Uyluk yağı nasıl azaltılır? Uyluk yağını eritmek için 7 egzersiz!

Başlangıç olarak, kadınların kalçalarında ve uyluklarında erkeklere göre daha fazla vücut yağı bulunur. Bu basitçe, bazı kadınların genel vücut ağırlığını azaltarak uyluk yağlarını kaybedebileceği, diğerlerinin ise bunu yapamayacağı anlamına gelir. Evet, bölgesel yağ azalmasının nadiren gerçekleştiğini biliyoruz ancak burada kalçalarınızdan kilo vermenize yardımcı olacak bazı egzersizler var.

UYLUK BÖLGESİNDE YAĞLARI AZALTMAK İÇİN 7 EGZERSİZ

1-Squat

Ayaklarınız omuz genişliğinde açık ve kollarınız yanlarınızda olacak şekilde ayakta durun.

Merkez bölgenizi sıkarken göğsünüzü yukarıda ve gözlerinizi düz tutun.

Dizlerinizi bükerek ve kalçalarınızı geriye doğru iterek sandalye pozisyonunda oturun.

Duraklayın ve uyluklarınız yere paralel olduğunda başlangıç duruşunuza geri dönün.

Başlangıç pozisyonuna dönerken kolları hafifçe kaldırın.

2- Lunges

Elinizi belinize koyun veya dua pozisyonunda dik durun.

Sol bacağınızı öne doğru, ayak parmaklarınız öne bakacak şekilde getirin.

Sol uyluğunuz ve baldırınız 90 derecelik bir açı oluşturana kadar üst vücudunuzu indirin.

Duruşu 3 saniye sürdürdükten sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Tekrarlayın.

3. Burpees

Elinizi belinize koyun veya dua pozisyonunda dik durun.

Sol bacağınızı öne doğru, ayak parmaklarınız öne bakacak şekilde getirin.

Sol uyluğunuz ve baldırınız 90 derecelik bir açı oluşturana kadar üst vücudunuzu indirin.

Duruşu 3 saniye sürdürdükten sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Tekrarlayın.

4. Fly jumping jacks

Sırtınızı düz ve ayaklarınızı bir arada tutun. Ellerinizi yan pozisyonda açarak

omuzlarınızla düz bir çizgi oluşturun.

Bacaklarınızı açın ve avuçlarınızı çırparak ellerinizi önünüze getirin.

Bacaklarınızı kapatarak bir kez daha zıplayın. Ellerinizi omzunuzla birlikte düz bir pozisyona getirin.

Şimdi tekrarlayın.

5. Leg lift

Bacaklarınızı yere uzatın.

Sol bacağınızın dizini bükün ve ayağınızı düz bir şekilde yere koyun.

Sağ bacağınızı düz tutarak karşı dizinizin yüksekliğine kadar kaldırın.

Dikkatlice yere indirin. Aynı şeyi diğer bacakla da yapın.

6. Butterfly stretch

Bir mindere veya yerdeki yumuşak bir noktaya oturun. Bacaklarınızı uzatarak ve sırtınızı düzleştirerek başlayın.

Her iki dizinizi de kanatlı kelebek şeklinde bükün. Daha sonra ayaklarınızı mümkün olduğu kadar yakına pelvik bölgenize getirin ve ellerinizi kavuşturarak onları birbirine bağlayın.

Uyluklarınızı ve dizlerinizi minderin üzerine bastırırken yavaşça nefes alın ve nefes verin. Bu pozisyondan bir ipucu alın ve her iki bacağınızı da kelebek kanatları gibi yukarı ve aşağı sallamaya başlayın.

Başlangıç noktasına dönmek için pozu yaparken omurganızı düz tutun ve bacaklarınızı genişçe uzatın.

7. Plank