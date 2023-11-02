Sürekli üzücü haberler mi okuyorsunuz? Buna son vermenin 9 yolu!

Pek çok insan sosyal medyada komik kedi videoları izlemekten hoşlanırken, üzücü veya moral bozucu haberlere bağımlı olan bir kitle de bulunuyor. İster başka bir ülkedeki savaş olsun ister yakın coğrafyadaki suçlar olsun, olumsuz haberleri görmezden gelmek kolay değil. İnternetten haber okuyorsanız sizi üzebilecek haberlerle karşılaşırsınız. Ancak bazı insanların dijital platformlardaki olumsuz haberler arasında gezinme dürtüsü var. Buna 'doomscrolling' denir ve zihinsel sağlığınızı etkileyebilir. Bunu nasıl durduracağınızı öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Health Communication dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, katılımcıların yüzde 16,5'inin olumsuz haberleri tüketme konusunda "ciddi sorunlu" bir alışkanlığa sahip olduğunu gösterdi. Araştırma, kötü haberlere daha fazla ilgi duyanların, olumsuz haberler hakkında daha az okuyan kişilere kıyasla "zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklarının daha fazla" olduğunu öne sürdü. Araştırmada stres, kaygı ve depresyon “hastalık” örnekleri olarak verildi.

İNSANLARI ÜZÜCÜ HABER OKUMAYA İTEN ŞEYLER NELERDİR?

İnsanların sürekli üzücü haber okumasını sağlayan birçok faktör vardır:

1. Gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO)

İnsanlar genellikle konunun dışında kalmaktan veya kritik bilgileri kaçırmaktan korkarlar, bu yüzden bilgi sahibi olmak için sayfayı kaydırmaya devam ederler ve sonunda daha fazla kötü haber alırlar.

2. Merak

İnsanlar olarak dünyaya karşı doğal bir merakımız vardır ve bu, üzücü olsa bile bizi bilgi aramaya ve tüketmeye yöneltebilir.

3. Stres giderme

Uzmanlar, paradoksal olarak, bazı insanların dış sorunlara odaklanarak kendilerini kendi streslerinden veya endişelerinden uzaklaştırmanın bir yolu olarak internetten üzücü haberleri okumaya giriştiklerini söylüyor.

4. Sosyal medyanın bağımlılık yapıcı doğası

Sosyal medya platformları, kullanıcıların ilgisini canlı tutan sonsuz kaydırma özellikleriyle son derece bağımlılık yapıcı olabilir. Bazıları en sevdikleri ünlüler hakkında gezinmeyi severken, diğerleri kötü haberler arıyor olabilirler.

SÜREKLİ OLUMSUZ HABERLERİ OKUMAK RUH SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Sürekli olumsuz haberler okumak zihinsel ve fiziksel sağlığınız üzerinde zararlı etkiler yaratabilir.

Sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak kaygı ve stres düzeylerini artırabilir.

Uzun süreli kıyamet kaydırma, umutsuzluk ve umutsuzluk duygularına yol açabilir.

Yatmadan önce bu davranışta bulunmak uyku düzenini bozabilir.

Kıyametin kaymasından kaynaklanan stres ve kaygı, fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

OLUMSUZ HABERLERİ KAYDIRMAYI BIRAKMANIN İPUÇLARI

1. Zaman sınırlarını belirleyin

Çevrimiçi videoları veya haberleri kontrol etmek oldukça zaman alabilir. Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızdayken zaman uçup gidiyor. Bu nedenle haberlere veya sosyal medyaya göz atmak için belirli zamanlar ayırın. Bu etkinliklere yönelik günlük zaman sınırlarını belirlemek için uygulamaları veya telefon ayarlarını kullanabilirsiniz.

2. Yayınlarınızı düzenleyin

Sürekli olarak rahatsız edici içerik paylaşan sosyal medya hesaplarını veya sayfalarını takip etmeyi bırakın veya sessize alın. Dr Kakkar, sosyal medya akışınızı daha olumlu veya tarafsız içerik içerecek şekilde düzenlemenizi öneriyor.

3. Haber kaynaklarını belirleyin

Saygın haber kaynaklarını seçin ve isterseniz e-posta bültenlerine veya uygulamalarına abone olabilirsiniz. Bu şekilde sürekli kaydırma yerine seçilmiş güncellemeleri alabilirsiniz.

4. Bildirimleri kapatın

İster yeni bir mesaj, ister mail, ister sosyal medya güncellemesi olsun, telefonumuz çalıyor. Telefonunuzu sürekli kontrol etme isteğini azaltmak için gerekli olmayan bildirimleri devre dışı bırakmanız yeterli.

5. Farkındalık pratiği yapın

Komik videolardan üzücü haberlere doğru gittiğinizde farkında olun ve bilinçli olarak dikkatinizi daha olumlu veya üretken bir şeye yönlendirmeyi seçin. Farkındalık uygulamak çok yardımcı olabilir.

6. Yatma öncesi rutini oluşturun

Uykudan önce telefon veya bilgisayar ekranlarını içermeyen sakinleştirici bir rutin oluşturun. Daha iyi uyumanıza yardımcı olmak için kitap okuyabilir, meditasyon yapabilir veya sıcak bir banyo yapabilirsiniz.

7. Ölçülü olarak bilgi sahibi olun

Etrafınızda olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir, ancak denge de anahtardır. Aşırıya kaçmadan haberleri takip etmek için her gün belirli bir zaman belirleyin.

8. Fiziksel aktivitelere katılın

Düzenli egzersiz formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Uzmanlar, aynı zamanda stresi ve kaygıyı azaltmaya da yardımcı olabileceğini ve kıyamete sürüklenme dürtüsüne direnmeyi kolaylaştırabileceğini söylüyor.

9. Başkalarıyla bağlantı kurun

Haberleri pasif bir şekilde çevrimiçi tüketmek yerine, farklı bakış açıları kazanmak ve gerekirse duygusal destek kazanmak için önemli olayları arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle tartışın.

Sürekli üzücü haber okuma isteği hayatınızı olumsuz etkileyen ciddi bir bağımlılığa dönüşüyorsa bir ruh sağlığı uzmanından yardım almalısınız.