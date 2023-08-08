İşitme testi nasıl yapılır? İşitme testi nerede yapılır? İşitme testi ile ilgili 9 soru cevap

İşitme testi, kulaktaki işitme kaybının test edilmesi ve ölçümlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar işitme testine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

İşitme testi neden yapılır?

İşitme testi kişinin işitme seviyesinin tespit edilmesi için uygulanır. Bu testle kişinin farklı yükseklik ve perdedeki sesleri duyma becerisi ölçülür.

İşitme testi nasıl yapılır?

İşitme testi yalıtımlı bir odada bir kulaklık aracılığıyla verilen farklı frekans aralıklarındaki seslere kişinin tepkisinin değerlendirilmesiyle yapılır.

İşitme testi nerede yapılır?

İşitme testi ses geçirmeyen özel test odalarının bulunduğu hastanelerde veya işitme merkezlerinde yapılır.

Bebeklerde işitme testi nasıl yapılır?

Bebeklerde işitmeyi değerlendirmek için otoakustik emisyon ve beyin sapı uyarılmış potansiyellerinden faydalanılır. Otoakustik emisyonda bebeğin kulağına yerleştirilen ufak bir prob aracılığıyla 1-2 dakikada iç kulaktaki dışı tüylü hücrelerin durumu değerlendirilerek işitmenin düzeyi hakkında bilgi sahibi olunur. Uyarılmış beyin sapı potansiyelleri (ABR), işitme siniri ve beyin sapının aktivitesinin objektif olarak değerlendirilmesini sağlar. Bebeğin uyku sırasında alnına ve kulaklarına yerleştirilen problar ve bir kulaklık yardımıyla test yapılır.

İşitme testi ne zaman yapılır?

Yenidoğan bebeklerde işitme testi bebek 24 saatini doldurduktan sonra yapılabilir. Ancak doğumdan 48 saat sonrası test için en uygun zamandır. Çocuk ve yetişkinlerde işitme kaybından şüphelenildiğinde, orta kulak ve iç kulakla ilgili hastalıklar değerlendirilir ve takibinde işitme testlerinden faydalanılır.

İşitme testinin türleri nelerdir?

İşitme testi (odyometri testi) türleri; saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, timpanometri ve akustik refleks testi olmak üzere dört gruba ayrılır.

İşitme testi sonuçları ne anlama gelir?

İşitme testi sonucunda kişinin işitme düzeyi belirlenir. Saniyede geçen titreşim sayısı Hertz (Hz) olarak nitelendirilir. İşitme düzeyinin tespit edilmesinde kişinin 500-1000-2000 Hz (Hertz) frekanslardaki işitmesinin ortalaması alınarak saf ses ortalaması belirlenir. 25 dB’den (desibel) yüksek değerler işitme kaybı olarak nitelendirilir. İşitme sonuçları değerlendirilirken hava yolu ve kemik yolundaki kayıplar beraber dikkate alınır. İşitme kaybı hem hava yolu hem de kemik yolundaysa sensorinöral işitme kaybı olarak değerlendirilir. Hava yolunda kayıp varsa, ancak kemik yolu normal ise iletim tipi işitme kaybı olarak adlandırılır. Sensorinöral işitme kaybı iç kulak veya işitme sinirinden kaynaklı sorunlarla ilgiliyken, iletim tipi işitme kaybı dış kulak veya orta kulakta ses aktarımının engellenmesiyle ilgilidir.

İşitme kaybı neden olur?

İşitme kaybı doğumsal veya edinsel olarak ortaya çıkabilir. Genetik hastalıklar, annenin gebelik sırasında geçirdiği hastalıklar, zor geçen bir doğum, kullanılan ilaçlar, çocukluk dönemi ateşli enfeksiyon hastalıkları, kabakulak gibi bazı viral enfeksiyonlar, menenjit, kulak enfeksiyonları ve bunların komplikasyonları, gürültüye maruz kalma, ileri yaşa bağlı işitme kaybı gibi pek çok nedenle işitme kaybı gelişebilir.

İşitme kaybının dereceleri nelerdir?