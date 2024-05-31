Kanseri uzak tutmak için 6 kanser karşıtı gıda

Modern dünyamızda sürekli olarak kansere katkıda bulunabilecek çevresel toksinlere ve genetik faktörlere maruz kalıyoruz. Hiçbir gıda tıbbi tedavilerin yerini tutamazken, bazı gıdaların kanserle mücadele özelliklerine sahip olduğuna inanılıyor. Bu gıdaları sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzına dahil etmek, genel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynayabilir.

KANSER ÖNLEYİCİ ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 6 BESİN

1. Meyve ve sebzeler: Doğanın güç santralleri

Meyve ve sebzeler antioksidanlar ve C ve E vitaminleri, karotenoidler, folat ve lif gibi besinler açısından zengindir. Örnekler arasında yapraklı yeşillikler, yaban mersini, domates, havuç, sarımsak ve soğan bulunur. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, daha fazla meyve ve sebze tüketen kadınların meme kanseri riskinin daha düşük olduğunu buldu.

Brokoli gibi turpgiller ve havuç gibi renkli sebzeler özellikle etkili oldu; haftada dört porsiyondan fazla yiyen kadınlarda risk, iki veya daha az porsiyon yiyenlere göre yüzde 17 daha düşüktü.

Daha fazla meyve ve sebze nasıl dahil edilir:

Salatalarınıza rengarenk sebzeler ekleyin.

Yaban mersini veya elma gibi meyveleri atıştırmalık olarak tüketin.

Daha fazla lezzet ve sağlık yararları için sarımsak ve soğan ekleyin.

2. Sert kabuklu yemişler ve tohumlar: Küçük ama güçlü

Kuruyemiş ve tohumlar sağlıklı yağlar, protein, lif ve antioksidanlar içerir. Örnekler arasında badem, ceviz, keten tohumu ve ayçiçeği çekirdeği bulunur. Nutrition Reviews'da yayınlanan araştırma, daha fazla fındık tüketen bireylerin kolorektal, endometriyal ve pankreas kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu buldu.

Diyetinize fındık ve tohum eklemeye yönelik ipuçları:

Sabah yoğurdunuzun veya yulaf ezmesinin üzerine keten tohumunu serpin.

Bir avuç badem veya ceviz yiyin.

Çıtır bir doku için salatalarınıza ayçiçeği çekirdeği ekleyin.

3. Yüksek lifli gıdalar: Sindirim sağlığı şampiyonları

Yüksek lifli gıdalar sağlıklı bir sindirim sistemini destekler ve kolon kanseri riskini azaltabilir. Örnekler arasında tam tahıllar, kahverengi pirinç, yulaf ve baklagiller bulunur. American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir araştırma, diyet lifi alımının, inen kolon ve rektumdaki riskin yüzde 38 oranında azalmasıyla ilişkili olduğunu ve tahıllardan ve meyvelerden elde edilen liflerin en etkili olduğunu buldu.

Lif alımını artırmanın kolay yolları:

Rafine edilmiş versiyonlar yerine tam tahıllı ekmek ve makarnayı seçin.

Fasulye ve mercimekleri çorba ve güveçlere ekleyin.

Elma ve armut gibi taze meyveleri atıştırmalık olarak tüketin.

4. Çay: Bir fincan önlem

Yeşil ve beyaz çaylar, kanser karşıtı etkilerle bağlantılı olan kateşinler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Araştırmalar, daha fazla çay içen bireylerin, daha az içenlere göre yüzde 17 daha düşük riske sahip olduğunu gösteriyor.

Çayın faydalarından yararlanmak:

Şekerli içecekleri bir fincan yeşil veya beyaz çayla değiştirin.

Favorinizi bulmak için farklı çay tatlarını deneyin.

Günlük rutininizin bir parçası olarak sıcak bir fincan çayın tadını çıkarın.

5. Balık: Omega-3 zengini lezzetler

Somon, morina ve sardalye gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıkların kalp sağlığına faydalı olması ve bazı kanser türlerinin karşılanmasının yardımcı olabileceğine inanılıyor. 2012 yılında BMJ Gut'ta yayınlanan bir çalışmada, daha yüksek omega-3 alımının, kolorektal kanser ve kanser öncesi polip riskinin iyileşmesiyle arttığı gösterildi. Kanser enerjisi için omega-3'lerin performansının artırılmasını sağlar.

Öğünlerinize daha fazla balık eklemek:

Lezzetli ve sağlıklı bir akşam yemeği için somonu ızgarada tutabilir veya yapabilirsiniz.

Omega-3'ü korumak için salatalarınıza sardalya ekleyin.

Eğlenceli ve üretici bir yemek için balık tacosunu denemesi.

6. Baharatlar: Dayanıklı savunucular

Kapsaisin içeren biber gibi baharatların kanser önleyici potansiyele sahip olduğuna inanılıyor. Zencefil, sarımsak, tarçın ve zerdeçal gibi diğer baharatlar antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Pharmacology & Therapeutics'de yayınlanan son araştırma, kapsaisinin yavaş salınan bir kanserin azaltılması ilaç olup olmadığı araştırılıyor. Besinler dergisinde 2016 yılında yapılan bir incelemede ayrıca çörek otu, karabiber ve safran gibi baharatların kanser önleyici özellikleri vurgulandı.

Diyetinizi renklendirin: