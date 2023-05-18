Menoraji (Aşırı Adet Kanaması) neden olur? Nasıl tedavi edilir? 7 soruda Menoraji (Aşırı Adet Kanaması)

Kadınlar belli dönemlerde adet kanaması geçirebilirler. Fakat adet kanamasının çok fazla olması ve normal döngüsünden çok daha uzun sürmesi, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğinden sorunlara neden olabilir. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, Menoraji ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Menoraji nedir?

Kadın hastalıkları polikliniğinde sık rastlanan durumlardan biri olan menoraji, adet kanamalarının düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda ve uzun süreli olmasıdır. Normal bir adet döngüsünde ortalama kan kaybı 40-60 ml kadar olurken, menorajide bir siklusta kan kaybı 80 ml’den fazla olabilir.

Menoraji neden olur?

Rahimde meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilmektedir. Hormonal bozukluklar, polikistik over sendromu sonucu oluşan anovülasyon, miyomlar, polipler, adenomiyozis, rahim kalınlaşması olarak bilinen endometrial hiperplaziler, kanama bozuklukları, kullanılan ilaçlar, karaciğer böbrek hastalıkları gibi durumlar bu tür kanamalara yol açan nedenlerdendir.

Menoraji belirtileri nedir?

Uzun ve yoğun adet kanaması, kanamayla birlikte büyük kan pıhtılarının gelmesi menorajinin belirtisidir. Ağır adet kanaması nedeniyle günlük aktivitelerin kısıtlanması, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı gibi demir eksikliği anemisi belirtileri de görülebilir.

Menoraji zararları nedir?

Aşırı veya uzun süreli adet kanaması, demir eksikliği anemisine neden olabilir. Demir eksikliği anemisi tüm organ ve sistemleri etkileyen bozukluklara sebep olabilir. Ağır adet kanaması ile birlikte, ağrılı adet krampları (dismenore) olabilir. Ağır adet kanamaların altında rahim ve rahim ağzı kanseri olabilir.

Ne zaman doktora başvurmak gerekiyor?

Yoğun kanaması olduğunu düşünen her yaştan kadın mutlaka doktora başvurmalıdır. Bununla birlikte halsizlik, yorgunluk, günlük aktivitelerinde kısıtlanma hisseden her kadın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Teşhis nasıl konulur?

Menoraji teşhisi koymak her zaman çok kolay değildir. Kanama miktarını belirlemek için kaç ped ya da tampon değiştirildiği bunların ne kadar dolulukta oldukları ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Alınan anamnez sonucu sebebe yönelik çeşitli testler ve işlemlerle kesin tanı konulabilir

- Kan testi: Kan testleri ile çeşitli hormon bozuklukları, anemi, tiroid ile ilgili sorunlar veya kan pıhtılaşması ile ilgili durumlar kontrol edilebilir.

- Ultrason: Ultrason ile yoğun kanamaya neden olabilecek, myom, polip, adenomiyozis ya da diğer durumlar görüntülenebilir.

- Pap smear testi: Bu test için, rahim ağzınızdan sürüntü alınır ve kanamanın rahim ağzındaki hücresel değişiklikler ya da enfeksiyon nedenli olup olmadığı araştırılabilir.

- Endometriyal biyopsi: Özellikle 35 yaş üstü kadınlarda menoraji durumunda mutlaka rahim iç dokusu endometriumdan örnek alınıp patolojik olarak incelenmelidir.

- Histeroskopi: Küçük bir kamera kullanarak rahim içine bakılan bir işlemdir. Bununla miyomlar, polipler veya kanamaya neden olabilecek başka bir durum olup olmadığını direkt görüntülenebilir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Menoraji tedavisi medikal tedaviler ve cerrahi tedaviler olarak sebebe yönelik şekilde yapılır. Her hastanın yaşına, semptomlarına, hormonal durumuna göre tedavi seçenekleri özelleştirilir. Her kanamada olduğu gibi öncelikle gebelik olmadığı belirlenmelidir.

Hormonal olan ve hormonal olmayan medikal tedavi seçenekleri vardır. Hormonal olmayan ilaçlardan NSAİ’lar, traneksamik asit kullanılabilir. Hormonal olan yöntemlerde oral kontraseptifler, progesteron içeren haplar, gnrh analogları kullanılabilir.

Rahim içine yerleştirilen hormonlu spiral de menorajide sık kullanılan ve etkinliği yüksek olan medikal tedavilerdendir. Cerrahi olarak tanı ve tedavi amaçlı küretaj işlemi, endometrial ablazyon, uterin arter embolizasyonu, myomektomi gibi seçenekler mevcuttur.