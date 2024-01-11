Olayları kişisel algılamayı bırakmanın 5 yolu

Hiç kimse olumsuz bir eleştiriden hoşlanmaz ama genellikle olayları kişisel algılayanlar bunu direkt olarak olumsuz olarak değerlendirir. Çok sık kolayca incinebileceğinizi düşünüyorsanız veya her zaman birisinin size duygusal zarar vermek istediği sonucuna varıyorsanız, muhtemelen bu tür davranışlara yani kişisel algılamaya eğilimli olabilirsiniz. Ancak kendi zihinsel sağlığınız adına, bazı şeyleri kişisel algılamayı nasıl bırakacağınızı öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

OLAYLARI KİŞİSEL ALGILAMAYI NASIL BIRAKABİLİRSİNİZ?

Olayları kişisel algılamak genellikle öz değer eksikliğinden kaynaklanır. Bununla birlikte, temel neden ne olursa olsun, kendinizin daha iyi bir versiyonu haline gelmek için her zaman size yük olan şeylerin ötesine geçerek büyüyebilirsiniz.

1. Kendi değeriniz üzerinde çalışın

Bir kişinin öz değerinin düşük olması, onu diğer insanların yorumlarından dolayı üzüntünün veya karamsarlığın kurbanı haline getirir. Kendi içimizde güvensiz olduğumuzda, diğer insanların bizim hakkımızdaki düşünceleri zaten güvensiz olan yönlerimizi tetiklediğinden daha kolay incinme eğiliminde oluruz. Kendinize inanmayı öğrenin ve hayatta emin adımlarla yürümeyi öğrenin.

2. İletişim çok önemli

Biriyle kavga ettiğimizde, konuşmanın her iki tarafını da ele alarak kafamızda bir hikaye oluşturmaya başlarız. Olumsuz duyguların olduğu bir yerden gelen bir anlatı inşa ederek kendimizi daha kötü hissetmeye başlarız. Bu soruna yol açan bazı yanlış iletişimlerin olduğunu düşünüyorsanız, o zaman devam edin ve sağlıklı iletişim sanatını kullanarak sorunu çözün.

3. Günlük tutmak yardımcı olabilir

Düşüncelerinizi yazın. Shivam, düşüncelerinizi ne kadar günlüğe kaydederseniz, aşırı düşüncelerinizin ilgisizliği konusunda o kadar netlik kazanırsınız diyor. Yazdıklarınızı okuduğunuzda bu düşüncelerin çoğunun doğru olmadığını anlayacaksınız. Bu nedenle gerçeklere dayalı bir yaklaşım izlemeyi deneyin ve en kötü senaryoyu düşünerek enerjinizi harcamayı bırakın.

4. Profesyonel yardım alın

Her şey hakkında daha iyi bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olmak için geliştirilebilecek öz değer kalıplarını anlayarak üzerinde çalışılabilecek bu inançları ve davranış özelliklerini tartışmak için bir akıl sağlığı uzmanıyla konuşun.

5. Bırak gitsin

Bazen, hayatta ilerlememize ve daha iyi şeyleri kucaklamamıza izin vermeyen pek çok kin veya başka olumsuz duyguyu tabağımızda taşırız. Bu nedenle, artık hayatınızın daha büyük amacına hizmet etmeyen şeylerden vazgeçmek her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca, olayları bu kadar kişisel algılamanıza neden olan inançları da bırakın. Bu önemsiz inançlara tutunmanın getirdiği kırgınlığı bırakın ve hayatın daha büyük resmi üzerinde çalışın.