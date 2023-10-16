Stresi azaltan 6 yaratıcı hobi

Stresle mücadelede kanıtlanmış bir yöntem var mı? Odağınızı yaratıcı bir arayışa yönlendirin. Kişisel sağlık koçu ve kişisel sağlık koçu Sarah Pace şöyle diyor: "Dans ederken vücudumuzu ya da çizim ya da boyama yaparken ellerimizi kullanırken, zihnimiz daha önce hissettiğimiz stresin yerine yaptığımız aktiviteye yer açıyor. Beynimizin fiziksel bir şeye odaklanmasını istemek bizi bir tür meditasyon durumuna sokar, dopamin salgılar ve nefesimizi yavaşlatır."

Davranış Bilimleri dergisinde 2018 yılında yayınlanan araştırma, yaratıcı sanat terapilerinin (sanat, müzik, dans, drama) stresi önlediğini ve stres yönetimini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Klinik psikolog ve Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety kitabının yazarı Chloe Carmichael, "(Bu yaratıcı aktiviteler) bize, karşılaştığımız günlük sorunlara odaklanmamıza karşı geçici bir soluklanma sağlıyor" diyor. "Ayrıca yaratıcı kapasitemizi açmak, daha etkili problem çözücüler olmamıza yardımcı olabilir ve bu da stresi azaltabilir."

Yaratıcı hobiler ve bunların nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek yalnızca bir fare tıklaması uzağınızda. YouTube, eğitimleri izlemek ve dersleri dinlemek için harika bir kaynaktır. Pace ayrıca çevrimiçi ve sosyal medya aracılığıyla öğrenme gruplarını ve kulüplerini aramanızı da önerir . İşte başlamanıza yardımcı olacak birkaç yaratıcı, stres giderici hobi fikri...

1. Dans

Dans etmek, mutluluk hormonu olan endorfinlerin salgılanmasını sağlar, vücudunuzun ve zihninizin hızla iyi hissetmesini sağlar. Ücretsiz danstan dans antrenmanlarına ve eğitimli derslere kadar sayısız seçenek var. Yeni bir dans adımı veya tekniği öğrenmek mi istiyorsunuz? YouTube'da bale ve hulaya kadar eğlenceli ve zorlu öğretici dans videoları konusunda hiçbir sıkıntı yok. Spor salonunuzun dans egzersiz seansları sunup sunmadığını görün. Topluluk üyelerine dans dersleri veren yetişkinlere yönelik eğitim programları da olabilir. Ama gerçek şu ki, gerçekten ihtiyacınız olan tek şey iyi bir müzik ve kendinizi geliştirmek için biraz alan.

2. Sanat

Çizin, eskiz yapın, renklendirin, boyayın. Tüm bu hobiler, endişeleriniz yerine yaratıcı projenize odaklanmanızı sağlayacaktır. Aslında araştırmalar, özellikle çizim ve resim yapma gibi sanat etkinliklerinin duygusal sıkıntıyı hafiflettiğini göstermiştir. 210 dolardan daha az bir ücret karşılığında, dijital eskiz deneyimi için Procreate gibi bir uygulamayı indirebilir veya yerel sanat müzeniz, kütüphaneniz veya sanat malzemeleri mağazanız aracılığıyla sunulan derslere göz atabilirsiniz. Yine ücretsiz ve eğlenceli sanat eğitimleri için internete bakın ve yetişkinlere yönelik boyama kitaplarının avantajlarını göz ardı etmeyin.

3. Yazı

Günlük tutmanın, kısa öyküler yazmanın veya mektup yazmanın stresi azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Araştırma, duygularınız hakkında yazmanın basit ve basit bir şekilde stresi azalttığını buldu. Bir zamanlayıcıyı 10 dakika kadar bir süreye ayarlayın ve sürekli yazın. Sayfada nelerin ortaya çıktığına ve ne kadar iyi hissettiğinize şaşıracaksınız.

4. Bir enstrüman çalmak

Müzik yaratmak yalnızca kendinizi ifade etmenize olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal bir durumu da uyandırabilir. Federal Practitioner'daki araştırmaya göre, "bir enstrüman çalmanın, bilişsel işleyişi olumlu yönde etkileyen ve stresi azaltan beyin değişikliklerini ortaya çıkardığına dair kanıtlar var." Günümüzün öğrenme uygulamalarının üstünlüğüyle birlikte, bir enstrüman almak için her zamankinden daha fazla fırsat var. İlk kez başlayanlar davul, gitar, piyano ve hatta ukulele çalmayı kendi kendilerine öğrenebilirler. YouTube, eğitici nasıl yapılır videolarından oluşan geniş bir envantere sahiptir.

5. Örgü örmek

Örgü örmek dikkat çekici derecede meditasyon yapan bir hobidir. British Journal of Occupational Therapy'de yayınlanan bir araştırma, düzenli örgü örme uygulamasının kişisel refahı artırdığını gösterdi; örgü örme ile sakin ve mutlu hissetme arasında da bir ilişki bulunmuştur. Eğitimler için YouTube'a göz atın ve örgü örmek için düzenli bir zaman planlayın; daha da iyisi, bir arkadaşınızı size katılmaya davet edin!

6. Fotoğrafçılık

Amatör fotoğrafçılığı hobi haline getirmek için pahalı bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız yok. Bir akıllı telefonunuz varsa, yaratıcı beyninizi harekete geçirecek günlük enstantaneler için zaten harika bir seçeneğiniz var. Lancaster Üniversitesi'nin araştırmasına göre her gün fotoğraf çekmek refahı artırıyor. Fotoğraf çekmek yavaşlamanızı ve küçük şeylerde anlam bulmanızı teşvik eder ve fiziksel aktiviteyi ve dışarıda daha fazla zaman geçirmenizi teşvik eder. Her ikisi de mükemmel stres azaltıcılardır.