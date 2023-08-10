Anksiyete atağı geçirdiğinizin 5 işareti

Anksiyete, mental bir rahatsızlık olarak bilinmesine rağmen oldukça stres verici bazı fiziksel yansımaları da olabilir. Bu belirtileri tanımazsanız, başka bir rahatsızlık ile karıştırabilirsiniz. Klinik psikolog Kasturi Chetia, anksiyete ataklarıyla ilgili bilmeniz gerekenleri sıraladı.

ANKSİYETE ATAĞI NEDİR?

Anksiyete atağının belirtilerini anlamadan önce, ankisyetenin ne olduğunu anlamamız gerekir. Chetia, “Anksiyete, zihnimizin ve vücudumuzun hayatımızdaki birçok farklı duruma, olaya ve zamana verdiği tepkidir”, diye açıklıyor. Kaygı, içimizde var olan bir sistem gibi çalışır. Varlığımıza yönelik herhangi bir tehlike algıladığında bize mesajlar gönderir veya bizi uyarır ve aynı anda bedenimizi ve zihnimizi bu tür durumlarla başa çıkmak için hazırlar. Bu kaygıyı kötü bir şey yapmaz. Aslında, bizi zinde tutan, hazırlayan ve motive eden çoğunlukla da sağlıklı bir duygudur. Fakat eğer kaygı şiddetli ve kalıcı hale gelirse, günlük hayatınızı etkilemeye başlayabilir.

İnsanoğlu olarak ister istemez kontrol istiyoruz ve anksiyete ataklarının en çok etkilediği şey bu. Anksiyete atağı temel olarak aşırı endişe, rahatsızlık, tehdit edici veya stresli hissettiren herhangi bir duruma karşı korkudan oluşan bir süreçtir. Anksiyete ataklarına yol açacak tek bir neden yoktur; bunun yerine yaşamdaki stresli durumlar, günümüzdeki veya geçmişimizdeki tetikleyiciler tarafından tetiklenebilirler. Yaygın gözlenen birkaç neden sınavlar, evdeki çatışmalar, işsizlik, iş veya okul, evdeki stres, yaşamdaki geçişler, kayıp ve hüzün ve mali zorluklar olabilir.

ANKSİYETE ATAĞININ BELİRTİLERİ

1) Nefes alma zorluğu

Nefes alıp verişiniz aniden ve dikkatinizi çekecek seviyede değişiyorsa, bu anksiyetenin açık bir göstergesidir. Bir anksiyete atağı esnasında nefesiniz kesilebilir ya da nefes alıp vermekte zorlanabilirsiniz, diyor Chetia.

2) Çarpıntı

Çarpıntılar oldukça rahatsız edici olabilir, diyor uzman. Kalbiniz o kadar hızlı atar ki, artık atışlarını hissedemez hale gelirsiniz. Çarpıntı bazen göğüs ağrısına yol açacağından, kalp krizi ile karıştırılma oranı da oldukça yüksektir.

3) Titremeler ve ürpermeler

Vücudumuz içeride kırmızı alarm verdiğinde salgılanan ani adrenalin hormonu titremelere ve ürpertilere yol açabilir. Bu da bir anksiyete atağı belirtisi olabilir.

4) Baş dönmesi

Bir anksiyete atağı esnasında başınız dönebilir ve dengeniz bozulabilir. Kimileri ise dengelerini kaybedip bayılabilir.

5) Baş ağrısı

Gerginlik ve stres baş ağrısına yol açabilecek etmenler olarak görülürler. Baş çevrenizde keskin bir acı ya da baskı hissi ise yine anksiyete ataklarının yaygın bir belirtisidir.

Bir anksiyete atağı yalnızca birkaç saniye sürebileceği gibi bu süre 20 dakika veya daha uzun da olabilir. Chetia, bunun gerçekten kişiden kişiye, uğraştıkları strese ve hatta aile desteği, akranlar vgibi koruyucu faktörlere de bağlı olduğunu söylüyor.

Terapi ve ilaç kombinasyonu genellikle anksiyeteyi tedavi etmede ve yönetmede yardımcı olur. Ayrıca, anksiyete ataklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek şeyler arasında sakız çiğnemek veya sabun koklamak gibi şeyler de vardır.

Ancak bu atakların nedeni öncelikle kalifiye bir ruh sağlığı uzmanı tarafından ele alınmalıdır. Bu çözülene kadar, başka bir anksiyete atağı geçirme şansınız yalnızca artacaktır.