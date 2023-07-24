Neden burun kıllarınızı kökten almamalısınız?

Burun, çok sayıda kan damarı ve mukoza zarını barındıran hassas bir bölgedir. İster evde ister kuaförde, burun kıllarını almak - özellikle yanlış veya uygun hijyen koşulları olmadan yapılırsa - enfeksiyon riskini artırabilir ve folikülit veya nazal selülit gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Bu yazımızda burun kıllarını ağda veya cımbızla almanın risklerini ve daha güvenli alternatiflerini öğrenmek için uzmanların görüşlerini derledik.

Burun Kıllarının önemi

Daha önce burun kıllarınız hakkında pek bir şey düşünmemiş olabilirsiniz, ama gerçek şu ki, orada olmalarının bir nedeni var. Burun kıllarının birincil rolü, solunan havanın kısmen filtrelenmesi için havadaki toz, polen ve diğer parçacıkları yakalamaktır. Kıllar, fiziksel bir bariyer görevi görerek bu alerjenlerin burun kanallarına girmesini önler ve potansiyel olarak tahrişe veya solunum sisteminin zarar görmesine neden olur.

Yani, burun kılları vücudu potansiyel tehlikelere karşı uyararak koruyucu bir rol oynar. Örneğin küçük bir böcek burun kıllarına yaklaştığında, bu refleks vücudun davetsiz misafirleri dışarı atma yolu olan hapşırmayı tetikler.

Bunun ötesinde burun kılları, burun geçişlerinde optimum nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Burun kılları, dışarı verilen havadaki nemi hapsederek burun pasajlarının fazla kurumasını önler. Bu nem, soludunan havayı nemlendirmeye yardımcı olarak solunum sistemi için daha rahat hale getirir.

Burun Kıllarını aldırmanın riskleri nelerdir?

Burun içine ağda yapmak, kesmek gibi alternatif yöntemlere kıyasla daha uzun süreli sonuçlar sağladığı için cazip gelebilir. Ancak burun kıllarını tamamen almak, kişiyi sağlıklı tutmak ve nazal vestibülit ile nazal apse gibi enfeksiyonlardan korunmak için gerekli olan filtreleme sistemini ortadan kaldırmak anlamına gelir. Ağda, bağışıklık sistemini mutlaka zayıflatmasa da, bakterilerin daha derin dokulara girmesi için açıklıklar oluşturarak cilt bariyerini aşar ve böylece enfeksiyon için fırsat yaratır.

Burun kılı ağdası, özellikle eğitimsiz bir kişi tarafından yapılırsa - veya kendiniz yaparsanız - bazı yan etkilere neden olabilir. Birincisi, çok sıcak olan ağda burun mukozasını veya burun boşluğunu kaplayan dokuyu yakabilir. Derinin üst tabakasının bu şekilde zedelenmesi ayrıca burunda küçük lezyonlar oluşturabilir ve daha fazla enfeksiyon riski oluşturur. Ayrıca, ağda genel olarak rahatsız edici bir süreç olabilir. Hassas burun pasajları kılların yolunması hissine duyarlı olabileceğinden ve potansiyel olarak geçici ağrı, kızarıklık ve tahrişe neden olabileceğinden, burun ağdası rahatsız edici bir deneyim olabilir.

Batık kıllar da burun kılı ağdası ile ilgili bir sorun teşkil edebilir. Kıl alındıktan sonra, folikülden yenilenen yeni saç deriyi geçemediğinde batık oluşur. Ağda, kılları köklerinden çektiği için, (kılların cilt yüzeyinde kaldığı diğer tüy alma yöntemlerinin aksine) yeni çıkan kıl cildin dış tabakasından tekrar çıkış yolunu bulmalıdır.

Burun kılını almak için ağdaya alternatifler

Kaçınılması gerekenler listesine cımbız kullanımı da eklenebilir. Burun kıllarının alınması sonucunda burun apseleri kesi ve drenajı yapmak zorunda kalır, bu sebeple burun kıllarını kökten almaktan kaçınmalıdır.

Burun kıllarınızın göze hoş görünmeyen uzunluğa ulaştığını fark ederseniz görünür şekilde burnun dışına çıkan dağınık kılları almak için temiz bir kaş makasıyla dikkatlice düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem sırasında kendinize zarar vermekten kaçınmak için, kesik riskini azaltan ve ulaşılması zor alanlara ulaşmak için stratejik olarak şekillendirilen yuvarlak uçlu açılı makasları tercih edin. Burun içindeki kılları daha derinden kesmek için elektrikli burun kılı alma makinelerini tercih edebilirsiniz — bunlar hem güvenli hem de kullanımı kolaydır ve daha az efor gerektirir. Bu iki burun kılı düzeltme yöntemi - yuvarlak makas ve elektrikli makineler - ağdaya göre çok daha güvenli alternatiflerdir ve kıl dönmesi ve tahriş riskini önlemeye yardımcı olur.