksek bilişin yapı taşının ilişki kurmak olduğunu, yani insanların şeyler arasında çift yönlü bağlantılar oluşturma becerisi olduğunu savunur.

Örneğin, 'akşam yemeği' ve 'akşam yemeği' kelimelerinin aynı şeyi açıklamanın iki farklı yolu olduğunu anlamak. 2016 tarihli bir araştırma, RFT'nin bir müdahale olarak kullanılmasının çocuklarda IQ puanlarını önemli ölçüde artırabileceğini ima ediyor.

İlişkisel eğitim içeren aktiviteler şunları içerir:

• Dil öğrenme kitapları (bununla şunun arasındaki fark)

• Nesnelerin karşılaştırılması (dolu bardak ile boş bardak)

• Miktarların karşılaştırılması (küçük ve on sent)

4. Sık sık okumaya dalmak

Kitaplar bilgi ve bilgeliğin bir deposudur. Okumaya dalarak bilişsel yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Aslında, kitap okumanın faydaları, kitap okuma ebeveyn bağ kurma faaliyetlerinin bir parçası haline geldiğinde daha da artar.

Journal of American Academy of Pediatrics Selective Deposit'e göre, ebeveynler çocuklarına yüksek sesle kitap okuduğunda, çocuğun daha iyi dil ve bilişsel gelişim becerileri geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

5. Eğitim yoluyla sürekli öğrenme

Eğitim yoluyla öğrenmenin bir sonu veya yaş sınırı yoktur. Herhangi bir eğitim biçimi insan zekasının gelişimi için hayati öneme sahiptir. Psychological Science Journal'a göre, 600.000'den fazla katılımcının katıldığı IQ ve eğitim üzerine yapılan bir çalışmada eğitimin IQ seviyeleri üzerindeki etkisi belirlendi.

Katılımcıların her ek resmi eğitim yılı için bir ila beş IQ puanı artışı yaşadıkları bulundu.

6. Yeni diller öğrenmek

Birden fazla dil öğrenmenin insan beynine birçok yönden fayda sağlayabileceği şaşırtıcı olmamalı. Öğrenmeye ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur. Ancak, öğrendiğiniz yaş, yeni bir dil öğrenmenin beyninizi geliştirip geliştirmeyeceğini gösteren önemli bir belirleyici faktördür. Journal of Psychology and Aging'e göre, 11 hafta dil eğitimi alan yetişkinlerin zekalarında veya IQ puanlarında önemli bir gelişme görülmedi.

Yeni bir dil öğrenmek IQ puanlarını yükseltmeye kesinlikle yardımcı olabilir, ancak IQ puanlarını etkileyen kritik pencere yürümeye başlayan çocukluk dönemidir.

7. Müzik aletleri öğrenmek

Müzik öğrenmek, bir sonraki büyük müzisyen olmanız gerektiği anlamına gelmez. Journal of Cognitive Processing'e göre, 12 hafta boyunca her hafta 75 dakika müzik dersi almak, okul öncesi çağındaki çocukların IQ puanlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Yetişkinler de müzik eğitimi almanın faydalarını görebilir.

Frontiers in Psychology Dergisi, yetişkinlerde müzik pratiğinin süresi ile yönetici işlevler arasında olumlu bir ilişki buldu.

Bunun yanında, sadece müzik dinlemek de faydalıdır. PloS One Dergisi'ne göre, müzikle zenginleştirilmiş ortamlar çocukların sözel IQ puanlarını artırabilir.