5 adımda bilinçaltı temizliği

İşte bilinçaltını temizlemenin 5 yolu...

Birçok insan, hedefleri ve niyetleriyle örtüşmeyen kararlar verir. Mesela sabah erkenden spora gitmeyi düşünüyorsanız, gece 1’e kadar TV başında oturmamalısınız. Elinizde hafta sonuna yetişmesi gereken bir proje varsa, zamanınızın büyük bir kısmını keyif yaparak ya da internette sörf yaparak geçiremezsiniz. Kilo vermek istiyorsanız molalarda şekerli atıştırmalıklar yemeye son vermelisiniz.



Hipnoz ve Bilinçaltı Değişim Uzmanı Mehmet Başkak’a göre otomatik hale gelmiş davranış kalıplarından kurtulmak her zaman mümkün.

Diyelim ki, kariyerinizi geliştirme hedefiniz var ama birtakım öğrenme zorlukları nedeniyle, hedefinizi gerçekleştirecek kadar zeki olmadığınızı düşünüyorsunuz. Bilinçaltınızda, bu inançlar, sizin hedefinize yönelik atacağınız adımları engelliyor. Bilinçaltınızda zaten başarısız olacağınıza karar vermişsinizdir, bu nedenle bilinçli olarak hedefinize yönelik çalışmayı bırakırsınız.



Bu düşünceler bilinçli beyin dışında gerçekleştiği için, birçok insan onları asla irdelemez. Sonuç olarak, bilmeden bu düşünceler doğrultusunda hareket ettiğinizde, onları daha da güçlendirmiş olursunuz. Alışkanlıklar da bu şekilde yerleşir.



Tüm bu engellerden kurtulmak için bilinçaltımızı değiştirmemiz gerekiyor. Peki ama nasıl?



Bilinçaltı Değişim ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, bilinçaltı inançları değiştirmenin 5 kısa yolunu yazdı:



1- Yaşam kalitenizi bozan hakim düşünce kalıplarınızdan, öncelikli olarak kurtulmak istediğiniz düşüncelere samimiyetle odaklanarak, bilinçaltı çekirdek inançlarınızı tespit edin.

Çok yemek yeme, spora gitmek istememe ya da hep aynı tarz ilişki yaşamaya yönelik düşünce ve davranış kalıplarınız olabilir. Nerede kendi kendini sabote etme kalıbı varsa, bu bilinçaltının duruma müdahil olduğunu gösterir. Düşünce kalıplarınızı tanımlayarak, bu bilinçaltı inançları bilinçli bir şekilde gözlemleme ve değiştirebilmek için yüzeye çıkarma imkanına sahip olursunuz.



Örneğin, çok yemek yemekle ilgili bir düşünce kalıbınız varsa, canınız neyi ne zaman isterse onu yemeyi hak ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da yemek yemek sizin sürekli haz kaynağınız olabilir, “Yemek yemek beni mutlu ediyor” diyebilirsiniz Ya da henüz kendinizi tok hissedecek kadar yemek yememiş olduğunuzu veyahut da yemek yemenin güzel bir ödül ya da rahatlatıcı, stres giderici bir eylem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.



2- Her davranış bir amaca yöneliktir. Düşünce kalıbınızda var olduğunu düşündüğünüz amaç ya da pozitif niyeti tespit edin.

Bu inanç hangi amaç ya da pozitif niyete hizmet ediyor (etti)? Mesela aşırı yemenin arkasındaki pozitif niyet rahatlama, kontrol etme, keyif alma, stres atma ya da yemeğin size eşlik etmesi inancı olabilir.



3-Bu inançlarla ilgili olduğunu fark ettiğiniz her duyguyu hissedin ve açığa çıkarın.

Duygular bilinçaltı beyninizin temel dili olduğu için, düşünce kalıplarınızı bilinç düzeyine çıkardığınızda, orada birikmiş olan duygu enerjisini ifade etme imkanınız olur. Duygular sizi geçmiş tecrübelerinize ve düşünce kalıplarınıza bağlayan yapıştırıcı gibidirler. Değiştirmek istediğiniz davranış kalıbını yapmadığınızda hissedebileceğiniz rahatsızlık duygularını zihninizde oluşturduğunuz bir balona üfleyin ve o duyguları balonun üzerine yazarak, hayalinizdeki o balonu patlatın.

O davranışı yapınca hissettiğiniz olumlu duyguları da tespit edin, rahatlama, tatmin duygusu, mutluluk hissi olabilir.



4-Şu anki hayatınız ve imkanlarınızı düşünerek size rahatlama, tatmin duygusu ve mutluluk hissi yaşatacak, bu pozitif niyeti besleyecek alternatif yollar, davranışlar belirleyin.

Eğer bilinçaltınızdaki pozitif niyeti tatmin edecek yeni bir şey bulmazsanız, beyniniz hemen eski düşünme kalıbınızı devreye sokacaktır. Buna engel olmak için, mutlaka o pozitif amacı besleyecek yeni meşguliyetler belirlemeli ve uygulamalısınız, Zorlandığınızda otohipnoz yapmayı öğrenin, arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirin, biraz danışmanlık alın ya da başka haz ve ödül kaynakları bulun.



5-Hayatınızın bu alanına yönelik daha sağlıklı düşünceler, oto telkinler belirleyin ve onları zihninizde tekrarlayın, sık sık mırıldanın.

Mesela, çok yeme eğiliminiz varsa, kendinize şunları söyleyebilirsiniz:

İdeal bedenimin ihtiyacı kadar yer ve mutlu olurum. Az yiyip tam doymadan kalkıyorum ve kendimi hafif hissediyorum. Kendimi seviyor ve ihtiyacım kadar besleniyorum.



