Hangi balgam rengi ne anlama gelir? Neden olur? 15 soruda balgam

Balgam sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabilen pek çok insanı rahatsız eden bir mukus türüdür. Çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de görülür. Peki balgam nedir? Balgam renklerinde neden farklılık olur? Balgam renkleri ne anlama gelir? Sizler için Dr. Hacer Kuzu Okur'a balgam hakkında merak edilenleri sorduk. 15 soruda çeşitli hastalıkların habercisi olan balgamı ele aldık...

BALGAM NEDİR, NEDEN OLUR?

1.Balgam nedir?

Nefes borusu ve akciğer bronşlarında salgı üretiminin artması sonucu öksürükle atılan sekresyona balgam denir

2.Balgam renklerinde farklılıklar olur mu?

Hastalık nedenlerine göre renkler farklı olur.

3.Balgam doğal yollarla nasıl geçer?

Sağlıklı hava yolu olan insanlar normalde balgam çıkarmazlar. Solunum yolu hastalığı var ise balgam oluşur ve hastalık tedavisi ile balgam çıkarımı geçer. Eğer solunum yolunu tahriş eden maddelerin solunması sonucu ise temastan uzak durarak balgam oluşumu önlenebilir.

HANGİ RENK BALGAM NE ANLAMA GELİR?



4.Hangi renk balgam ne anlama gelir? Balgam rengine göre hastalık belirtebilir misiniz?

Balgam renkleri

Beyaz

Sarı

Paslı

Yeşil

Kanlı olabilir



Hastalık nedenlerine göre balgam renkleri farklılık gösterir. Astım hastalarında koyu yapışkan beyaz renkli balgam olur iken koah hastalarında sarı renkli balgam enfeksiyon göstergesi olabilir. Kanlı balgam akut bronşit hastalığından akciğer kanserine kadar önemli hastalığın habercisi olabilir.

BEYAZ BALGAM NE ANLAMA GELİYOR?

5.Beyaz balgam hangi hastalığın belirtileridir?

Solunum yolu havadaki toz duman gibi irritan maruziyetine kalır ise beyaz balgam çıkarır. Astım hastalarında da atak dönemlerinde beyaz renkli balgam sık rastladığımız bulgudur.

6.Sinüzitte balgam rengi hangi renk olur?

Sinüs iltihaplarında bakteri nedenli olduğunda sinüs boşluklarında oluşan iltihaplanma genizden solunum yollarına akarak koyu sarı kötü kokulu balgama neden olur.

YEŞİL BALGAM NE ANLAMA GELİYOR?

7. Yeşil balgam neden olur?

Astımlı hastalarda ataklar sırasında yoğun eozinofil birikimi sonucu balgam yeşil renkli çıkabilir.

8.Sarı balgam hangi hastalığın habercisidir?

Bakteri nedenli enfeksiyonlarda bronşit yada pnömoni gibi akciğer dokusunun iltihabında sarı renkli balgam olur.

9.Kahverengi hangi hastalığın belirtisidir?

Pnömoni hastlarında enfeksiyon bölgesine gelen bolca eritrosit hücrelerin sonucu kan paslı kahverengi görünümde olabilir.

10.Hangi hastalıklarda balgam görülür?

Bronşit, bronş astımı, koah, pnömoni, bronşektazi, akciğer apsesi, akciğer ödemi, akciğerin yada kist hidatik hastalığında balgam görülür.

11.Kanlı balgamın sebepleri nelerdir?

Çoğunlukla akut bronşit olmakla birlikte uzun süren kanlı balgam da akciğer kanseri araştırması yapılması gerekir. Zatürenin çok öksürükle birlikte olduğu durumlarda bronşektazi hastalarının coğunda balgam kanlı olabilir.

SÜREKLİ BALGAM ÇIKARMAK NEYİN BELİRTİSİ OLABİLİR?

12.Sürekli balgam çıkarmak neyin belirtisidir?

Sigara içen kişilerde sabahları sürekli balgam çıkarmak adeta rutinleri olmuştur. Bronşektazi hastaları yıl boyu genellikle bol balgam çıkarırlar.

13.Balgam söktürücü yöntemler nelerdir?

Önce hastalık nedenleri tedavi edilmelidir. Oluşan balgam bol su içerek daha kaygan ve yakışkan yaparak kolay çıkarmak sağlanır. Bazen ilaç desteği ile balgam yapısı değiştirilerek kolay atılması sağlanır. Bronşektazi hastalarında postüral drenaj dediğimiz yöntemle balgam çıkarmalarına destek olunarak rahatlama sağlanır.

KORONAVİRÜS BALGAM YAPAR MI?



14.Korona geçiren bir insanda balgam görülür mü?

Pnömoni gelişmiş ise ve sigara içen birisi ise görülür.

15. Balgam rengi değişmesi ne anlama gelir?

Koyu renkten açık renge dönemsi tedavi cevabın göstergesi olabileceği gibi renkteki koyu renkten açık renge dönmesi tedavi cevabın göstergesi olabileceği gibi renkteki koyulaşma ve kanlı olması hastalık kötüleşmesine işaret olabilir.