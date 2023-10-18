Kahve kilo almayı önlemenize yardımcı olabilir mi? Bilim ne diyor?

Çoğu insan yaşlandıkça her yıl az miktarda kilo alır. Peki kahve bu kademeli kilo alımını engellemeye yardımcı olabilir mi?

Bir grup araştırmacı, günde fazladan bir fincan kahve içmenin (veya şeker, krema veya süt ürünü olmayan bir alternatif eklemenin), alım miktarını ayarlamayanlara göre daha fazla veya daha az kilo alımıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını inceledi.

Araştırmaları (şu anda bir ön kanıt, bu da hakem tarafından incelendiği ancak henüz son biçimlendirme ve metin düzenlemesinden geçmediği anlamına geliyor) kahve ile beklenenden daha az kilo alma arasında mütevazı bir bağlantı buldu.

Günde fazladan bir fincan kahve içen insanlar, dört yıl içinde beklenenden 0,12 kg daha az kilo aldılar. Şeker eklemek, dört yıl içinde beklenenden çok daha fazla (0,09 kg) kilo artışıyla sonuçlandı.

Çalışma nasıl yürütüldü? Ne buldu?

Araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç büyük çalışmanın verilerini birleştirdi: 1986'dan 2010'a ve 1991'den 2015'e kadar iki Hemşire Sağlığı Çalışması ve 1991'den 2014'e kadar bir Sağlık Profesyoneli Takip çalışması.

Hemşire Sağlığı Çalışmaları, 230.000'den fazla katılımcıyla en büyük kohort çalışmalarından ikisidir ve kadınlar için kronik hastalık risklerini araştırmıştır. Sağlık Profesyoneli Takip çalışmasına 50.000'den fazla erkek sağlık profesyoneli katıldı ve diyet ile sağlık sonuçları arasındaki ilişki araştırıldı.

Her üç çalışmanın katılımcıları, yiyecek ve içecek alımlarını değerlendirmek için temel bir anketi ve her dört yılda bir başka bir anketi doldurdu. Araştırmacılar, birleştirilmiş veri kümelerini kullanarak kahve alımındaki değişiklikleri ve katılımcıların kendilerinin bildirdiği kilolardaki değişiklikleri dört yıllık aralıklarla analiz etti.

Hemşirelerin araştırmalarındaki ortalama dört yıllık kilo alımları 1,2 kg ve 1,7 kg olurken, sağlık profesyonellerinin araştırmasındaki katılımcılar ortalama 0,8 kg aldılar.

Araştırmacılar, şekersiz kafeinli veya kafeinsiz kahve alımını günde bir fincan artırmanın, dört yıl boyunca beklenenden 0,12 kg daha az kilo alımıyla ilişkili olduğunu buldu.

Krema (süt) veya süt ürünü olmayan bir alternatifin eklenmesi bu kilo değişimini önemli ölçüde etkilemedi.

Ancak kahveye şeker (bir çay kaşığı) eklemek, dört yıl içinde beklenenden 0,09 kg daha fazla kilo alımıyla ilişkilendirildi.

Bu ilişkiler, çalışmaların başında daha genç ve vücut kitle indeksi daha yüksek olan katılımcılarda daha güçlüydü.

Araştırmanın artıları ve eksileri nelerdir?

Bu çalışma iki açıdan benzersizdir. Çok geniş bir örneklem büyüklüğüne sahipti ve katılımcıları uzun yıllar takip etti. Bu, derneklerin gerçek olduğuna ve muhtemelen diğer popülasyonlara uygulanabileceğine dair güveni artırıyor.

Ancak dikkatli olmak için üç neden var:

Birincisi, bulgular nedenselliği değil, bir ilişkiyi temsil ediyor. Bu, çalışmanın kahve alımının kilo değişiminin gerçek nedeni olduğunu kanıtlamadığı anlamına geliyor. Aksine, iki değişikliğin zaman içinde birlikte gözlemlendiğini gösteriyor.

İkincisi, kiloyla ilgili bulgular oldukça mütevazıydı. Bir fincan kahveye dayalı olarak önlenen ortalama dört yıllık kilo alımı 0,12 kilogramdı, bu da yılda yaklaşık 30 grama karşılık geliyor. Bu miktar, kilo kontrolü sağlamak isteyen çoğu insan için anlamlı bir değişiklik olmayabilir.

Son olarak, bu analiz kahvedeki kafein miktarındaki değişkenliği (ki bunun yüksek olabileceğini biliyoruz) dikkate almamıştır; sadece fincan başına standart miktarda kafein olduğunu varsaydı.

KAHVE KİLO KONTROLÜNE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

Kafeinin geçici olarak iştahı azalttığı ve uyanıklığı arttırdığı gösterilen doğal bir uyarıcıdır. Bu, kısa bir süre için daha az aç hissetmenize yardımcı olabilir ve potansiyel olarak enerji alımının azalmasına yol açabilir.

Bazı insanlar egzersiz performanslarını artırmak için uyarıcı olarak egzersizden önce kahve tüketirler; eğer egzersiz daha etkiliyse, daha fazla enerji harcanabilir. Bununla birlikte, faydanın uzun vadeden ziyade kısa vadeli olduğu düşünülmektedir.

Kafeinin ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı ve dinlenirken daha fazla enerji yakılmasına neden olduğu da gösterilmiştir. Ancak bu etki nispeten küçüktür ve düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin yerine geçecek uygun bir etki değildir.

Son olarak kahvenin hafif bir idrar söktürücü etkisi vardır ve bu da geçici su kaybıyla sonuçlanabilir. Bu, yağ kaybı değil, su kaybıdır ve yeniden su içtiğinizde kilo hızla geri alınır.

Kilo vermek için kahveyi denemeye değer mi?

Kilo vermek çeşitli faktörlerden etkilenebilir; bu nedenle bu yeni çalışmada vurgulanan kahve-ağırlık bağlantısı konusunda çok fazla heyecanlanmayın veya kahve alımınızı mantıksız seviyelere çıkarmayın.

Çoğu yetişkin günde yaklaşık 400 mg kafeini güvenle tüketebilir. Bu, iki espressoya veya sekiz fincan çaya eşdeğerdir.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, kafein alımınızı artırmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir çünkü kafein büyüyen bebeğinize de geçebilir.

Kişiselleştirilmiş kilo rehberliğine ihtiyacınız varsa doktorunuzla konuşun veya bir diyetisyenle görüşün.