Oropouche virüsü nedir, nasıl bulaşır? Oropouche virüsü belirtileri neler?

Kuş gribi, koronavirüs, maymun çiçeği (mpox), Batıl Nil Virüsünün ardından bir de Oropouche virüsü de endişe yaratmaya başladı. Oropouche virüsü ısırıcı sivrisinekler (Culicoides paraensis) tarafından bulaşıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Derya Tunç, Oropouche virüsüne dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Oropouche virüsü nedir?

Oropouche virüsü, Bunyavirus ailesindeki Orthobunyavirus cinsinin bir üyesidir. Oropouche virüsü hastalığı ilk olarak 1961'de Trinidad' daki Vega de Oropouche' de tanımlanmıştır. İlk salgın 1961' de Brezilya' nın Belem kentinde meydana gelmiştir. Tembel hayvan ateşi olarak da bilinen virüse dair 2024’ teki ilk vakalar Haziran ve Temmuz aylarında Avrupa’ da da görüldü. Bu aylarda İspanya, İtalya ve Almanya’da görülen 19 vakanın Küba ve Brezilya’ya seyahat eden kişiler olduğu ifade edildi. Brezilya’da Temmuz ayı sonunda ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Bahia eyaletinden iki genç kadının Oropouche nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Oropouche virüsü hastalığı belirtileri nelerdir?

Oropouche virüs hastalığının kuluçka süresi genellikle 4-8 gündür (3-12 gün aralığında). Hastalık; ateş, titreme, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, göz küresinde ağrı, ışığa hassasiyet ve döküntünün ani başlangıcı ile karakterizedir. Bazı hastalarda hemorajik belirtiler (cilt altı kanama, burun kanaması ve dişeti kanaması) bildirilmiştir. Az sayıda vakada menenjit de tanımlanmıştır. Belirtiler genellikle 4-5 gün sürer ancak ilk iyileşmeden sonra 10 güne kadar tekrarlama gözlemlenmiştir.

Oropouche virüsü nasıl bulaşır?

Oropouche virüsü ısırıcı sivrisinekler (Culicoides paraensis) tarafından bulaşır. Kırsal alanlarda bulaşma döngüsü sivrisineklerin yanı sıra kuşları ve tembel hayvanları da kapsayabilir. Kentsel alanlarda, Oropouche virüsü bulaşması viremik bireyler (virüsün kan dolaşımında olduğu dönem) ve sivrisinekler arasında meydana gelir. Viremi döneminde sivrisinek tarafından ısırılma ile virüs sivrisinek tarafından alınır ve farklı bir bireyin aynı sinek tarafından ısırılması ile bulaş gerçekleşir. Viremi genellikle hastalığın ilk iki günü boyunca mevcuttur.

Bulaştırıcı sivrisineğin ise çürüyen muz ve kakao kabukları yığınlarında ürediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle muz ve kakaoya maruz kalan çiftçilere bulaşma riski daha yüksek görünmektedir. Oropouche virüsünün bulaşma riski yağmurlu mevsimlerde daha yüksektir.

Oropouche virüsü hastalığının tedavisi var mı?

Oropouche virüsü hastalığının tedavisi destekleyicidir; ilaç veya aşı mevcut değildir.

Oropouche virüsü hastalığı nasıl önlenebilir?

Önleyici tedbirler arasında böcek ısırıklarını önlemek için kullanılan yöntemler yer alır.