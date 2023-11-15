Acıyı kabul etmek duygusal sağlığınızı nasıl iyileştirebilir?

Herkes hayatının çeşitli noktalarında acıyla karşılaşır. Bu fiziksel, duygusal ya da psikolojik olabilir ve buna direnmek istemesi ve ondan kaçmanın yollarını bulması beklenir. Ancak acının üstesinden gelmenin anahtarı, ona direnmek yerine onu kabul etmek olabilir. Tanınmış bir psikolog ve yazar olan Leslie Becker-Phelps'in bunun için harika bir denklemi var: Acı x Direnç = Acı Çekme.

Peki bunu kabul etmek uzun vadede onu en aza indirmenize nasıl yardımcı olur?

ACININ ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN KABULLENMENİN FAYDALARI

Ağrınızın doğasını anlamak

Ağrı sizi fiziksel ve duygusal düzeyde etkileyebilecek çok yönlü bir duygudur. Radikal kabullenmenin en iyi yanı, bir adım geri çekilip duygularınıza bakmanıza izin vermesidir. Bu, ağrınızın doğasını anlamanıza yardımcı olur.

Diğer kaynakların yanı sıra travma, kayıp, reddedilme veya hastalıktan gelebilir. Yani bunu anlamak, onu sağlıklı şekillerde yönlendirmenize yardımcı olur.

Duygusal acıyı azaltır

Acıya direnmek, mevcut rahatsızlığın üzerine başka bir olumsuz duygu katmanı ekler. Örneğin birini kaybederseniz, bazı insanlar “hayatını kutlayın; onların ölümüne üzülmeyin.” Ancak bu, üzgün hissettiğiniz için kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir.

Böyle bir durumda, ilk başta hissettiğiniz üzüntüden daha büyük, ikincil bir acı yaşarsınız. Öte yandan, kabullenme size yargılamadan iyileşmeye giden daha yumuşak bir yol sunar.

Daha hızlı iyileşme

İyileşme sürecini daha sorunsuz hale getirmenin yanı sıra, radikal kabullenme süreci hızlandırabilir. Kabullenme yoluyla acının kaynaklarına ve hayatınızı nasıl etkilediğine dair daha derin bir anlayış kazanırsınız.

Uygulama yaparak insanların gözlemlerini yargılama olarak algılamadan kabul etmeyi öğrenebilirsiniz. Örneğin, madde kullanım bozukluğu olan bir kişi, aşağılayıcı yargıları kabul etmeden bağımlılığının etrafındakileri etkilemesini sağlayabilir ve bu da daha hızlı iyileşmeye yardımcı olur.

Dayanıklılık oluşturma

Dayanıklılık veya cesaret, zorluklardan sonra toparlanma yeteneğinizdir. İlginçtir ki, bu nitelik dirençten ziyade kabullenmeden kaynaklanır.

Kabullenme yoluyla, acıya uyum sağlamayı ve büyümeyi öğrenirsiniz. Ve her zorluk, bir sonraki zorlukla başa çıkmanız için sizi daha donanımlı hale getirir. Ancak her acı verici karşılaşmaya direnir veya kaçarsanız, muhtemelen yolun aşağısında bir yerde biriktirerek bunalacaksınız.

Farkındalık yolculuğunuzu artırır

Acıyı kabul etmek tamamen o anda mevcut olmakla ilgilidir. Bu, düşüncelerinizin, duygularınızın ve hislerinizin yargılamadan tamamen farkında olmayı içeren farkındalıkla uyumludur. Farkındalık, acı da dahil olmak üzere duygularınızı net bir şekilde işlemenize yardımcı olur.

Stresi azaltır

Acınızla mücadele etmek veya sürekli ondan kaçınmaya çalışmak stres seviyenizi artırabilir. Öte yandan kabullenme, direnmenin getirdiği gerginlik ve kaygıyı serbest bırakarak stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Onu kucakladıkça, onun zihninizi rahatsız etme gücünü kaybettiğini görürsünüz.

İlişkilerinizi geliştirir

Acınız ister aile ister iş olsun, ilişkideki çatışmalardan ve yanlış anlamalardan kaynaklanıyor olabilir. Bunu kendi içinizde kabul etmek, daha iyi iletişim ve anlayışa kapı açabilir. Eğer ona, üstesinden gelme isteğiyle yaklaşırsanız, daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilirsiniz.

Kişisel gelişim

Ağrı, kişisel gelişimin önemli bir bileşeni olan dayanıklılığı geliştirmenize yardımcı olur. Daha güçlü, daha akıllı ve daha şefkatli bir birey olursunuz.

Gerçeği kucaklamak

Belirtildiği gibi acı hayatınızın bir parçasıdır. Bu, kimsenin ağrısız bir hayat yaşamasının mümkün olmadığı ve bunu yapmaya çalışmanın hayal kırıklıklarına ve hayal kırıklığına yol açtığı anlamına gelir. Ama eğer bunu kabul ederseniz, gerçeği kabul etmiş olursunuz ve zorluklarda bir amaç bulursunuz.

Zihin-beden bağlantısını teşvik edin

Duygusal acıya direnmek, fiziksel olarak kendini fiziksel gerginlik, strese bağlı sağlık sorunları veya kronik ağrı şeklinde gösterebilir. Öte yandan, fiziksel acıyla mücadele etmek sizi zihinsel ve duygusal olarak etkileyebilir. Bunu kabul etmek, biri diğerini etkilemeden zihin-beden bağlantınıza denge getirebilir.

Seçme özgürlüğü

Acıyı kabul etmek, ona boyun eğmek anlamına gelmez. Bu durumla başa çıkmanız için size alternatif, daha sağlıklı bir seçenek sunar. Tek başınıza acı çekmek yerine yardım aramanıza, olumlu eylemlerde bulunmanıza ve bakış açınızı değiştirmenize olanak tanır.​