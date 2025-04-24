Tırnaklarım çatlıyor: Yaştan mı, stresten mi?

Tırnaklar genel sağlığınıza dair bir pencere olabilir ve altta yatan bir soruna dair ipuçları sağlayabilir. Ancak bir vitamin eksikliği konusunda strese girmeden veya bir sağlık sorununu kendi kendinize teşhis etmek için Dr. Google'ı ziyaret etmeden önce, tırnaklarınızın her gün karşılaştığı olası birçok fiziksel saldırıyı ve doğal yaşlanmanın tırnak sağlığında oynadığı rolü düşünmelisiniz.

Tırnaklar, saç ve ciltte bulunan protein ve keratin gibi vücudun diğer kısımlarında bulunan elementlerden oluşur. Dermatolog Dr. Claire Wolinsky, "Tırnaklar, tırnak matrisi adı verilen ve kütikülün altında bulunan bir tür tırnak 'fabrikası' tarafından yapılır," diye açıklıyor. Tırnak plağının altındaki alana tırnak yatağı denir. Tırnak matrisine gelen travma, tırnak plağında kalıcı değişikliklere yol açabilir.

Her şey için tıbbi bir terim olduğu için, sorunu tanımlamak için iki terim vardır: Tırnak yarılması için tıbbi terimler arasında onikorezis (dikey sırt ve yarılma) ve onikoşizi (yatay yarılma).

SAĞLIKLI TIRNAK NASIL OLUR?

Sağlıklı tırnaklar pürüzsüz ve çukur ve oluklardan arınmış olmalı ve doğal hallerinde tutarlı bir renge sahip olmalıdır.

TIRNAK ÇATLAMASINA NE SEBEP OLUYOR?

Eğer elinize baktığınızda her zamankinden daha fazla çatlamış tırnak fark ediyorsanız, son zamanlarda tırnaklarınız için hayatınızın nasıl olduğunu düşünmeye başlamak isteyebilirsiniz. Onlara doğru mu davranıyorsunuz yoksa onlara sert mi davranıyorsunuz?

Cilt ve saç sağlığını etkileyen bazı şeyler tırnak sağlığını da etkiler. Bu nedenle cildinize ve saçınıza nazik temizlik ve nemlendirme gibi şımartma şeklinizi göz önünde bulundurun ve tırnaklarınız için de aynısını yapın.

İşte çatlamış tırnakların bazı olası nedenleri:

Beslenme ve nemlendirme: Tırnak sağlığına katkıda bulunabilecek birçok değişken vardır, öncelikle diyet ve nemlendirme gibi içsel nedenler. Yoğun modern dünyada, gün boyunca koştururken bazen yemek yemeyi ve yeterli sıvı almayı unutuyoruz ve bu da tırnak sağlığımızı önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Stres: Kronik stres, tırnak sağlığı için gerekli olan vücudumuzdaki nemi azaltabilir ve bunun sonucunda tırnak kırılması meydana gelir.

Kuruluk ve yaşlanma: Yaşlandıkça cildimiz hormonal değişikliklerle ilişkili lipid üretiminin azalması nedeniyle kuruduğu gibi tırnaklarımız da kurur.

Soğuk hava: Çok soğuk hava tırnak etlerini kurutabilir. Soğukta sıklıkla kuruyan ve çatlayan iyi nemlendirilmiş tırnak etlerinin, tırnak sağlığında sıklıkla göz ardı edilen bir faktör olduğunu unutmamalıyız.

Aşırı yıkama ve aşırı dezenfeksiyon: Tırnakların çatlaması veya tırnakların zayıflamasının yaygın nedenlerinden biri sık sık el yıkama, bulaşık yıkama veya el dezenfektanlarının aşırı kullanımıdır. Bunlar tırnakları kurutabilir, kırılgan hale getirebilir ve çatlamasına neden olabilir.

Güvenli olmayan içerikler: Sert kimyasallara aşırı maruz kalmak tırnakların nemini alabilir ve tıpkı ciltte olduğu gibi hasara neden olabilir.