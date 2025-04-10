Kilo vermemenizin 5 şaşırtıcı nedeni

Kendi başınıza kilo vermeyi denediyseniz, bunun zor olacağını bilirsiniz. Kalori alımınıza dikkat etmeli, sinir bozucu istekleri bastırmalı ve günlük egzersizinizi artırmalısınız. Ancak her şeyi doğru yaptığınızı hissettiğinizde bile, bazen "Neden kilo veremiyorum?" diye merak edebilirsiniz. Beslenme uzmanları ve doktorlar insanların kilo vermekte zorlanmasının 5 yaygın nedenini şöyle sıralıyor:

1. Yeterli protein tüketmiyorsunuz

Protein kilo kaybı için olmazsa olmazdır çünkü oldukça doyurucudur ve tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca, yeterli protein almıyorsanız, isteklere ve aşırı yemeye daha yatkın olabilirsiniz.

2. Beslenmenizde lif eksikliği vardır

Diyetinizin yeterli lif içermesini sağlamanın kilo kaybı için kritik öneme sahiptir. Lif, kabızlığı önler ve sizi hızlı bir şekilde doyurma ve daha uzun süre tok tutma yeteneği nedeniyle kilo yönetimine yardımcı olabilir. Lif ayrıca bağırsak sağlığı için de kritik öneme sahiptir ve bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterileri besleyerek kolonda kısa zincirli yağ asitleri üretmeye yardımcı olur.

3. Yeterince dinlenip rahatlayamıyorsunuz

Yorgun veya stresli olduğunuzda, isteklerinize yenik düşme ve sağlıksız, yüksek kalorili yiyeceklere yönelme olasılığınız daha yüksektir. Aslında, uyku eksikliği ve stresin obezite ve metabolik hastalık riskinizi artırdığı bulunmuştur.

4. Kilo döngüsüne girdiniz

Diyetisyen Emily Van Eck, ''Yıllar içinde sık sık kilo verip geri aldıysanız "kilo döngüsü" olarak bilinen süreçte artık ilerleme kaydedemeyebilirsiniz, diyor.

5. Ya da moda diyetleri denemek

Bazen İnanılmaz sonuçlar" vaat eden yeni bir kilo verme programları olumsuz sorunlara yol açabilir. Dandrea-Russert, "Bazı moda diyetler işe yaramaz çünkü genellikle kısıtlayıcıdırlar; genellikle sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini savunmazlar; ve karbonhidratlar gibi tüm besin gruplarının çıkarılmasını teşvik edebilirler" diyor.