Depresyonun üstesinden gelmek: Nasıl mücadele edilmeli?

Geleneksel Çin tıbbı depresyonda üç temel alana odaklanmayı önerir: günlük rutinlerde tetikleyicilerden kaçınmak, depresyonu hafifletmeye yardımcı olan içecekleri dahil etmek ve zihni sakinleştirmek için akupunktur kullanmak. Bu yazıda bu yaklaşımlardan bazılarını inceleyeceğiz ve depresyonun üstesinden gelmek için pratik ipuçları sunacağız...

DEPRESYONUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Depresyonun kökenleri hem fizyolojik hem de toplumsal faktörlerin rol oynadığı çok yönlüdür. Dolayısıyla günlük yaşamda şunları yapabilirsiniz:

1. Düzenli bir uyku programı sürdürün

Her gece 6-8 saat uyumayı hedefleyin ve geç saatlere kadar ayakta kalmaktan kaçının.

2. Hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı geliştirin

Tutkularınıza ve ilgi alanlarınıza uygun etkinlikler planlayın veya kulüplere katılın.

3. Dengeli beslenin

Şekerli veya kafeinli yiyecek ve içecekleri sınırlandırırken B, C ve E vitaminleri açısından zengin yiyecekler tüketin.

4. Egzersiz alışkanlığı geliştirin

Günde en az 15 dakika yürüyüş veya yoga gibi aktivitelere katılmak, otonom sinir sistemini önemli ölçüde stabilize edebilir. Haftanın en az üç gününü açık hava etkinliklerine ayırın ve mutluluk ve esenlik duygularını destekleyen önemli bir kimyasal olan serotonin üretimini teşvik etmek için bol miktarda güneş ışığı alın.

5. Duyguları düzenleyin

Derin nefes alma, meditasyon, resim yapma veya müzik dinleme gibi sizin için işe yarayan stres giderme tekniklerini belirleyin. Gerektiğinde dışarıdan destek arayan, arkadaşlarınız, aileniz veya profesyonelleriniz de dahil olmak üzere güvenilir kişilerden oluşan bir destek ağı oluşturun.

Depresyonun hafifletilmesine yardımcı olacak içecekler

Doğal içeriklere ve şifalı bitkilere uzun süredir tedavi edici faydaları nedeniyle saygı duyulmaktadır. Birçoğu bitkisel çaylara yönelirken, depresyon belirtilerini hafifletmeye doğal ve etkili bir şekilde yardımcı olabilecek çeşitli içecekler de vardır. Lezzetli ve moralinizi yükselten bir muzlu smoothie için aşağıdaki tarifi deneyin:

Muzlu smoothie tarifi

İçindekiler:

1 soyulmuş muz

4 ons (100 ml) şekersiz yoğurt

bir avuç dondurulmuş çilek

1 çay kaşığı bal

Talimatlar:

Muzu soyun, pürüzsüz hale gelinceye kadar diğer malzemelerle karıştırın ve keyfini çıkarın!

Muz, depresyonla mücadeleye, yorgunluk ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan serotonin ve magnezyum açısından zengindir. Ek olarak, yüksek diyet lifi içeriği sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Meyveler C vitamini ve antioksidanlar sağlayarak bağışıklığı artırır. Bu enfes smoothie sadece vücudunuzu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda canlı pembe rengiyle ruh halinizi de neşelendiriyor.