Doğum hemşireleri, eşleri boşanmaya götüren davranışları açıklıyor

Doğum, bir insanın hayatındaki en büyük zorluklardan biri. Ancak doğum sırasında destek olmayan bir eş ya da partner, bu süreci daha da zorlaştırabilir. Bu durumu her gün gözlemleyen kişilerden biri de doğumhane hemşireleridir. Bu hemşireler doğum sancılarını ve epiduralleri atlatmaya çalışan hamile bireylere yardım ederken, bir yandan da sıkılmış ya da yargılayıcı partnerlerle uğraşmak zorunda kalabiliyorlar.

“Doğum anı, partnerlerin ya parladığı ya da tamamen sınıfta kaldığı andır”

Kuzey Carolina’da görev yapan hemşire Yancy Guzmán. “Çoğu zaman, odadaki diğer hemşirelerle sadece göz göze geliyoruz. ‘Şu anda olanlara inanabiliyor musun?’ der gibi,” diyor.

Kuzey Carolina’lı hemşire Jen Hamilton ise “Doğum anı, partnerlerin ya parladığı ya da tamamen sınıfta kaldığı andır,” diyor. “Sürekli görüyorum; insanlar eşlerinin bu süreçte destek olacaklarını umuyor… Ama sonra o beklentiler karşılanmadığında bu gerçekten yıkıcı olabiliyor.”

Hemşireler, yüzlerce doğuma şahitlik etmiş biri olarak bu destek eksikliğinin genellikle heteroseksüel erkek partnerlerde görüldüğünü belirtiyor.

Çiftlerin boşanıp boşanmayacağını tahmin edemeseler de, bazı hemşireler bu sürecin çiftin geleceği hakkında ipuçları verdiğini söylüyor. Hamilton şöyle diyor:

“İnsanların hikâyelerinin sonunu bilmesem de, ebeveynlik sınavına dayanıp dayanamayacaklarını çoğu zaman tahmin edebiliyorum.”

Washington’da görev yapan hemşire Alyssa Richard ise doğum anında erkeklerin “sosyal maskelerinin” düştüğünü ve gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını söylüyor.

İşte hemşirelerin, doğum sırasında erkeklerden gördükleri en olumsuz davranışlardan bazıları:

1. Aktif Doğumda Uyuyorlar

Richard, aktif doğum sırasında erkeklerin uyumasının en sık gördüğü ve en sinir bozucu davranış olduğunu söylüyor.

Richard. “Bir acil durum olduğunda, bebeğin kalp atışı düşerse, odaya bir sürü hemşire koşar, anneyle ilgilenmeye başlar, ama baba ya hâlâ uyuyordur ya da battaniyeyi kafasına çekip görmezden gelmeye çalışır. Bu benim en çok sinir olduğum şey,” diyor.

Hamilton da yakın zamanda bir annenin doğum sırasında çığlıklar attığını, ancak babanın kulaklarını kapatıp daha rahat uyumaya çalıştığını aktarıyor: “Gerçekten sinir bozucuydu.”

Richard, partnerin sadece doğum yapan kişi uyuyorsa uyumasının uygun olduğunu belirtiyor:

“Bu hayatınızın çok kısa bir dönemi… Onunla birlikte uyanık kalmak o kadar da büyük bir fedakârlık değil.”

Bazı durumlarda Richard, uyuyan babaları şöyle uyandırmış: “Hadi, kalkma zamanı. Bu sürecin parçası olman gerekiyor.”

2. Kendi Rahatsızlıklarından Şikayet Ediyorlar

Hamilton’a göre, doğum gibi yoğun ve zorlu bir anda erkeklerin ilk endişesinin kendileri olması büyük bir uyarı işareti.

“TV nasıl çalışıyor?”, “Daha fazla yastık lazım” gibi yorumlar, onun için kırmızı alarm niteliğinde.

Richard da bir adamın, doğumun kendisi için ne kadar “rahatsız edici” olduğunu söylemesine şahit olmuş:

“Tüm gün çalıştım, bu çok kötü oldu” demiş adam.

Richard. “Bunu birine söylemeyi bırakın, bebeğinizin annesine söylemeyi aklım almıyor,” diyor .

3. Video Oyunu Oynuyorlar

Bazı erkekler ekran başında vakit geçirmeyi, doğum yapan partnerlerinin yanında olmaktan daha öncelikli buluyor.

Richard. “Kulaklığını takıp çevrimiçi oyuna tamamen odaklananları gördüm; etrafta kaos varken,” diyor.

Hamilton ise bir adamın, oyun konsolu hastanedeki TV’ye bağlanmadığı için 55 inçlik monitör alıp hastaneye getirdiğini anlatıyor.

Richard, eğer partner dinleniyorsa oyun oynamanın sorun olmayabileceğini ama

“Ağlayan bir kadının yanında oyun oynamak kesinlikle uygun değil,” diyor.

4. En Kritik Anda Odayı Terk Ediyorlar

Hamilton şöyle bir örnek veriyor:

“Bir adam, sekiz santim açıklığı olan eşini doğumhanede bırakıp bir tatil tanıtımına gitmişti. Doğuma yetişemedi.”

Guzmán da bir babanın tüm gün boyunca hemşirelerle tek kelime etmeyip koltuğunu TV’ye doğru çevirip bize bakmaktan bile kaçındığını, sonunda ise “Bütün gün bu odada kaldım, biraz hava almam lazım,” diyerek dışarı çıktığını anlatıyor.

O sırada eşinin ise yatağa bağlı olduğunu, odayı terk etmesinin bile mümkün olmadığını ekliyor.

5. Eşlerinin Vücudu Hakkında Uygunsuz Yorumlar Yapıyorlar

Doğum sonrası vajinal dikiş gereken durumlarda, Richard birçok kez şu tür yorumlar duymuş:

“Daha sıkı dikecek misiniz?” veya “Eskisi gibi görünecek mi?”

6. Doğum Kararlarını Yargılıyorlar

Hamilton’a göre, bir kadının doğum tercihlerine erkeklerin müdahale etmesi çok destekleyici olmayan bir davranış.

“Epidurale ihtiyacın yok”, “Ağlıyorsun ama zayıflık bu” gibi yorumlar doğum yapan kişiye zarar veriyor.

Hamilton. “Ben onun ne istiyorsa onu destekleyeceğim ama partneri, kararlarını zorlaştırıyor. Onun iç huzurunu baltalıyor.” diyor.

Guzmán ise bu tarz müdahalelerde partneri odadan çıkarmaya çalıştığını söylüyor:

“Bana biraz buzlu su getirir misin?” gibi bahanelerle. Ve o arada doğum yapan kişiye

“Sen ne istiyorsun? Neden o senin adına konuşuyor?” diye soruyor.

Hamilton bazı adamların, kadınların odada kimlerin bulunmasını istediği kararına bile karıştığını anlatıyor:

“Kayınvalidesini odaya getirmek isteyenler var. Bu, kadının sınırlarına saygı duymamak ve onun kendini en güvende hissetmesi gereken alanı tehdit etmek demektir.”

Peki, Daha İyi Bir Doğum Partneri Nasıl Olunur?

Neyse ki, hemşirelerin dediğine göre çoğu doğum partneri destekleyici. Ancak bazen insanlar ne yapacaklarını bilemiyor, sadece rehberliğe ihtiyaç duyuyorlar.

Richard’a göre, ideal bir doğum partneri doğumdan önce şu soruyu sormalı:

“Çok ağrın olursa, sana neyin yardımcı olacağını düşünüyorsun?”

Bazı insanlar dokunulmak isterken bazıları istemeyebilir. Bu detayları doğum günü gelmeden önce konuşmak çok daha sağlıklı.

Doğum zamanı geldiğinde, destek olmak istiyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, bu konuda alçakgönüllü olun.

Guzmán. “Birçok hemşire, ‘Ne yapacağımı bilmiyorum ama yardımcı olmak istiyorum’ diyen birini gerçekten takdir eder,” diyor.

Eğer hamileyseniz ve bebeğinizin babasının doğumu size kâbusa çevireceğinden endişe ediyorsanız, Hamilton size mutlaka başka birini de yanınıza almanızı öneriyor. Bu kişi başkalarına garip gelse bile bir kardeşiniz, en yakın arkadaşınız ya da kriz anlarında hep yanınızda olan kuaförünüz bile olabilir.

“Başkalarının ‘rastgele’ bulabileceği birini seçmenizde bir sakınca yok,” diyor Hamilton.

“Huzurunuzu koruyun. Doğum zaten yeterince zor; yanınızda bu süreci daha da zorlaştıracak birini getirmeyin.”