Kaderin şifresi: Pin kodu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İlkokula başladığımız gün bize verilen rakamlar değil ama Güney Afrikalı yazar Douglas Forbes’un yarattığı sistemdeki rakamlar nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor.

Yazı: Deran Çetinsaraç / Pozitif



“Matrix” filmindeki gibi herkesin rakamlardan oluştuğunu söyleyen Pin Kod Sistemi’ne göre doğduğumuz günün enerjisi tüm kodlarımızı oluşturuyor.



Ah şu ağacın bir dili olsa kim bilir neler anlatırdı” diye atalarımız boşuna söylememiş. Astroloji, numeroloji, Uzakdoğu öğretileri üzerine uzun yıllar kafa yoran Güney Afrikalı yazar Douglas Forbes da aynı şekilde düşünmüş olacak ki, evrenin dilini çözebilmek için bir sistem geliştiriyor. Bir insanın hangi işi yapması gerektiğinden kiminle evlenirse mutlu olacağına kadar aslında her şeyin cevabının doğum tarihinde gizli olduğunu iddia ediyor. Forbes’a göre insan eşittir evren; o zaman evren dile gelip konuşursa, insanın da kaderini okumak mümkün oluyor. Dünyanın başka ülkelerinde de ilgi gören bu sistem, insanın kişiliğini, varoluş amacını ve kaderini tespit etmeye yönelik işliyor. Sonuç olarak hayatın tüm alanlarında insanın kendini “anlayabilmesini” vadediyor. Yani rakamlar size nasıl daha mutlu olacağınızın yolunu çizmeye çalışıyor. Güney Afrika’dan ülkemize ulaşan bu sistemin hikayesini Türkiye yetkilisi Filiz Eryılmaz anlatıyor. Eryılmaz, 2004 yılında yayınevinde çalışırken bir arkadaşı Human Pin Code – İnsanın Pin Kodu sisteminden ve kitabından bahsediyor. Konu yayınevinin hem sahibi hem de editörü ile kendisinin ilgisini çekiyor ve Türkçe'ye çevrilmesi için telif ajansı kanalıyla iletişime geçmeye çalışıyorlar. Eryılmaz iletişime geçiyor ama karşı taraftan ses seda çıkmıyor. Daha sonra bir televizyon programında Douglas Forbes’u izliyor. Filiz Hanım, “Douglas’ı izlerken özellikle bir cümleye aklım takıldı. Cem Yılmaz için ‘Arabalara çok meraklı. Arabasında bir çizik olsa dahi o arabaya binmez’ dedi. Bu çok spesifik bir tanımlamaydı” diye anlatıyor. O dönemde astroloji eğitimi alan ve insan kaynakları alanında master yapan Eryılmaz bu tarz konulara zaten meraklı olduğu için Forbes’un peşine düşüyor çünkü bu yöntemin özellikle işe alma-yerleştirme gibi alanlarda işe yarayacağına karar veriyor. Sonunda Douglas Forbes’a ulaşılıyor ve yayınevi "İnsanın Pin Kodu" ile "İlişkilerin Pin Kodu" kitaplarının baskısını kısa sürede yapıyor. Aslıhan Soyuer de Filiz Eryılmaz gibi Douglas Forbes’un ilk öğrencilerinden. İstanbul’da aktif olarak danışmanlık yapan tek isim olan Soyuer, sistemi öğrenmenin kolay ama uygulamasının zor olduğunu söylüyor. Doğru yerde durmanın ve doğru şeyi söylemenin birinci öncelikleri olduğunu da belirtiyor. Sonuçta pin kod analiziyle insanın zihnine bir tohum ekiliyor ve bu tohum yıllar boyu bu insanın hayatını etkileyebiliyor. Dolayısıyla sitelerinde (www.pinkodtr.com) bulunan sertifikalı danışmanların tercih edilmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.



