Tırnaklardaki beyaz lekeler ne anlama geliyor?

Saçınız ve cildiniz gibi tırnaklar da zamanla değişir. Tırnaklarlar ilgili gerçek şu ki tırnakların altındaki cilt alfa-keratin olarak bilinen bir proteinden yapılır. Tıpkı saçınız gibi, tırnaklar da genel sağlığınızın bir uzantısı olabilir, yani onlara bakmanız ve sağlıksız tırnak belirtilerine dikkat etmeniz önemlidir .

Bu değişikliklerden biri beyaz noktalarsa, bu süslü jel manikürlere ara vermeniz gerektiği anlamına gelebilir. Ama tam olarak nereden geliyorlar ve hangi noktada bir tıp uzmanını ziyaret etmelisiniz? Bir uzman, bilmeniz gereken her şeyi ve ne zaman gitmeniz gerektiğini açıklamamıza yardımcı olduğu için okumaya devam edin.

Tırnaklardaki Beyaz Lekeler Nedir?

New York City'de ünlü bir kozmetik dermatolog ve The Pro-Aging Playbook'un yazarı olan Dr. Lökonychia'nın aynı zamanda çizgi boyunca (enine veya çizgili lökoniki) veya aşağı doğru (uzunlamasına lökoniki) beyaz çizgiler olarak da ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Beyaz Noktalara Ne Sebep Olur?

Sanılanın aksine, muhtemelen bir kalsiyum eksikliği değildir.

Tırnak Yatağı Hasarı

Frank, "Tırnaklardaki beyaz noktalar tipik olarak kuruluk veya travmaya bağlı tırnak hasarının bir işaretidir" diyor. Tırnaklarını yiyen kişilerde ve sık sık tırnak yataklarına zarar veren jel manikür yaptıranlarda bu beyaz lekeler oluşmaya eğilimlidir. Çok nadiren çinko ve kalsiyum gibi bazı minerallerde eksiklik olacaktır.

Genetik

Bazı beyaz lekeler kalıtsal bir otozomal genden kaynaklanabiliyor, bazıları ise akrilik veya jel manikür bileşenlerinden kaynaklanan bir mantar enfeksiyonu veya alerjik reaksiyondan oluşabiliyor. İkincisi muhtemelen dağınık beyaz noktalar gibi görünürken, genetik olan tek bir yoğun noktada olmalıdır.

Tırnak mantarı

Frank, "Tırnak mantarı, tırnaklarınızı sıcak, nemli bir ortama maruz bıraktığınız her an ortaya çıkabilir ve tırnakların kesilmesi veya kesilmesi sırasında, özellikle aletler steril değilse, hem bakteri hem de mantar girebilir" diyor.

Sağlık Koşulları

Kesin olmamakla birlikte, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği veya zatürre gibi daha ciddi sağlık durumlarının da bir işareti olabilirler.

Nasıl Önlenir?

Dr. Frank, tırnakları temiz tutmak için onları yağlı tutmayı ( kütikül yağı harikalar yaratır), ısırmamayı ve jel-akrilik içeren manikürlere ara vermeyi önerir.

"İki hafta deneyin, eğilimliyseniz bir hafta ara verin ve sterilize edilmiş aletler kullanan manikür salonlarına bağlı kalın. Lekelerin alerjiden kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, ne kullandığınıza bağlı olarak oje veya yapıştırıcıdan da kaçınmak isteyebilirsiniz. "

Onlardan Nasıl Kurtuluruz?

Dr. Frank, tipik olarak tırnaklarınızın uzamasına izin vermeniz gerekeceğini söylüyor. "Alerjik bir reaksiyonsa, alerjenden kaçının" diyor. "Mantar olabileceğine inanıyorsanız (bu durumda tırnağın kalınlaştığını da fark edebilirsiniz), antifungal bir ilaç için dermatoloğunuzu görmek isteyeceksiniz."

Tırnak sağlığını iyileştirmek için vitaminler, mineraller ve esansiyel yağ asitleri açısından zengin yiyecekler yemek de her zaman iyi bir fikirdir. Buna somon, yumurta, yağsız et ve yeşillikler dahildir.

Ne Zaman Tıbbi Yardım Almalı?

Beyaz noktalarınız seyrekse ve tırnağınızdaki bir yaralanmayla ilgiliyse, doktora görünmenize gerek yoktur. Bununla birlikte, neden bilinmiyorsa ve beyaz noktalar daha da kötüleşiyorsa, Dr. Frank, bunun genetik veya başka bir durumun sonucu olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilecek ve size kişiselleştirilmiş bir tedavi planı önerebilecek saygın bir dermatoloğa gitmenizi önerir.