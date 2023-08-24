Su içmek sanıldığının aksine sizi tok tuttuğu için zayıflatmıyor

Diyetisyen Duane Mellor, su içmenin tok tutma etkisinden ötürü size kilo verdireceğine yönelik kanıtların eksik olduğunu söylüyor. Gelin Mellor’ın yaptığı açıklamalara detaylı olarak bakalım…

Insider'ın haberine göre içme suyunun kendinizi daha tok hissetmenizi sağladığına ve metabolizmanızı hızlandırarak vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. İngiltere'deki Aston Tıp Fakültesi'nde kanıta dayalı tıp ve beslenme alanında lider olan Duane Mellor, The Conversation'da bunun uzun vadede kilo vermeye yardımcı olduğunu destekleyen çok az kanıt bulunduğunu yazmış.

Mellor’a göre: “Su içmenin kilo kaybına yardımcı olmasının sebebi, kalori içermemesi ve seçebileceğiniz en sağlıklı içecek olması nedeniyle kalori açığı oluşturmanıza yardımcı olmasıdır.”

Kilo vermek için kalori açığı yaratmanız gerek

“Vücudunuzun yaktığından daha az kalori tüketmek” anlamına gelen kalori açığı yaratmak, kilo vermenin en etkili ve açık yolu.

Porsiyonları azaltarak, daha düşük kalorili yiyecek ve içecek tüketerek ve fiziksel aktiviteyi artırarak bu açığı yaratabilirsiniz; ancak egzersiz, kilo vermede düşündüğünüzden daha küçük bir rol oynar.

Mellor, "Kola ve alkol gibi yüksek kalorili içecekleri suyla değiştirmek, günlük tükettiğiniz kalorileri azaltmanın kolay bir yolu olabilir ve bu da kilo vermenize yardımcı olabilir" diyor.

Cleveland Clinic'e göre, tip 2 diyabet, böbrek sorunları veya tansiyon gibi sağlık sorunlarınız varsa, kalori açığı yaratmaya başlamadan önce sağlık uzmanınızla konuşmalısınız.

Su iştahı azaltabilir ancak bu kilo kaybını garanti etmez

Mellor, yemekten önce su içmenin tokluk hissi uyandıracağı için kilo kaybına yol açabileceğini gösteren kanıtların yalnız orta ve ileri yaşlı insanlarda işe yarayabileceğini söyledi.

Mellor'a göre, bir çalışma, yemeklerden önce su içen orta ve ileri yaşlı yetişkinlerin 12 haftalık bir süre içinde 2 kilo verdiğini, hiç su içmeyenlerin ise hiç vermediğini ortaya çıkardı. Ancak 21 ila 35 yaşları arasındaki gençler, su tüketimine rağmen kilo kaybetmediler.

Mellor, araştırmaya katılanların yemek yemeden önce ne amaçla su içtiklerinin farkında olduklarını, bunun da ne kadar yemeyi seçtiklerini etkilemiş olabileceğini belirtiyor.

Genel olarak Mellor, suyun bazı iştah kesici etkileri olabileceğini, ancak bunun uzun vadeli kilo değişimiyle sonuçlanmayabileceğini söylüyor.

Su yalnızca birkaç kalori daha fazla yakmanızı sağlar

Mellor, içme suyunun “istirahatteki enerji tüketimi”ni (vücudumuzun egzersiz öncesi yaktığı kalori) nasıl etkilediğini inceleyen iki küçük çalışmanın altını çizdi.

Bulgular, içme suyunun katılımcılar tarafından yakılan kalori miktarını artırdığını, ancak etkilerin yalnızca bir saat sürdüğünü ve artışın çok küçük olduğunu gösterdi.

Mellor, "Ortalama 70 kiloluk bir yetişkin, içtiği her 500 ml su için fazladan yalnızca 20 kalori (bir bisküvinin çeyreği) yakıyor," dedi.