UCSF'ye göre sağlık için en iyi 10 yiyecek

Sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri, doğru ve sistemli bir şekilde tüketmek büyük önem taşıyor. Kaliforniya San Francisco Üniversitesi (UCSF) de internet sitesinde yer alan bir makalede sağlık için önemli 10 gıdayı seçmiş. Listede yer alan gıdalar şöyle;

1. Su

Günde 8 ile 12 bardak su için.

2. Koyu Yeşil Sebzeler

Haftada en az üç ile dört kez koyu yeşil sebzeler yiyin. İyi seçenekler arasında brokoli, biber, brüksel lahanası ve lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler bulunur.

3. Tam Tahıllar

Günde en az iki veya üç kez tam tahıllı yiyecekler yiyin. Tam buğday unu, çavdar, yulaf ezmesi, arpa, amaranth, kinoa veya çok tahıllı ürünler arayın. İyi bir lif kaynağı, porsiyon başına 3 ile 4 gram lif içerir. Harika bir kaynak, porsiyon başına 5 veya daha fazla gram lif içerir.

4. Fasulye ve Mercimek

Haftada en az bir kez fasulye bazlı bir yemek yemeye çalışın. Fasulye ve mercimek gibi baklagilleri çorbalara, güveçlere, güveçlere, salatalara ve soslara eklemeye çalışın veya sade olarak tüketin.

5. Balık

Haftada iki ile üç porsiyon balık yemeye çalışın. Bir porsiyon 3 ila 4 ons pişmiş balıktan oluşur. İyi seçenekler somon, alabalık, ringa balığı, lüfer, sardalya ve ton balığıdır.

6. Meyveler

Diyetinize her gün iki ile dört porsiyon meyve ekleyin. Ahududu, yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi meyveleri yemeye çalışın.

7. Kış Kabağı

Balkabağı ve meşe palamudu kabağının yanı sıra tatlı patates, kavun ve mango gibi diğer zengin pigmentli koyu turuncu ve yeşil renkli sebzeleri yiyin.

8. Soya

Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için az yağlı bir diyetin parçası olarak günde 25 gram soya proteini önerilir. Tofu, soya sütü, edamame soya fasulyesi, tempeh ve tekstüre bitkisel proteini (TVP) deneyin.

9. Keten Tohumu, Fındık ve Tohumlar

Her gün yiyeceklere 1 ila 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu veya başka tohumlar ekleyin veya günlük diyetinize makul miktarda - 1/4 fincan - fındık ekleyin.

10. Organik Yoğurt

19 ile 50 yaş arasındaki erkek ve kadınların günde 1000 miligram, 50 yaş ve üzerinde ise 1200 miligram kalsiyuma ihtiyacı vardır. Yağsız veya az yağlı süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekleri günde üç ila dört kez yiyin. Organik seçimleri dahil edin.