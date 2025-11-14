Seyyar midye ve kumpir gibi sokak lezzetlerinde artan zehirlenme riski

Midye ve sokak yiyeceklerinde bakteriyel toksinler, ağır metaller, histamin ve yanlış saklama koşulları gibi birçok risk aynı anda bulunabilir; bu nedenle zehirlenmeler çok hızlı ve ağır seyredebiliyor.

Dr. Özlem Mutluay Soyer

GÖRÜNENDEN ÇOK DAHA FAZLA TEHLİKE BARINDIRIYOR

Son günlerde gündeme gelen ağır gıda zehirlenmesi vakaları, özellikle midye ve hızlı tüketilen sokak yiyeceklerinin taşıdığı çok yönlü riskleri ortaya koyuyor. Bu tür gıdalarda bakteriyel toksinler (Staphylococcus aureus, Clostridium türleri, Salmonella, Vibrio), ağır metal birikimi, histamin zehirlenmesi, uygun olmayan sıcaklıkta saklama sonucu gelişen bozulma, mikotoksinler ve kimyasal kontaminasyon gibi pek çok unsur aynı anda bulunabiliyor.

DENETİMSİZ SULARDAN TOPLANAN MİDYELER NEDEN TEHLİKELİ?

Denetimsiz sulardan toplanan midyeler, filtre canlı yapıları nedeniyle çevredeki toksinleri ve mikropları hızla bünyelerinde biriktirir. Bu nedenle kaynağı bilinmeyen, uygun pişirilmemiş veya uzun süre oda sıcaklığında bekletilmiş midyeler ciddi zehirlenme riskine sahiptir.

KUMPİR NEDEN RİSKLİ?

Özellikle çocuklar, daha düşük vücut ağırlıkları nedeniyle toksinlere çok daha hızlı ve ağır yanıt verebildikleri için yüksek risk altındadır. Ayrıca, sokak yiyeceklerinde yaygın görülen

çapraz kontaminasyon, yanlış saklanmış sos ve garnitürler, yoğun turistik bölgelerdeki hijyen sorunları zehirlenme tablosunu ağırlaştırabilir.

Bu tür durumlarda ani başlayan kusma, şiddetli karın ağrısı, bilinç değişikliği ve hızla kötüleşme gibi belirtiler acil tıbbi değerlendirme gerektirir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Kumpir Zehirler Mi? Aslında Sebebi Çok Farklı

