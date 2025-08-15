Uyku boşanmasının 5 faydası: Ayrı uyumak kalbe iyi geliyor

Özellikle farklı uyku alışkanlıklarına sahip çiftler arasında hızla yayılan uyku boşanması trendi, pandemi döneminden bu yana adından sıklıkla bahsettiriyor.

"KALİTELİ UYKU RUHSAL SAĞLIĞI GETİRİR"

2020’de ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, uyku boşanması uygulayan çiftlerin yüzde 59’unda uyku ve ilişki kalitesinin iyileştiğinden bahseden Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Aynı araştırmaya göre, partnerleriyle aynı yatağı paylaşan yetişkinlerin yüzde 75’i uyku kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Örneğin, partnerlerden biri gece saatlerinde vakit geçirmeyi seviyorken diğeri sabah insanı olabilir. Ya da biri horluyorsa, diğeri uykusuz geceler geçirebilir. Bu nedenle her bireyin kendi uyku düzenini koruması kaliteli uykuyu, kaliteli uyku da beraberinde fiziksel ve ruhsal sağlığı getirir” dedi.

KALP SAĞLIĞINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Kaliteli uykunun sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Koylan, “Uyku ile kalp sağlığı arasında güçlü bir bağ var. Uykusuz kalındığında stres hormonları yükseliyor, tansiyon artıyor ve vücutta iltihaplanma ortaya çıkıyor. Bunların hepsi uzun vadede kalp hastalıkları riskini artırıyor. Uyku esnasında salgılanan bazı koruyucu maddeler ise bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu nedenle vücut direncimizi koruyabilmek için kaliteli bir uyku düzenine ihtiyacımız var. Ayrıca uykusuzluk, insülin direncine yol açıp Tip 2 diyabet riskini yükseltebiliyor, bu da unutmamak gerekir ki kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri. Uyku boşanması yani çiftlerin farklı yataklarda uyumayı tercih etmesi, daha kesintisiz ve derin uykuyu mümkün kılarak bu riskleri önemli ölçüde azaltabiliyor” şeklinde konuştu.

UYKU BOŞANMASININ 5 FAYDASI

Prof. Dr. Nevrez Koylan, uyku boşanması uygulamasının genel sağlığa katkılarını sıraladı:

1. Horlama, sürekli dönüp durma ya da farklı saatlerde yatma gibi partnerler arasındaki farklılıklar ortadan kalkar, kişilerin uykusu bölünmez.

2. Kesintisiz ve kaliteli bir uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel iyiliğe kadar vücudun birçok sistemine iyi gelir.

3. Herkesin zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Ayrı uyumak kişisel aran yaratır, çiftler arasında huzuru artırmaya yardımcı olur.

4. İyi uyku, sabah daha dinç uyanmayı sağlayarak günün enerjik ve verimli geçmesini sağlar.

5. Uykusuzluk yüzünden çıkan küçük tartışmalar azalır, ilişkideki gerginlik seviyesi düşer.