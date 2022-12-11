Mide kanseri belirtileri neler? Neden olur? Mide kanseri hakkında 9 soru cevap

Mide kanseri dünya çapında en yaygın kanserlerden biri olarak biliniyor. Mide kanserine neden olan birçok faktör bulunuyor. Mide kanseri belirtileri, risk faktörleri, teşhisi, tedavisi ve korunma yollarına dair merak edilenleri Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Fatma Ümit Malya anlattı.

Mide kanseri nedir?

Mide karın üst orta bölgesinde yer alan yediğimiz besinlerin sindirilebilmesinde önemli rolü olan içi boş bir organdır. Sindirim enzimleri ve asit salgılayan hücreler barındırmaktadır. Bu hücrelerin anormal şekilde büyümesi sonucu mide kanseri gelişebilir. Midenin yemek borusuyla birleşme yerinden barsak ile birleştiği yere kadar her bölgesinde kanser gelişebilmektedir.

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri belirtileri özellikle yemek yeme ve sindirimle ilgili bulguları içerir.

Yutma güçlüğü,

Yemeklerden sonra şişkinlik ve hazımsızlık,

Çabuk doyma,

Üst karın bölgesinde ve göğüs alt kısmında yanma hissi,

Mide bulantısı,

Kusma,

Karın ağrısı bu belirtiler arasındadır.

En önemli belirtilerden bir tanesi istemsiz olarak kilo kaybı olmasıdır.

Mide kanseri neden olur?

Mide kanserinin kesin oluş sebebi tam olarak belli değildir. Ancak etkili olabilecek risk faktörleri tanımlanmıştır. Bu risk faktörlerine veya genetik olarak kansere yatkınlığa bağlı hücre içinde meydana gelen değişiklikler sonucu hücre DNA’sı etkilenebilir ve bu şekilde sağlıksız, kontrolsüz hızlı çoğalan hücreler oluşur. Genetik faktörlerde değişiklik söz konusu olamaz ancak etkili olan risk faktörlerini bilirsek o yönde önlem alma şansımız olacaktır.

Mide kanseri risk faktörleri

En önemli risk faktörleri beslenmeyle ilgili olarak karşımıza çıkar. Özellikle fazla yağlı kızarmış veya tuzlu tütsülenmiş gıdaların fazla tüketimi en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra obezite ve reflü hastalığı önemli faktörler arasında sayılabilir. Uzun süreli ve tedavi edilmeyen gastrit ve Helikobakter Pylori mikrobuna bağlı ülser olması önemli sayılabilecek risk faktörlerini oluşturur. Birçok kanserin oluşumunu arttıran sigara mide kanseri için de risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu risk faktörlerinden başka tüm hastalıklar için bir etken olan stresin de mide kanseri oluşumunda rolü olduğunu söylemek mümkündür.

Mide kanseri tanısı nasıl konur?

Mide kanseri tanısını koymak için ilk olarak yapılacak yöntem endoskopi adı verilen ağızdan mideye ilerletilen özel bir kamera ile mide iç kısmının gözle görülerek incelenmesidir. Bu incelemede şüpheli bir görüntüye rastlanır ise doku örneği(biyopsi-parça) alınarak mikroskop altında incelenmek üzere patoloji bölümüne gönderilir. Karın boşluğunun detaylı değerlendirilmesi için ise bilgisayarlı tomografi yöntemi kullanılmaktadır.

Mide kanseri evreleri nelerdir?

Mide kanseri 0-4 arası hastalığın tutulduğu alana göre evrelendirilmektedir. 0 ve 1’DE midenin sadece yüzeysel iç kısmında hastalık mevcuttur. 2 ve 3’te ise kanser mide duvarına ve çevre dokulara yayılım göstermektedir. 4. Evre dediğimizde kanserli dokuların vücudun başka bölgelerine yayılım gösterdiğini anlamak mümkündür (metastaz).

Mide kanseri tedavi yöntemleri

Mide kanserinde tedavi seçenekleri kanserin konumuna, evresine ve saldırganlığına bağlıdır. Erken evrede olan hastalıkta öncelikle ameliyat ile midenin bir bölümünün veya tamamının alınması söz konusu olur. İlerleyen aşamalarda kemoterapi ve veya ışın tedavisi uygulanabilir. Tüm tedavi seçenekleri hasta ile konuşarak ve hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak bireysel bir tedavi programı oluşturmak esastır.

Sigara ve mide kanseri arasındaki ilişki nedir?

Sigara dumanı 70’den daha fazla, kansere neden olan madde içermektedir. Dumanı soluduğunuzda, bu kimyasallar akciğerlerinize girer ve vücudunuzun kalanına yayılır. Bu kimyasallar DNA’ya zarar verir ve önemli genlerde değişikliğe neden olduğunu göstermiştir. Bu durum ise hücrelerinizin gelişmesi ve kontrol dışı çoğalması sonucu kansere neden olmaktadır.

Mide kanseri korunma yolları nelerdir? Beslenmeyle ilişkisi var mı? Nelere dikkat etmeli?

Mide kanserinden korunmak esasında diğer pek çok hastalık ve kanser türünden korunmak için gerekli olan önlemler ve hayat tarzı değişikliklerini içermektedir.