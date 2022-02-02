Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Temaslı kişiler ne kadar karantinada kalıyor?

Koronavirüs vaka sayısı Omicron varyantının etkisiyle birlikte tüm dünyada artmaya devam ediyor. Peki, koronavirüste karantina süresi kaç gün? Koronavirüs temaslıları kaç gün evde kalıyor? İşte karantina süresine ilişkin detaylar…

Karantina süresi kaç gün?

Sağlık Bakanlığı hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmiş kişilerle ilgili tabloyu şu şekilde paylaşıyor:

“COVID-19 geçiren biri ile yakın temaslı olması halinde karantinaya alınmazlar. Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler.

Karantina uygulanmamakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır”

Bakanlığın açıklamasına göre yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infazkurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere bu kural uygulanmaz. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için karantina uygulanmasa bile, 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir”

Hatırlatma dozu yapılmamış, 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin karantina süresi kaç gün?

Hatırlatma dozu yapılmamış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişilerin karantina süresi 7 gün. Bakanlık bu konuda şu bilgiyi veriyor: Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7. günde test vermeden karantina sonlandırılır.

Bakanlık bu konuda şu bilgiyi veriyor: Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7. günde test vermeden karantina sonlandırılır. Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır. Ancak karantina süresi 7. gün sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir.

Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün karantina uygulanır. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir



Enfekte olmuş kişilerin karantina süresi ne kadardır?

Koronavirüs pozitif asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) ise karantina süresi 7 gün. Bakanlık bu konuda şu bilgileri veriyor: