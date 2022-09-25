Kreatinin nedir? Kreatinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? 6 soruda kreatinin

Sağlıklı olabilmek için bazı değerlerin yerinde olması gerekiyor. Kan tahlilinde karşımıza çıkan kreatinin bazı durumlarda daha düşük ya da yüksek çıkabiliyor. Peki kreatinin nedir? Kreatinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kreatinin yüksekliği belirtileri neler? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Şumnu kreatinin ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Kreatinin nedir?

Kreatinin kaslardan kana salgılanan bir maddedir. Kandaki miktarı böbreğimizin süzme fonksiyonu ve böbrek yetmezliği hakkında doktora fikir verir.

Kreatininin normal değeri nedir?

Kreatininin normal değeri bazı laboratuarlar arasında farklılık gösterse de genellikle 0.5-1.1 mg/dl arasındadır. Ancak kişiden kişiye normal değerler değişmektedir. Yaşlı bir kadın hastada 1.1 mg/dl böbrek yetmezliğini gösterebileceği gibi, kas kitlesi artmış genç bir sporcuda kreatinin değerinin 1.3 mg/dl olması bazen normal bile olabilir.

Kreatininin düşüklüğü neyi gösterir?

Kreatinin düşüklüğü genellikle bir hastalığa işaret etmez. Vejateryen beslenme ve kas kitlesi düşük olan hastalarda beklendiği gibi bazen beslenme bozukluklarına işaret edebilir.

Kreatinin nasıl yükseltilir?

Sağlıklı beslenen bir insanda kreatinini yükseltmek için bir tedavi önerilmez. Beslenme bozukluğu varsa diyetisyen ve uzman doktor görüşleri alınmalıdır.

Kreatinin yüksekliği belirtileri nelerdir? Neyi gösterir?

Kreatinin yüksekliği böbreğin süzme fonksiyonun azaldığını, böbrek hastalığını ve böbrek yetmezliğini gösterebilir.

Bazen tetkiklerde rastlantısal olarak tespit edilirken bulantı,

Kusma,

Bacaklarda şişlik,

Tansiyon yüksekliği gibi belirtiler eşlik edebilir. Gerek belirtiler olsun gerek olmasın; kreatinin yüksekliği olan hastalar bir nefroloji uzmanına müracaat etmelidir.

Kreatinin nasıl düşürülür?

Bu sorunun yanıtı tamamen kreatinin değerini yükselten duruma bağlıdır. Bu neden susuzluk ise sıvı tüketimi arttırılmalı, bu neden bir böbrek hastalığı ise bu hastalık tedavi edilmeye çalışılmalıdır.