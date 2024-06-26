Sıcakta çok fazla kafein mi tüketiyorsunuz? İki kere düşünün!

Yaz sıcağının zirvede olduğu zamanlarda bile birden fazla fincan çay veya kahve içmeyi seven biri misiniz? Yoksa sıcak hava dalgası sizi sıcaklığı yenmek için soğuk, kafeinli içeceklere mi mecbur mu bırakıyor? Her iki durumda da sıcakta aşırı kafein tüketimi sağlığınız için iyi bir fikir olmayabilir. Aşırı kafein tüketimi, sıcaklığın vücut üzerindeki yan etkilerini kötüleştirilebilir.

KAFEİN NEDİR?

Kafein, dünya çapında yaygın olarak tüketilen çay, kahve ve kakao bitkilerinde yaygın olarak bulunan doğal bir uyarıcıdır. Beyninizi ve merkezi sinir sisteminizi aktif tutarak çalışır, uyanık kalmanıza yardımcı olur ve yorgunluğun başlamasını önler.

Kafein tükettiğinizde kan dolaşımına karışır ve bağırsaklara ulaşır. Buradan karaciğere gider, bileşiklere parçalanır ve çeşitli organların işleyişini etkiler. Journal of Neurochemistry'ye göre kafein, beyninizi rahatlatmaya ve kendinizi yorgun hissetmenize yardımcı olan bir nörotransmitter olan adenosinin etkilerini bloke ederek beyin üzerinde çalışır. Normal adenosin seviyeleri gün içinde birikir ve kendinizi daha yorgun ve uykulu hissetmenize neden olur. Ancak kafein, adenozinin çalışmasını engelleyerek uyanık kalmanıza yardımcı olur.

SICAKTA KAFEİN ZARARLI MI?

Ara sıra kafeinli içecekler tüketmek tehlikeli olmayabilir ancak yoğun yaz aylarında kafein alımınıza dikkat etmelisiniz. Yaz aylarında kafein alımınızı yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak bazı nedenler:

1. Dehidrasyon

Kafeinin dehidrasyona neden olduğu bilinen bir gerçektir. Kafein vücutta artan idrar üretimini tetikleyen bir idrar söktürücüdür. Ayrıca vücudunuzu daha az susuzluk hissiyle kandırabilir ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Şekerli kahve, yaz sıcağında kişinin susuz kalmasına neden olan başka bir kötü kombinasyondur.

Genellikle yaz aylarında insanlar kabızlık, şişkinlik, ishal, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya iştah kaybı gibi bağırsak sağlığı sorunlarının arttığını görürler. Bağırsakları hassas olan kişiler, kafein tükettiklerinde bu semptomların tetiklendiğini fark edebilirler. Dehidrasyon altta yatan sorunlara katkıda bulunur. Bu nedenle gün içerisinde dehidrasyonun bir problem haline geldiği bu aylarda kafeinden uzak durmaya çalışın.

2. Kalp atış hızında artış

Kafein kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı artırır. Yaz aylarında kafein tüketimi kardiyovasküler sistem üzerinde ek bir yük oluşturabilir ve rahatsızlığa veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

3. Kötü uyku düzeni

Yaz ayları uyku düzeninin bozulmasına yol açabilir çünkü artan vücut ısısı uykuya dalmayı zorlaştırır. Yaz aylarında bile oda sıcaklığı daha yüksek oluyor ve bu da uyumayı zorlaştırıyor. Tüm bunlar olurken beslenmenize kafeini de eklerseniz yaz aylarında uykuyla ilgili endişeleriniz daha da kötüleşecektir. Bu durum, ertesi gün kendinizi huysuz ve yorgun hissetmenize neden olacaktır. Ayrıca, gün boyunca ve hatta yatmadan önce çok fazla kahve içerseniz, geceleri uyanık ve tetikte olursunuz.

4. Kronik anksiyete ve sinirlilik

Kafein tüketiminin yüksekliği kaygı ve sinirlilik duygularını tetikleyebilir. Bu nedenle kaygıdan muzdaripseniz kafeinden uzak durmanız daha sakin bir ruh hali yaratacak ve stres seviyenizi düşürecektir. 2005 yılında yapılan bir araştırma, aşırı kafein tüketiminin anksiyete bozuklukları, psikotik semptomlar veya uyku sorunları gibi psikiyatrik durumları nasıl tetikleyebileceğini gösterdi.

5. Sıcağa bağlı hastalık riskinin yüksek olması

Kafein tüketimi vücudunuzun sıcaklık dengesini bozabilir ve bu da hipetermi veya sıcak çarpması gibi ısıya bağlı hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Kafein tüketmekten kaçınmak vücudunuzun soğutma mekanizmalarını desteklemeye yardımcı olabilir.

BİR GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETMELİYİZ?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) göre günde 4 fincan kahve veya yaklaşık 400 miligram, yetişkinlerde olumsuz yan etkilere neden olmaz. FDA'ya göre yaklaşık 1200 mg kafein zararlı sonuçlar gösterebiliyor.

Yaz aylarında kafeine alternatif seçenekler

Yaz ayları sıcakların en yoğun olduğu aylardır ve hepimiz ferahlamamıza yardımcı olacak içecekler arayışındayız. Bu nedenle, en sevdiğiniz kafeinli içecekleri, serinlemek için meyve, limonata, soda, ayran, hindistancevizi suyu veya bitki çayları gibi daha nemlendirici ve canlandırıcı içeceklerle değiştirmeyi deneyin. Bu yaz içecekleri hem vücudunuz için kafeinli seçeneklerden daha iyi hem de serinlemenize yardımcı olacak.