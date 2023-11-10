Unipolar depresyon nedir, belirtileri neler? Unipolar depresyon bipolara dönüşür mü?

Mental bir bozukluk olan unipolar depresyon aynı zamanda bireylerin aile, iş ve sosyal hayatlarının yanı sıra uyku, beslenme ve genel sağlık durumlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu unipolar depresyon hakkında önemli bilgiler verdi.

Unipolar depresyon nedir?

Unipolar depresyon(Tek kutuplu depresyon) diğer adıyla majör depresif bozukluk, beynin sadece bir kısmını etkileyen bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanırken genellikle genç erişkinlik dönemlerinde başlayan ve en az altı ay devam eden bir süreç olarak bilinir. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, hayatımızın belli zamanlarında üzgün hissedebilmenin veya moral düşüklüğü yaşayabilmenin unipolar depresyondan farklı bir durum olmasıdır. Buradaki farklılık; kalıcı, şiddetli ve normal çalışma düzenini veya başka kişilerle ilişki kurmayı zorlaştıran depresyon duygularıyla karakterize olmasıdır.

Unipolar depresyonun belirtileri nelerdir?

Unipolar depresyonun belirtilerini fark edebilmenin her zaman kolay olmadığına yönelik uzman görüşleri mevcuttur. Aslında “Unipolar” teriminin iki kutuplu mani ve depresyon dönemleri olan bipolar bozukluktan ayırt etmek amacıyla kullanıldığını bilmek gerekir. Tek kutuplu depresyonun temel özelliklerinden bazıları şu şekildedir: Eskiden keyif alınan durumlara, insanlara veya hobilere karşı hiçbir şey hissetmemek ve olaylara kayıtsız kalmak, çok büyük ve yoğun şekilde hissedilen üzüntü, boşluk veya ağlamaklı hissetmek, normalde hiç sinirlenmeyecek bir durum karşısında aşırı sinirli, gergin ve kızgın hissetmek, normalden çok daha yavaş konuşmak ve ağır hareketler etmek, dış dünyaya kendini kapatarak tekrarlayan intihar düşünceleri ve intihar eğilimi göstermek gibi durumlar unipolar depresyonun temel özelliklerine örnek verilebilir.

Unipolar depresyona neler sebep olur?

Unipolar depresyona sebep olan birçok faktör belirtilebilir ancak bu konuda evrensel bir neden olmadığını bilmek gerekir. Bazı yaygın nedenlere bakıldığında; genetik faktörler yani ailenin geçmişi depresyon riskini artırabilir, beyindeki kimyasal dengesizlikler depresyonla ilişkilenebilir, sonradan gelişen travmalara bağlı olarak depresyon gelişebilir ya da bireyin kişilik özellikleri yani kendisine saygısının düşük olması veya mükemmeliyetçilik gibi özellikler de yine depresyon riskini artırabilir.

Unipolar depresyonun tanısı nasıl konur?

Unipolar depresyon, birçok açıdan değerlendirilir çünkü unipolar depresyonun belirtilerini her zaman fark etmek kolay değildir. Bu yüzden birçok açıdan tıbbi kontroller gereklidir. Ayrıca unipolar teşhisi konulabilmesi için 2 hafta ya da uzun zaman depresif dönem belirtilerinin olması gereklidir. Bu konuda ilk olarak bilinmesi gereken şey, tanı ve değerlendirmelerin psikiyatri uzmanları tarafından gerçekleştiğidir. Uzmanlar bu konuda, tanı ve değerlendirmeden sonra uygun tedavi biçimini belirleyerek tedavi sürecini başlatır.

Unipolar depresyonun tedavisi

Unipolar depresyon ile mücadele etmek oldukça zordur. Kendinizde ya da çevrenizde, bu belirtileri taşıdığına inandığınız durumlar var ise bu durumu ertelemeden bir psikiyatri uzmanı ile görüşülmesi gerekmektedir. Daha sonra uzmanın uygun gördüğü tedavi sürecini takip etmek tedavinin verimliliğini artıracaktır. Genel olarak tedavi; psikoterapi süreci ve ilaç tedavisi gibi yaygın tedaviler birleştirilince en iyi sonucu vermektedir.

Unipolar depresyon bipolara dönüşür mü?

Unipolar depresyonun zamanla bipolara dönüşme ihtimalinin olduğuna yönelik birçok çalışma bunu belirtmiştir. Yani, unipolar depresyon yaşayanlar bipolar bozukluk adayı olabilmektedir.