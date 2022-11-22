Öksürük neden geçmez? Hangi hastalıkların belirtisidir? Öksürüğe ne iyi gelir?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte öksürük şikayetleri de artış gösterdi. Özellikle son dönemde pek çok kişi öksürük sorunun uzun sürdüğünden yakınıyor. Öksürük, solunum yollarının bir korunma refleksi. Öksürük uzun sürdüğünde bazı hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Uzun süren öksürüğün nedenlerini Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Bayram anlattı.

Öksürük nedir?

Bayram'ın sorulara yanıtları şöyle:

Öksürük, bir şey boğazımızı veya solunum yollarımızı tahriş ettiğinde vücudumuzun tepki verme şeklidir. Bir irritan (örn. sigara dumanı, enfeksiyon, kimyasal maddeler, akciğer içerisinde bir kitle) beynimize mesaj gönderen sinirleri uyarır. Beyin daha sonra göğsümüzdeki ve karnımızdaki kaslara, irritanı atmak hava yollarını temiz tutmak için akciğerlerinizdeki havayı dışarı itmelerini söyler.

Öksürük neden olur? Öksürük nedenleri

Temel olarak öksürük üst veya alt solunum yollarından kaynaklanır.

Sinüzit,

farenjit,

mideden gelen asit (reflü),

alerjik rinit,

bazı tansiyon ilaçları yutak bölgesindeki yani üst solunum yolundaki sinirleri uyararak öksürüğü başlatır.

akciğer enfeksiyonlarından zatürre, bronşit,

sigara kullanımı,

astım,

KOAH

akciğer kanseri alt solunum yollarından kaynaklanan öksürüğün sebebidir.



Öksürük neden geçmez? Hangi hastalıkların belirtisidir?

Birkaç hafta devam eden veya renkli balgamlı veya kan içeren öksürük varlığında veya öksürüğe eşlik eden ateş, sırt ağrısı veya nefes darlığı varsa mutlaka göğüs hastalıkları hekimine başvurulmalıdır. Hekime danışmadan öksürük kesici ve antibiyotik kullanmak faydadan çok zarar getirebilirler.

Uzun zamandır var olan öksürük, astım, KOAH, akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının ilk habercisi olabilir. Öksürük üç haftadan uzun sürüyorsa sigara içimine atfedilip hafife alınmamalı mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

Bazen öksürük çok güçlü olabilir. Uzun süreli şiddetli öksürük akciğerleri tahriş edebilir ve kişiyi halsiz bırakabilir. Ayrıca yorgunluk ve uykusuzluk, baş dönmesi veya bayılma, baş ağrısı, idrar kaçırma, kusma ve hatta kaburga kırılmasına neden olabilir.

Geçmeyen öksürük için evde neler yapılabilir?

Özellikle kış aylarında üst solunum yollarının viral enfeksiyonuna bağlı öksürük çok sık görülmektedir. Bu durumda bu boğaz bölgesinin nemli tutulması (ıhlamur, ada çayı gibi bitki çayları) öksürüğü hafifletebilir. Ayrıca duvar sarmaşığı özütü, okaliptüs içeren pastiller, meyan kökü içeren bileşimler kış aylarındaki basit üst solunum yollarından kaynaklanan öksürükte yardımcı olurlar.