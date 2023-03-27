Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklandı: Peki, neden?

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Yasak Kararı Nar Ekşisi izlenimi veren soslar için

Bakanlıkça alınan kararında, "Nar ekşisine; nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemez. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemez" diye belirtilmektedir. Yani nar ekşisi yasaklanmadı, nar ekşili soslar yasaklandı.

Nar ekşisi sosu: Glikoz şurubu, asit düzenleyici, renklendirici ve koruyucu ilave edilerek elde edilen bir sos türüdür.

Nar ekşisi sosu nasıl olmalı: Kendisine özel kızılımsı siyah renktedir. Kendine has ekşi tat ve koku da olmalıdır. İlave olarak koruyucu ve tatlandırıcılar içerir. Yabancı madde bulunmamalıdır.

Nar ekşili sosların içinde bulunan kimyasallar, bazı kişilerde kanseri tetikleyebilir. Fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şeker içeriğinin ise, nar ekşisi izlenimi nedeniyle bu sosları kullanan diyabet hastalarını şekerini yükseltecek kadar etkileyebilir. İnsülin direnci olan kişilerin de dikkatli olması gerekir. Çünkü fazla tüketildiğinde, kan şekerinde yükselmelere neden olabilir.

Nar oldukça faydalı ve zengin vitamin ve antioksidan nedeni ile vücudumuza çok yararlıdır. Nar, içeriğindeki yüksek oranda lif, protein, C vitamini, E ve K vitamini, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşenleri sayesinde son derece besleyicidir. Ancak paketlenmiş bazı nar ekşili sosların içerisinde; fruktoz, glikoz, nişasta bazlı şeker gibi sağlıklı olmayan bileşenler bulunabiliyor. Piyasada bulunan nar ekşili soslar içerisinde, nar oranı oldukça düşük olurken, katkı maddelerinin oranı (asitlik düzenleyici, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat) artabiliyor. Bu katkı maddelerinin, başta diyabet hastaları olmak üzere birçok kişide sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, iyi bilinen bir markanın nar suyu tüketilmelidir.

Bazı ürünlerde, nar suyu haricinde; Glikoz şurubu, Amonyum Sülfit Karamel ve Potasyum Sorbat gibi bileşenler yer alıyor. Glikoz şurubu ile yapılmış gıdalar vücudumuz için sakıncalı olup, ayrıca kullanılan Amonyum Sülfit Karamel’den ve Potasyum Sorbat’ın da vücudumuza olumsuz etkileri vardır. Renklendirici olarak kullanılan Amonyum Sülfit Karamel’in bulunduğu ürünlere, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, “Kanser yapabilir” uyarısı konulmaktadır. Son derece hassas olmamız gereken bileşenlerden bahsediyoruz. Bu nedenle, sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Nar ekşisine nar suyu konsantresi eklenemeyecek ve piyasada nar aromalı sos satılmaması, sağlık açısından faydalı olacaktır.