Kakao tozunun faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri var mıdır?

İster fırında kek olsun ister sıcak bir içecek olsun, ona çikolata aroması katmak istiyorsanız kakao tozunu ederiz. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı. Protein, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko açısından zengin olduğundan sağlığınıza faydalıdır. Gelin kakao tozunun sağlığa faydalarını öğrenelim.

KAKAO TOZU NEDİR?

Diyetisyen Ekta Singhwal, kakao tozunun, kakao yağının çoğunu çıkarmak için işlendikten sonra kakao çekirdeklerinden elde edilen bir ürün olduğunu söylüyor.

KAKAO TOZUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Kakao tozu yalnızca kahvenizin tadını iyileştirmekle de kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da pek çok fayda sağlar.

1. Antioksidan madde

Kakao tozu, çikolata, meyve ve sebze gibi gıdalarda bulunan antioksidanlar olan flavonoid ve polifenol içerir. Singhwal, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olduklarını söylüyor.

2. Kalp sağlığı

Frontiers'da yayınlanan 2017 araştırmasına göre, kakao da dahil olmak üzere polifenol açısından zengin doğal gıdalara sahip olmak, kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca kakaodaki flavonoidler kan akışını iyileştirerek, kan basıncını düşürerek ve sağlıklı kolesterol seviyelerini destekleyerek kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunabilir.

3. Ruh hali iyileştirmesi

Kakao, endorfin üretimini uyarabilecek bileşikler içerir. Bu, ruh halinizi iyileştirmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

4. Geliştirilmiş bilişsel işlev

Uzmanlar, kakaodaki flavanollerin gelişmiş bilişsel işlevlerle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu, öğrenmenize ve hafızanızı geliştirmenize yardımcı olabileceği anlamına gelir.

5. Mineral içeriği

Kakao magnezyum, demir ve potasyum gibi temel minerallerin iyi bir kaynağıdır. Hepsi çeşitli bedensel işlevlerde hayati roller oynarlar. Diğer şeylerin yanı sıra sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler ve kas fonksiyonuna yardımcı olurlar.

6. Antiinflamatuar özellikler

Kakaodaki bazı bileşiklerin antiinflamatuar etkileri olabilir. Uzmanlar, bu nedenle kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

7. Kan şekerinin düzenlenmesi

Kakao, flavonoid içeriği nedeniyle kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle diyabet riski taşıyanlar için potansiyel faydalar sunar.

8. Cilt sağlığı

Kakaodaki antioksidanlar oksidatif strese karşı koruma sağlayarak cilt sağlığına katkıda bulunabilir. Bu, genel cilt canlılığının desteklenmesine yardımcı olur.

BESLENMENİZE KAKAO TOZU NASIL EKLENİR?

Mevsim kış olduğundan, şekersiz kakao tozunu ılık sütle kullanarak bir fincan sıcak kakao yapabilirsiniz. Beslenmenize kakao tozu eklemenin diğer yolları şunlardır:

Lezzetli çikolata aroması için favori smoothie'nize veya milkshake'inize bir çorba kaşığı kakao tozu ekleyin.

Lezzetli bir çikolata tadı için sabah yulaf ezmesine kakao tozunu karıştırın.

Çikolata lezzetini arttırmak için kurabiye, kek veya brownie tariflerinde kakao tozu kullanın.

Sabahınıza kakao tozunu yoğurda veya bir kase yulaf lapasına karıştırarak başlayın.

Biraz çikolata ekleyerek kakao tozunun tadını çıkarabilirsiniz. Ancak çoğunluğunun şekersiz kakaodan oluştuğu bitter çikolata olduğundan emin olun.

KAKAO TOZUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Singhwal, kakao tozunu haftada birkaç kez ölçülü olarak tüketmenin genellikle güvenli kabul edildiğini söylüyor. Ancak dikkatli olun, çünkü aşağıdaki gibi bazı yan etkiler olabilir:

• Kafein duyarlılığı

• Alerjik reaksiyonlar

• İlaçlarla olası etkileşimler

• Sindirim rahatsızlığı, özellikle de fazla miktarda kakaonuz varsa.

Önceden var olan herhangi bir sağlık sorununuz veya endişeniz varsa öncelikle bir doktora danışmanız en iyisidir. Ayrıca kakao tozu tüketirken ilave şekerlere ve genel beslenme dengesine dikkat edin.