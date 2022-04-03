Hastalıklara karşı verilen savaşta en önemli oyunculardan olan lökosit olarak karşımıza çıkıyor. Bağışıklığın güçlü olması için uğraşan ve çeşitli olumsuzluklarla savaşan lökositler, özellikle salgın hastalıkların yoğun olduğu dönemlerde en iyi destekçi olur. Kan tahlilinde lökosit nedir? Lökosit kaç olmalı? Lökosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Lökosit yüksekliği ve düşüklüğü lösemi belirtisi mi? Prof. Dr. Mustafa Çetiner Acıbadem Maslak Hastanesi Hematoloji Uzmanı lökosit ile ilgili merak edilenleri anlattı...

Lökosit (WBC) nedir? Ne işe yarar?

Toplumda beyaz küre hücreleri olarak da bilinen Lökositler bağışıklık sistemimizin temel parçalarındandır. Bizi enfeksiyonlara karşı korurlar.

Lökosit değerleri kaç olmalı?

Yetişkin bir bireyde lökosit değerleri milimetreküpte 4000 ile 10.000 arasında değişir. Bu değer laboratuvar standartlarına göre küçük sapmalar gösterebilir. Normal değerler çocuklarda ve hamilelerde de farklıdır.

1 haftadan küçük yeni doğanlarda toplam lökosit sayısı fizyolojik (normal) olarak yüksek olabilir.

Lökosit türleri nelerdir?

Lökosit türleri başlıca nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil olarak sayılabilir.

Lökosit değerinin yüksekliğinin ve düşüklüğünün nedenleri neler? Hangi durumlarda görülür?

Lökosit düşüklüğüne “Lökopeni” denir ve birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Enfeksiyonlar genellikle lökosit yüksekliğine neden olur. Ancak bazı enfeksiyonlarda (viral enfeksiyonların bir kısmında) lökopeni olabilir. Bunun yanında kemoterapi, radyoterapi gibi bazı tedaviler de lökosit düşüklüğüne neden olabilir. Bir takım hematolojik hastalıklar da yine lenfosit düşüklüğüne neden olabilir.

Lökosit düşüklüğü fazla miktarda olduğunda hastayı enfeksiyonlara açık hale getirebilir. Böyle durumlarda enfeksiyon gelişmesi beklenmeden profilaktik yani önlem amaçlı antibiyotik tedavisi başlanabilir. Hangi antibiyotiğin seçileceği düşük olan beyaz hücre tipine, sayısına ve hastanın risk faktörlerine göre değişiklik gösterebilir.

Beyaz küre (lökosit) yüksekliği belirtileri nelerdir?

Lökosit yüksekliğine lökositoz ismi verilir ve en sık enfeksiyonlara bağlı gelişir. Aynı zamanda stres, inflamasyon (iltihabi durumlar), romatolojik hastalıklar, ilaçlar ya da lösemi gibi hematolojik rahatsızlıklara bağlı olarak yükselebilir.

Lökosit alt tiplerine göre incelemek gerekirse nötrofil yüksekliğine bağlı olarak gelişen lökosit yüksekliğinde akla ilk önce bakteriyel enfeksiyonlar gelmektedir. Bu bakteriyel enfeksiyonlara ateş de eşlik edebilir. Yanık, yaygın doku hasarı, kalp krizi gibi durumlarda da nötrofil artışı ile seyreden lökositoz izlenebilir.

Eozinofil artışı bağlı lökosit yüksekliği en sık alerjik reaksiyonlarda veya parazitik enfeksiyonlarda görülür. İlaçlara bağlı gelişen reaksiyonlarda da eozinofil yüksekliği görülebilir.

Lenfosit yüksekliğiyle giden lökositoz ise bize viral enfeksiyonları öncelikli olarak düşündürür. Bazı bakteriyel enfeksiyonlarda da lenfosit ağırlıklı lökositoz görülebileceği unutulmamalıdır.

Lökosit yüksekliği ve düşüklüğü lösemi belirtisi mi?

Lökosit yüksekliğinin bir diğer nedeni lösemi gibi hematolojik kanserler olabilir.

Lökosit tanısı nasıl konur?

Hastanın klinik özelliğinin olup olmaması, lökositoz yüksekliğinin süresi, kan testlerindeki diğer değerleri tanı koymada yol göstericidir. Her lökosit yüksekliğinde lösemi düşünülmemesi gerektiğinin de altı çizilmelidir.

Israrla yüksek seyreden lökosit yüksekliklerinde romatolojik, hematolojik ve enfeksiyöz nedenler değerlendirilmelidir.

Beyaz küre (Lökosit) yüksekliği nasıl düşürülür?

Beyaz küre yani lökosit hücre yüksekliği nasıl düşürülür sorusunun tek yanıtı yoktur. Çünkü bu altta yatan hastalığın nedenine göre değişir. Önemli olan altta yatan hastalığın tedavi edilmesidir.

Nötfrofil nedir? Kaç olmalı?

Nötrofiller, genellikle sayıca en fazla olan lökosit alt türüdür.

Normal değerleri yetişkin bir bireyde milimetreküpte 2.500- 7.500’dür.