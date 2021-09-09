Koronavirüste yeni bir varyant: Mu Varyantı

Yaşamın yeni gerçeği koronavirüs... Aylarca dünyayı evlere hapseden koronavirüs farklı mutasyonlarla devam ediyor. Bir süre önce ortaya çıkan Delta Varyantı giderek hakim tür olmaya başladı. Koronavirüs zaman içinde değişimler gösteriyor, mutasyona uğruyor. Bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü, ortaya çıkan mutasyonların 4'ünü "endişe verici", bazı varyantları ise "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımlamıştı. "Endişe Verici Varyant"lar Alfa, Beta, Gamma ve Delta. 'Yakından izlenmesi gereken varyantlar' olan Eta, Iota, Kappa ve Lambda varyantlarına yeni bir varyant eklendi: Mu varyantı... Peki, Mu varyantı nedir? Belirtileri neler? Mu varyantı daha mı tehlikeli? Diğer varyantlardan farkı ne? Yakından bakalım...

MU VARYANTI NEDİR?

Peki, Mu varyantı nedir? Mu Varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görüldü. Yaygınlığı henüz yüzde 0.1'in altında olsa da bugüne dek 40 ülkede görüldü. Kolombiya, Ekvador'da daha fazla görülen Mu varyantı Güney Amerika'nın yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da görüldü. 7 Eylül'deki bir habere göre ABD'de 49 eyalette Mu varyantına rastlandı.

MU VARYANTININ FARKI NE?

Peki, Mu varyantının diğer varyantlarından farkı ne? Bilim insanları Mu varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığını araştırıyor. Bu konudaki çalışmalar henüz kanıtlanmış değil. Ancak Euronews'in haberine göre Mu hakkındaki endişenin bir nedeni taşıdığı belirli mutasyonlardan kaynaklanıyor. P681H mutasyonu, Alfa varyantında da bulunuyor ve daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. E484K ve K417N dahil olmak üzere diğer mutasyonlar, virüsün bağışıklık savunmalarını geçmesine yardımcı oluyor.

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR



DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada Mu varyantının Türkiye'de 2 kişide görüldüğünü söyledi. Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." dedi. Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

MU VARYANTI HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, COVİD-19’un Mu varyantı ile ilgili merak edilenleri sizler için anlattı. Hürkal'ın paylaştığı bilgiler şöyle:

MU VARYANTI NEDİR?

Koronavirüs pandemisinde 2. yılı doldurduğumuz bugünlerde tüm dünyada hızlanan aşılama oranlarına rağmen henüz salgın istenilen seviyede kontrol altına alınamadı. Virüsün doğası gereği sıkça mutasyona gitmesi, nüfusun fazla olduğu ülkelerde etkin aşılama politikasının uygulanamaması ve ülkeler arası sınır kontrollerinin etkin olamaması bu kontrolsüzlüğün başlıca sebeplerini oluşturmaktadır.

Mu varyantı ne zaman ortaya çıktı?

Son 3 aydır Dünya Sağlık Örgütü ve CDC’nin yakından takip ettiği 5 önemli mutasyon mevcut. Son aylarda tüm dünyada baskın olan ve yayılım göstererek varyant oluşturan Delta ve Delta plus mutasyonu mevcut iken, yakından takip edilen Kolombiya’da yaygınlaşmaya başlayan B.1.621 suşu (Mu varyantı) İspanya, Hollanda ve Danimarka’da görülmeye başladı. Son hafta tespit edilen 2 vaka ile Türkiye’de de saptandı. Olası riskli varyant olarak önümüzdeki günlerde sahada yayılacak gibi duruyor.

Mu varyantının belirtileri nelerdir? Belirtiler arasında farklılıklar var mı?

Mu varyant sıklıkla Beta varyanta benzemekte olup, daha silik semptomlarla başlayıp, tat ve koku kaybının eşlik ettiği, halsizlik, yaygın eklem ve kas ağrısı görüldüğü bir klinik ile seyrettiğini görüyoruz.

Aşıların Mu üzerindeki etkisi nedir?

Son günler de baskın olan Delta, Delta Plus ve Mu varyantlarının, olası klinik şüphe halinde özellikle aşılı bireylerde antikor ve PCR testlerinden kaçtığı, erken dönem tomografik bulgu vermediği ve bu sebeple tanı koymada büyük güçlüklerle karşılaşıldığı görülmektedir. Aşılı bireylerde de hastalığa yol açan bu yeni varyantlar, kişilerin aşılarının aktif olduğu süreçteki (son 3 ay) dönem içindelerse hastalığın daha hafif seyrettiğini görüyoruz.

Mu Varyantı daha mı bulaşıcı?

Bu yeni varyantların diğer suşlardan en önemli farkı geç reaksiyona (hastalığın karantina süreci bittikten sonra ki süreç) sık rastlanmasıdır. Yani hastalar iyileştiklerini düşündükleri 14. günden sonra çok sayıda farklı kinik ile ağır hastalığa geri dönüş olabiliyor. Bu sebeple post COVİD takipleri yeni dönemde ilk 3 ay yakın yapılmalıdır.

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