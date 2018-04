Rüyalarınızı yönetin!

Gerçek yaşamda tadamayacağınız deneyimleri rüyalarınızda tatmaya ne dersiniz? Rüyanızda Wimbledon’da Martina Navratilova’yı yenebilir, Orlando Bloom'un yeni filminde sizinle oynamak istediğini görebilirsiniz!

Yazı: Mürsel Çavuş



Rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Rüyalarımızda bambaşka deneyimler yaşayıp sonra da onları hatırlayabilir hatta orada kazandığımız edinimleri gerçek yaşantımıza aktarabilir miyiz? ‘Lucid Dreaming, Bilinçli Rüyalar Dünyasını Keşfetmek’ kitabının yazarları Stephen LaBerge ve Howard Rheingold bu soruya ‘evet’ yanıtını veriyor. LaBerge, bu konuda yaşadığı deneyimin peşine düşüyor ve sonuna kadar gidiyor. Aslında bunun peşinden giden ilk kişi o değil. 17’nci yüzyılın sonlarında İngiliz filozof Samuel Taylor Colerdge, “Diyelim ki uyudun, uykunda bir rüya gördün, rüyanda cennete gittin ve o cennetten ilginç ve güzel bir çiçek kopardın; diyelim ki uyandığında o çiçek elinde. Ne olurdu o zaman?” diye soruyor. Tarih boyunca birçok şair, filozof ve hayalperest rüyalarında yaşadıkları şeylerden bir anıyı oradan gerçek yaşama taşıyabilmek için uğraş vermiş. LaBerge’ın yaklaşımı ise biraz daha farklı, belki rüyalarımızdan bir çiçek kopararak dönemiyoruz ama öyle bile olsa rüyalarda edindiğimiz deneyimlerin gerçek yaşantımıza taşınan tarafları olduğunu ispat etmek ‘bilimsel’ yöntemlerle mümkün oluyor. Yapılan ilk deneylerde önce göz hareketleri inceleniyor ve rüyada görülenlerle göz hareketleri arasındaki korelasyon kuruluyor. Böylece rüyada da uyanıkken de aynı görme sistemini kullandığımız çıkıyor ortaya. Fizyoloji ve rüya faaliyetleri arasında en etkileyici iletişim ise bilinçli rüyalarda yaşanan cinsellik çalışmalarında elde ediliyor. Kadınlar rüyalarında erkeklerden daha çok orgazm olduklarından deneylere kadınlardan başlanıyor. Solunum, kalp ritmi, cinsel bölgedeki kas hareketleri ve nabızdaki artış olmak üzere normalde cinsel tahrikle ortaya çıkacak tüm emareler gözlemleniyor ve ölçümleniyor. Araştırmalar, deneğin anlattığı rüya faaliyetleri ile fizyolojik ölçümün paralel olduğunu ortaya koyuyor. Kadının orgazm anının işaretini verdiği on beş saniyelik fizyolojik kayıt esnasında vajinal kas hareketleri, vajinal nabız artışı, solunum hızı gecenin en yüksek değerine ulaşıyor. Bir tek kalp atışı hızlı artmıyor. Sonrasında aynı deney iki erkek denekle tekrarlanıyor. Her iki denekte de solunum artıyor fakat kalp atışları önemli oranda artmıyor. İki denek de ergenliklerinde yaşadıkları ‘ıslak rüyalardan’ farklı olarak gerçekte boşalmadıkları halde bilinçli rüyalarında oldukça gerçekçi orgazmlar yaşadıklarını anlatıyor. Bu da rüyadaki davranışların bedeni en az uyanık olduğumuzda yaşananlar kadar etkilediğini gösteriyor. Bilinçli rüya görenler, rüyalarında nefeslerini tuttuğunda ya da hızlı nefes alıp verdiklerinde bunu gerçek hayatta da gerçekleştiriyor. Uyanık zamanda söylenen şarkı veya sayı sayma işlemi rüyada yapıldığında beyin iki kat fazla etkileniyor ve efor sarf ediyor. Bu da beynin rüyada yaşananları gerçek olarak algıladığının göstergesi. LaBerge kitabında bilinçli rüya görme tekniğini kullanarak yaşamını değiştiren bir müzisyenin hikayesine de yer vermiş, “Fransız kornosu çalan bir müzisyen olarak sahne korkumu yenmek istiyordum. Birkaç kez kendimi tek başıma seyircinin önünde endişesiz ve sahne korkusu olmadan sanatımı icra ederken gördüğüm rüyalar üzerine yoğunlaştım. Denememin üçüncü gecesinde Chicago Orkestra Salonu’nda solo bir resital verdiğim rüyayı gördüm. Çaldığım her nota ile kendime olan güvenim biraz daha arttı. Sonra sadece bir kez dinlediğim ve daha önce çalmayı hiç denemediğim bir parçayı mükemmel bir şekilde icra ettim. Aldığım alkış, yükselmiş özgüvenimi daha da yükseklere taşıdı. Uyandığımda gördüğüm rüyayı ve çaldığım parçayı not ettim. Ertesi gün provada yazılı müziği ilk bakışta okudum. İki hafta sonrasında orkestra ile Şostakoviç’in Beşinci Senfonisi’ni çaldım ve gerçekten performansım mükemmeldi.”