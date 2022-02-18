Menopoz döneminde beslenme nasıl olmalı? Hangi besinler tüketilmeli?

Menopoz kadınlarda adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona ermesi anlamına geliyor ve sağlıklı kadının yaşamının doğal bir parçası. Ancak östrojen hormonunun düzeyindeki azalma nedeniyle oluşabilecek şişmanlık, osteoporoz (kemik zayıflaması), kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat etmek gerekiyor.



Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite; ideal vücut ağırlığının sürdürülmesi, kemik ve kalp sağlığının korunması, diyabet, kanser riskinin azaltılması ve menopozdaki sorunların en aza indirilmesini sağlıyor.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Besin çeşitliliği sağlayın. Süt, et, yumurta, kuru baklagiller, taze meyve/sebze grubu ve ekmek, tahıl grubundaki besinleri aynı öğünde ve gereksiniminize uygun şekilde tüketin.

İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.

Enerji içeriği düşük, besleyici değeri yüksek besinler tüketin.

Basit karbonhidrat tüketimini azaltılıp, kompleks karbonhidrat tüketimine ağırlık verin.

Posa bakımından zengin; kurubaklagiller, sebze-meyveler ve tahılları sofranızdan eksik etmeyin.

Düzenli sebze ve meyve yiyin.

Düşük yağlı ve düşük kolesterollü, kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketin.

Tuz tüketiminizi azaltırken sıvı tüketiminizi artırın.

Alkol ve sigaradan uzak durun.

Fiziksel aktivitenizi artırın.





Menopoz belirtilerine doğal yollardan karşı koymak için doğal yaklaşım; diyet, egzersiz ve bitkisel destek tedavileri kullanarak organizmayı rahatlatmaktır. Menopozda progesteron ve östrojen denilen hormonlar azalmaya başlar ve kullanılan tedavi yöntemleri daha çok bu hormonları tamamlamaya yöneliktir. Bu azalmış östrojen miktarı bitkisel ürünlerle de tamamlanabilir. Çünkü östrojen içeren bazı bitki ve gıdalar vardır. Bu fitoöstrojenler bakımından zengin gıdalar arasında en başta soya yer alır. Daha sonra keten tohumu, keten tohumu yağı (en zengin lignan kaynağı), sert kabuklu yemişler, tam tahıllar, elma, rezene, kereviz, maydanoz ve yonca sayılabilir. Çalışmalar kuş üzümü ve kuru üzüm gibi küçük taneli meyvelerin ve soya unu içeren tahıl ürünlerinin de iyi fitoöstrojen kaynakları olduğunu göstermektedir. Fitoöstrojen miktarının yüksek olması sıcak basması şikayetlerinde azalmaya neden olur.

HANGİ BİTKİLER TÜKETİLMELİ?

ÇİN MELEKOTU (Angelica sinensis)

Kadın ilacı olarak bilinir. Sıcak basması tedavisinde, adet güçlüğü, adet yokluğu veya adet arası kanama gibi durumlarda kullanılır.

MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza glabra)

Adet öncesi sendromunun tedavisinde kullanılır.

HAYIT (Vitex agnus-castus)

Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Kurutulmuş meyveleri kullanılır. Adet yokluğunun en sık rastlanan nedenlerinden biri olan prolaktin hormonun fazlasına bağlı belirli adet yokluğu olgularında yararlı olabilir. Hayıtın hipofiz üzerinde önemli etkileri olduğu gösterilmiştir. LH ve FSH salgılarında değişiklik yapması nedeniyle önemlidir. Hemen sonuç beklenmemelidir. Yaklaşık üç ay alabilir.

KARAYILAN OTU (Cimicifuga racemosa)

Adet kramplarının ve menopozun hafifletilmesinde kullanılmıştır. Sıcak basmasını azaltır. Depresyonu ve vajina kuruluğunu da azalttığı gösterilmiştir.

CİVANPERÇEMİ (ACHİLLEA MİLLEFOLİUM)

Türkiye'de kırk kadar civanperçemi bulunur ve bunların birçoğu kullanılır. Östrojen içeriğinden dolayı adet kanamaları düzensiz olan kadınla veya menopoz döneminde veya sonrasındaki kadınlarda kullanılır. Adet kanamalarını dengeler ve menopoz şikayetlerini azaltır.

ADAÇAYI (Salvia officinalis)

Menopoz dönemindeki gece terlemeleri ve ateş basmalarına iyi gelir.





