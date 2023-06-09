Üre neden yükselir? Üre ne kadar yükselirse tehlikeli olur?

Üre yüksekliği farklı nedenlere bağlı olup çoğu zaman belirti vermeyebilir. Ürenin çok yüksek olduğu durumlarda tehlikenin boyutu da büyür. Peki, üre yükseldiği zaman nelere dikkat etmeliyiz? Bahçelievler Memorial Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Temiz'e üre yüksekliği ile ilgili merak edilen soruları sorduk...

ÜRE NEDEN YÜKSELİR?

Üre yükselmesinin sebebi böbrek kökenli ya da böbrek dışı kökenli olarak ikiye ayırılabilir. Böbrek kökenli nedenler arasında böbrek hastalıkları ön plandadır. Böbrek dışı nedenler arasında idrar söktürücü gibi ilaçların kullanımı, susuz kalma veya karaciğer hastalıkları örnek gösterilebilir. Kalp hastalıklarından kalp yetmezliği de üre yükselmesine yol açabilir.

ÜRE YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ilımlı ya da orta yüksek seviyedeki üre yükselmesi bazen hiç bulgu vermeyebilir. Çok ileri düzeydeki yükselmelerde altta yatan hastalığa göre yani böbrek, karaciğer ya da kalp hastalığına göre değişik bulgular ortaya çıkabilir. Bunlar arasında; şuur bulanıklığı, bulantı, kusma, susama hissi gibi bulgular gelişebilir.

Üre yüksekliği altta yatan hastalık neyse bunun tedavi edilmesi veya müdahale edilmesini gösteren önemli bir uyarı işaretidir. Örneğin böbrek hastalığı varsa bunun nedeninin ortaya konması ve tedavilerin başlanması gereklidir. İdrar söktürücü gibi ilaçların dozunun ayarlanması gerekir. Eğer susuz kalınmasına bağlı olarak üre yükseldiyse su tüketiminin arttırılması gerekir. Su kaybına yol açabilecek olan ishal, bulantı, kusma veya herhangi bir fazla sıvı kaybettirebilecek durumlarda kişinin bu açığı yerine koyması gerekir. Aksi takdirde böbreğinde kalıcı hasar meydana gelebilir.

ÜRE YÜKSEKLİĞİ NE ZAMAN TEHLİKELİ?

Susuzluğa bağlı hafif üre yüksekliği çok tehlikeli değildir. Su tüketimi artırıldığında üre yüksekliği normale dönmektedir. Bulantı, kusma gibi durumlarda da çok tehlikeli bir üre yüksekliği ile karşılaşılmamaktadır. Sıvı kaybına yol açan ve altta yatan hastalığı tedavi ettiğiniz sürece üre yüksekliği ortadan kalkmaktadır. Ancak üre yüksekliğinin sebebi bir böbrek hastalığı ise bunun mutlaka tedavi edilmesi, biyopsi yapılması, bazen bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verilmesi gerekebilir. Karaciğer hastalığına bağlı üre yüksekliği varsa altta yatan karaciğer hastalığına müdahale etmek gerekir. Böbrek hastalarında da üre 150’nin üzerine çıkmaya başladığı sürece eğer hasta diyalize girmiyorsa üre 150-200’ün üzerine çıktığı zaman hastada şuur bulanıklığı ya da koma tablosuna yol açabilmektedir.