Şekerli içecekler saç dökülmesi riskini artırıyor!

21 Ağustos'ta Nutrition and Health dergisinde yayınlanan bir inceleme , yediklerinizin saç büyümesini, gücünü ve hatta saç dökülmesini etkileyebileceğini öne sürüyor.

Analiz, şekerli içeceklerin ve alkollü içeceklerin saç dökülmesi riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda belirli besinlerin sağlıklı saçları destekleyebileceğini de gösteriyor. Bulgular, vitaminlerden minerallere, özel yiyecek ve içeceklere kadar saç sağlığını desteklemek isteyen herkese pratik ipuçları sunuyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE DİYET VE BESLENMENİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

İnceleme için araştırmacılar, sistematik incelemeler için altın standart olarak kabul edilen PRISMA kılavuzlarını takip ettiler ve çalışmalarını PROSPERO'ya kaydettiler.

Mart ve Haziran 2024 arasında yayınlanmış çalışmaları bulmak için PubMed, Web of Science ve Scopus gibi üç büyük bilimsel veri tabanını taradı. "Diyet alımı", "beslenme durumu", "saç uzaması" ve "saç dökülmesi" gibi anahtar kelimeleri kullanarak 1.287 makaleyle başladılar.

D VİTAMİNİ VE DİĞER BESİNLER SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Çalışılan besinler arasında D vitamini en kapsamlı araştırma yapılan besin olarak ortaya çıktı ve beş çalışma, alopesi areata (AA) ve androgenetik alopesi (AGA) gibi saç rahatsızlıklarıyla ilişkisine odaklandı .

Bu çalışmaların çoğu, D vitamini düzeyleri ile alopesinin şiddeti veya süresi arasında ters bir korelasyon olduğunu bulmuş ve bu da daha yüksek D vitamini düzeyinin bu saç dökülmesi bozukluklarına karşı koruyucu olabileceğini düşündürmüştür.

Ancak bir çalışmada herhangi bir ilişki bulunamamış olması, daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur.

Saç sağlığına olumlu etkisi vurgulanan bir diğer besin ise demir oldu. Yapılan bir araştırmada, demir takviyesinin (100 miligramlık tabletler) alopesili kadınlarda saç büyümesini iyileştirdiği, demirin saç folikülü metabolizmasında ve hücre çoğalmasındaki rolünü desteklediği gösterilmiştir .

Öte yandan, protein eksikliğinin saç kökü çapını ve pigmentasyonunu azaltarak saç sağlığını olumsuz etkilediği bulunmuş, bu da saçtaki temel yapısal protein olan keratin üretimi için yeterli protein alımının önemini vurgulamıştır .