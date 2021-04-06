Sınavlara nasıl çalışılır? Dikkat nasıl toplanır? Sınav kaygısı nasıl giderilir?

Bir sınava hazırlanıyorsunuz... Peki, daha başarılı olmak için sınavlara nasıl çalışılır? Hangi ipuçları sınavda daha başarılı olmak için faydalı olabilir? Dikkat nasıl toplanır? Okuduğumuz anlamıyorum diyorsanız neler yapılabilir? LGS ve benzeri sınavlar öncesi sınava nasıl hazırlanması gerektiğini araştıran öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eğitimci Can Uysal, yeni nesil sorular hakkında da bilgi verdi. Peki, sınav kaygısı nasıl giderilir? Bu sorunun yanıtı da makalelerimizde bulabilirsiniz.

SINAVLARA NASIL ÇALIŞILIR?

Konu Tekrarı Yaparak

Sınava iyi hazırlanmak için okulda öğrenilen konuların tekrar edilmesi de önemlidir. Konu tekrarı yapılmadan geçilen konular kısa sürede unutulacağı için öğrencilerin o konuyu anlamak için en başa dönmeleri zaman kaybettirecektir. Bu yüzden LGS’ye hazırlık sırasında öğrencilerin sık sık konu tekrarı yapması gerekir. Konu tekrarı yapmak hem konuların unutulmasını önleyecek hem de öğrencileri sınav zamanı yaklaşırken konu tamamlama derdinden kurtaracaktır.



Düzenli Soru Çözerek

Sınav müfredatına ait konularda eksiği olmayan öğrenciler düzenli soru çözerek sınava iyi hazırlanabilirler. Sınav müfredatında yer alan ders ve konularda düzenli soru çözmek hem konuları unutmalarını engeller hem de konuyu pekiştirmelerini sağlar. Örneğin öğrenciler günlük olarak belirli bir soru sayısı belirleyip düzenli olarak o kadar soru çözebilirler. Tüm konular için aynı gün test çözmek öğrencilerde kafa karışıklığı yaratabileceği için bir gün Türkçe sorusu çözen öğrenci diğer gün farklı dersten soru çözebilir. Çözülecek soru sayısını öğrenci kendi durumuna göre belirlemelidir.

Çalışma Programı Yaparak

Öğrencilerin LGS sınavına hazırlanmak için yapabilecekleri en iyi şeylerden birisi de çalışma programı hazırlamaktır. Böylelikle öğrenciler programda yer alan konu tekrarı ya da testleri çözerek düzenli bir şekilde çalışabilirler. Öğrencilerin düzenli çalışmaları ve soru çözmeleri sayesinde başarılı olma oranları artabilir. Bir gün ders çalışıp diğer gün çalışmamak öğrencinin çalışmadan soğumasına neden olabilir. Aynı zamanda programa uymak bir zorunluluk yaratacağından öğrenci soru çözmek ya da ders çalışmak için çaba harcayacaktır.

Okuma Alıştırması Yaparak

Öğrencilerin LGS sınavına iyi hazırlanmaları için okuma alıştırmaları yapmaları da gerekir. Bu sayede çok okuyan öğrenciler okuduklarını daha kolay anlayabilirler hem de okumalarını hızlandırarak soruları daha çabuk okuyup çözmeye başlayabilirler.

Deneme Sınavı Çözerek

Öğrencilerin LGS’ye hazırlanırken yapabilecekleri diğer şey deneme sınavı çözmektir. Bu sayede öğrenciler bir sınav deneyimi yaşayarak kendilerini test etme imkanı bulabilirler. Deneme sınavı çözerken aynı zamanda süre tutabilirler. Böylelikle sınav süresini iyi değerlendirmek için çalışmalar yapabilirler. Çünkü bakanlık tarafından yapılan sınavda öğrencilere kısıtlı bir süre verilmektedir. Bu süreyi doğru kullanamayan öğrenciler birçok soruyu çözmeye zaman yetiştiremedikleri için başarısız olabilmektedirler. Bunun olmaması için LGS’ye hazırlanan öğrenciler süre tutarak deneme sınavı çözebilirler ve kendilerini süreye bağlı soru çözmeye hazırlarlar.

YENİ NESİL SORU NEDİR?

Yeni nesil soru, son yıllarda LGS ve diğer sınavlarda karşımıza çıkan bir kavram. Uzunluğu bir sayfayı bulan ve karmaşık soruları ifade etmek için kullanılıyor. Peki, yeni nesil soru nedir? Yeni nesil soru, birden çok kazanımı bir araya getiren ve bu kazanımları gerçek hayatla bütünleştiren sorular demektir. Ezberci eğitim anlayışının bittiği, yerine birçok becerinin aktif olarak kullanıldığı bir sistemdir.

Yeni Nesil Soruları Nasıl Çözmeliyim?

Küçük yaşlardan itibaren okumayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Evde, okulda, otobüste, tatilde kısacası hayatımızın her anında kitaplarla olmalıyız. Yeni nesil soruları çözerken de okuduğunu anlamak birinci hedefimiz olmalıdır. Okuduğumuzu anlayamazsak soruyu çözmemiz mümkün değildir.

'OKUDUĞUMU ANLAMIYORUM' DİYORSANIZ...

Okuduğunu anlamada size yardımcı olacak birkaç tüyo verelim:

Sorularda geçen kavramları bir deftere yazabilirsiniz. Kavram haritaları oluşturmak soruyu analiz etmek açısından önemlidir. Grafik okuma ve görselleri detaylı inceleme sorunun çözümü için bize ışık tutacaktır. Hızlı okumayı öğrenmek gerekir. Soruları ne kadar hızlı okursak hem sorunun çözümü için daha uzun bir zaman kalacaktır hem de hayat boyu öğrenmede daha fazla okumamıza yardımcı olacaktır.

Ders Çalışırken Dikkat Toplama Tüyoları

Ders çalışırken teknolojik cihazlar uzağında olmalı veya kapalı konumda olmalı.

Mesajlaşma, sosyal medya, telefon konuşmaları ve elektronik cihazlardan kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeyler, çalışırken odaklanmamızı olumsuz yönde etkiler. Çalışma saatiniz içerisinde teknolojik cihazlardan uzak durmak dikkat için önemlidir. Çalışma ortamınızı iyi seçin. Düzenli bir çalışma masasında çalışmak, ortamın sıcaklığı, odanın rengi vb. dikkat- odaklanma için etkilidir. Fiziksel ihtiyaçlarınızla ilgili önceden tedbir alın. Beyninizin en etkin olduğu saatlerde çalışın. Olumsuz düşünceleri yeniden şekillendirin. “Şu anda burada ol” tekniğiyle kendini kontrol et. Dikkatinin dağılmaya başladığını hissettiğinde dur, kendine “Şu anda burada ol.” de. Arada bir mola ver. Mantığa aykırı gibi gözükebilir ama aslında arada bir çalışmalarına ara vermen hiç durmadan her şeyi bitirmeye çalışmaktan daha yararlı olabilir. Yaklaşık saatte bir ayağa kalıp yaklaşık 5 dakikalık bir mola ver. Bu, dinlenmene yardımcı olur, böylece tekrar çalışmaya başladığında konsantrasyonunu koruyabilirsin. Bir ana hedef belirleyerek çalışacaklarını önem sırasına sok. Yaklaşan bir sınavın olduğunda her şeyi çalışman gerektiğini düşünebilirsin. Çalışacaklarını parçalara ayırman ve sadece tek bir ana hedef belirlemen işleri daha yapılabilir kılar, dikkatinin dağılma riski de azalır. Bir çalışma programı oluştur. Çalışman gereken bir sürü dersin varken hepsinin altından kalkmak zor gözükebilir. Kendine belirli konulara, belirli zamanlarda çalışacağın bir çalışma programı oluştur.



SINAV KAYGISI NASIL GİDERİLİR?

Peki, sınav kaygısı nasıl giderilir? Elele arşivinden (2016) bir haberle sınav kaygısına karşı yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

Kaygı, hayatın olağan akışında, bazı stres durumlarında her insanın zaman zaman duyumsadığı temel duygulardan biridir. Kimi insanlar kaygıyı korkulacak, hayatı mahvedecek bir öcü olarak görür. Sanılanın aksine kaygı kurtulunması, yok edilmesi gereken bir duygu değildir. Düşük kaygı düzeyi kişiyi umursamaz yapar, sorumluluklarını ertelemesine, işlerin birikmesine neden olabilir. Ilımlı düzeyde kaygı enerji verir, içsel motivasyonu arttırır ve kişiyi hedefine ulaşması için harekete geçirir. Aşırı kaygı düzeyleri ise kişiyi harekete geçirmek yerine hiçbir şey yapamaz duruma getirebilir, kişinin işinden gücünden olmasına neden olur.

Çocuk ve Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fırat Hamidi, çocuklarda sınav stresini ve sınav kaygısının nasıl en aza indirileceği konusunda bilgi verdi (2016)

Sınav kaygısı

Sınav kaygısında sınav ve sonuçlarına dair aşırı, çarpıtılmış olumsuz düşünceler vardır. Bu düşünceler kişinin aşırı endişe duyumsamasına neden olur ve bedende, zihinde birtakım değişikliklere sebebiyet verir.

Sınav öncesinde ya da esnasında, sınavla ilgili değerlendirme öncesinde ya da esnasında ellerde uyuşma, terleme, titreme, mide ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, zihnin boşalmış hissi, yüzde kızarma, nefes alamama gibi belirtileri yaşıyorsanız sınav kaygınız olabilir. Bu belirtilerle beraber kişinin zihninde olumsuz düşünceler hakimdir. Bu durum, kişinin sınav öncesinde edindiği bilgi ve becerilerini sınav esnasında gösterememesine, performans düşüklüğüne ve başarısızlığa götürebilmektedir. Ve en nihayetinde kendini gerçekleştiren kehanet gibi kendisi ile ilgili değersizlik yetersizlik düşünceleri olan kişinin bu düşüncelerinin pekişmesine neden olur.

SINAV KAYGISINA KARŞI 9 ÖNERİ

Sınav kaygısı yaşıyorsanız, bunları deneyin:

1. Beslenmenize dikkat edin.

2. Düzenli yormayacak şekilde spor aktiviteleri, egzersizler yapın.

3. Uyku hijyenini sağlayın.

4. Sınavlara en iyi şekilde, bir plan ve program dahilinde hazırlanın.

5. Zamanı iyi kullanın. (hazırlanma aşamasında ve sınav esnasında)

6. Kendi kapasitenizin farkına varın ve gerçekçi beklentiler ve hedefler koyun.

7. Sınav ve sonuçları ile ilgili olumlu tutum ve düşünceler geliştirin.

8. Yeterli ve uygun bir hazırlık aşamasından geçtikten sonra sınavdan sonra sonuç ne olursa olsun kendinizi ödüllendirin.

9. Bedeninizdeki belirtileri fark ettiğiniz anda doğru nefes alma teknikleri ve gevşeme egzersizleri ile kendinizi rahatlatın.

Tüm bunlara rağmen yine de baş etmekte zorlanırsanız profesyonel destek almanızda fayda olabilir.